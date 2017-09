Innsbruck – Schon unter den Immobilienmaklern hatte der Verkauf einer Landeswohnung für Aufregung gesorgt. Kritisiert wurde, dass das Land die Immobilien­ertragssteuer (ImmoEst) auf den Kaufpreis hinzurechnet und sie damit auf den Käufer abwälze, statt die Steuer selbst einfach vom Kaufpreis zu zahlen. Makler werteten diese Vorgangsweise als unüblich und als schlechtes Signal. Zudem trage der Aufschlag der ImmoEst dazu bei, Immobilien zu verteuern.

Kritik am Verkauf kommt nun auch von der Liste Fritz. Zum einen sieht man bei der Oppositionspartei keine Notwendigkeit, die Wohnung zu veräußern. Es sei „absurd“, nach mehr Wohnungen im Besitz der öffentlichen Hand zu rufen und gleichzeitig solche Wohnungen zu verkaufen, sagt Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. Sie wundert sich auch, warum die Landeswohnung nur im Boten für Tirol, nicht aber im Internet, in Tageszeitungen und im landeseigenen Intranet angeboten werde. Zudem müsse beim Verkauf von Landesvermögen der Landtag nicht erst im Nachhinein, sondern bereits vor dem Verkaufsprozess eingebunden werden, fordert Haselwanter-Schneider. Sie will im Oktober-Landtag rund um den Verkauf eine Landtagsanfrage einbringen.

Ab einem Verkaufswert von 150.000 Euro muss der Landtag befasst werden. Das werde auch geschehen, teilt das Land gegenüber der TT mit: „Damit der Wohnungsverkauf im Landtag behandelt wird, bedarf es der Bekanntgabe der Verkaufskonditionen. Dabei ist die Nennung des vorgesehenen Käufers oder der Käuferin sowie des endgültigen Kaufpreises notwendig“, schreibt das Land. Dass die Wohnung auch in anderen Medien angeboten wird, sei selbstverständlich vorgesehen. (mas)