Um in Ihrem Fach, der Psychiatrie, zu bleiben: Braucht es eine gespaltene Persönlichkeit, um als Arzt und Forscher auch noch eine schwer händelbare Medizin-Uni managen zu können?

Wolfgang Fleischhacker: Nein, überhaupt nicht. Man benötigt aber neben einem hohen Maß an Aufmerksamkeit und der Fähigkeit zuzuhören einen Fokus: Man muss Prioritäten setzen und diese immer wieder reflektieren und, wenn nötig, neu ordnen.

Was motivierte Sie, dieses undankbare Amt anzustreben? Noch wurde niemand Ihrer VorgängerInnen wiederbestellt.

Fleischhacker: Ich hatte das Gefühl, dass unsere Universität unter Wert verkauft wird und sich auch selber unter Wert verkauft. Und das Gemeinschaftsgefühl ist verloren gegangen. Viele der ganz klugen und hochproduktiven Menschen hier haben begonnen, sich in ihr Fach zurückzuziehen. Das hat mir nicht gefallen.

Wie wollen Sie das Gemeinsame stärken?

Fleischhacker: Zentral ist, wieder häufiger miteinander zu sprechen. Dass man sich dafür interessiert, was andere tun. Die Neugier für die tollen Dinge, die hier passieren, würde ich gern bei den Mitarbeitern wieder wecken.

Und wie? Mit Veranstaltungen, Festen?

Fleischhacker: Ja, durchaus. Die Bedeutung von sozialen Events darf man nicht unterschätzen. Man weiß, dass das sogar für den Fortschritt in der Wissenschaft wichtig ist. Die Gespräche am Gang, beim Kaffeetrinken oder am Abend nach der Arbeit können extrem stimulierend sein. Was ich gerne einrichten würde, ist einen Faculty Club nach anglo-amerikanischem Vorbild — einen Raum, wo man sich ohne spezielle Agenda trifft.

Kann man sich das wie einen alten englischen Herrenclub vorstellen — natürlich nicht nur mit Herren?

Fleischhacker: Im Prinzip ja. Ein gemütliches Gestühl, ein angenehmes Ambiente, in dem man sich wohlfühlt. Und es soll natürlich nur ein Angebot sein. Ganz schlecht ist sozialer Zwang.

Zum Miteinander gehört auch das Zusammenspiel der drei Leitungsgremien. Wie hätten Sie dieses gern?

Fleischhacker: Das Dreiergespann bietet Vorteile. Die enge Zusammenarbeit mit dem Senat ist mir sehr wichtig. Aber auch der Unirat, der als Aufsichtsrat langfristige Entwicklungen und Strategien begleitet.

Der Unirat hat bislang aber auch operativ mitgemischt — mit dem Argument, dass von den Vorgängerrektoraten noch viel aufzuräumen sei. Ist inzwischen aufgeräumt?

Fleischhacker: Aufgeräumt ist nie etwas. Das wäre auch schlecht an einer Universität. Sie muss leben, und leben bedeutet Bewegung. Und leben bedeutet auch Unruhe. Eine stabile, friedliche und in sich ruhende Universität wäre keine gute Universität. Allerdings würde ich schon gern so wenig wie möglich Anlass dazu geben, dass sich der Unirat einmischen muss.

Wie wollen Sie die Spannungen mit den Tirol Kliniken ausräumen, die sich zuletzt im Kampf um Arbeitszeiten und Geld aufgebaut haben?

Fleischhacker: Es gibt schon Annäherungen. Ich habe gleich nach meiner Wahl auch mit dem Landeshauptmann gesprochen. Er hat mir ein großes Interesse und Hochachtung vor den Leistungen der MUI kommuniziert.

Öffentlich gemacht wurde diese Wertschätzung zuletzt aber wenig.

Fleischhacker: Der Fokus meines Rektorats ist nicht nach hinten, sondern nach vorne und auf gemeinsame Gespräche gerichtet.

Und wie wollen Sie dafür sorgen, dass Spannungen mit den Tirol Kliniken gar nicht mehr aufkommen?

Fleischhacker: Wir haben einen Zusammenarbeitsvertrag, den man mit mehr Leben erfüllen sollte. Und man wird versuchen müssen, bei den unterschiedlichen Arbeitsregelungen der Bundes- und Landesärzte mehr Gemeinsamkeiten herzustellen. Ganz vorsichtig gesagt, man wird eine Art „Betriebsgesellschaft" andenken müssen. Aber das ist ein langfristiges Projekt, das wohl noch meine NachfolgerInnen beschäftigen wird.

Ungeachtet dessen, ob Landes- oder Bundesärzte: In manchen Fachbereichen finden sich nicht genügend Mediziner, was u. a. zur Schließung von Operationssälen geführt hat. Wie wollen Sie die Uni-Medizin wieder attraktiv machen?

Fleischhacker: Ich glaube, sie ist in Innsbruck nach wie vor attraktiv. Nur gibt es eben für Jungmediziner viel mehr Möglichkeiten als noch vor 15, 20 Jahren. Aber die optimierte Gehaltssituation trägt sicher zu mehr Attraktivität bei. Zudem gibt es klare Karrieremodelle. Man muss sie nur bekannter machen.

Wie werden Sie mit dem langjährigen Problemkind Pathologie verfahren?

Fleischhacker: Das steht ganz oben auf der Prioritätenliste, doch kann ich dazu noch nichts Konkretes sagen. Ich muss mich erst genau informieren, um dann mit den Beteiligten und Betroffenen eine Lösung zu erarbeiten.

Eine Ausschreibung für eine Leitung steht nicht bevor?

Fleischhacker: Ich wüsste derzeit nicht, was genau ich da jetzt ausschreiben könnte.

Das Land wartet auf Ihre Entscheidung, ob und, wenn ja, wie sich die MUI an der Medical School für die landeseigene Ärzteausbildung beteiligen will.

Fleischhacker: Auch da wäre ich gern schon besser informiert. Aber bevor ich weder die Machbarkeitsstudie des Landes noch die Ärztebedarfserhebung des Gesundheitsministeriums gesehen habe, kann ich gar nichts sagen. Nur zwei Dinge: Wir werden uns bemühen, einen verstärkten Fokus auf die Ausbildung zum Allgemeinmediziner zu setzen. Der andere Punkt ist, dass das Problem der fehlenden Landärzte nicht daran liegt, dass wir zu wenig Mediziner ausbilden. Das Problem ist deren Verteilung. Aber dafür trägt die Universität keine Verantwortung. Da gibt es andere Player.

Die Ärztekammer?

Fleischhacker: Zum Beispiel, aber auch die Krankenkassen. Über die Attraktivität des Landarztberufs entscheidet nicht die Universität.

Das Gespräch führte Gabriele Starck