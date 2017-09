Die Mindestsicherung ist ein Dauerthema. Soll es einen bundesweiten Deckel bzw. eine Differenzierung zwischen Österreichern und Asylberechtigten geben?

Dominik Oberhofer (NEOS): Die Ungleichbehandlung in den Ländern ist ein Problem, deshalb forcieren wir das Vorarlberger Modell. Ein Teil der Mindestsicherung soll in Sachleistungen ausbezahlt werden. Eine generelle Benachteiligung gegenüber Österreichern darf es nicht geben.

Kira Grünberg (ÖVP): Wir Österreicher zahlen ein Leben lang in das Sozialsystem ein. Andere, die noch nie etwas beigetragen haben oder es vielleicht gar nicht wollen, erhalten jedoch dieselben Leistungen. Das ist nicht in Ordnung. Deshalb sollte man das mit Sachleistungen ausgleichen. Auch zeitliche Anspruchsvoraussetzungen sind vorstellbar.

Berivan Aslan (Grüne): Jeder, der sich in einer Notlage befindet und finanzielle Unterstützung benötigt, soll sie auch bekommen. Daran sind ohnehin Bedingungen geknüpft, ob jemand die Leistungen beziehen darf oder nicht. Sobald der Sozialstaat ausgehöhlt wird, betrifft es vor allem Frauen und sozial Schwache.

Peter Wurm (FPÖ): Die Mindestsicherung ist ein Desaster mit Ansage, 2016 bezogen 340.000 Personen Mindestsicherung und 190.000 Notstandshilfe. Tirol ist mit 54 Prozent zusammen mit Wien Spitzenreiter, was den Anteil an Nicht-Österreichern betrifft. Die Mindestsicherung soll für österreichische Staatsbürger da sein, um diese Leistung auch langfristig abzusichern.

Selma Yildirim (SPÖ): Die Mindestsicherung ist für mich eine Säule der Armutsbekämpfung. Notwendig wäre eine einheitliche Regelung, damit wir uns nicht ständig dem Vorwurf aussetzen müssen, den Sozialtourismus zu fördern. Obwohl ich Letzteren so nicht wahrnehme. Der Idee von stärkeren Sachleistungen kann ich sehr viel abgewinnen. Ich möchte, dass die Leistungen den bei uns lebenden Familien zugutekommen, sie dürfen nicht angespart werden.

Und die Differenzierung? Yildirim (SPÖ): Die unterschiedliche Form der Leistungen könnte damit argumentiert werden, dass stärkere Sachleistungen in Integrationsmaßnahmen fließen.

Wurm (FPÖ): Es gibt in Tirol bereits Sachleistungen. Also die Sozialdemokratie ist jetzt auch für die Differenzierung.

Würden mehr Flüchtlinge und Asylwerber arbeiten dürfen, könnte sich der Staat aber viel Geld ersparen.

Oberhofer (NEOS): Die Regierung hat bei der Integration in den Arbeitsmarkt versagt. Die Hotellerie könnte viele Flüchtlinge beschäftigen. Deswegen bin ich für die Öffnung des Arbeitsmarkts für Asylwerber.

Wurm (FPÖ): Ein Asylberechtigter kann jeden Job annehmen, für Asylwerber gibt es acht Lehrberufe. Die Asylberechtigten landen aber vielfach in der Mindestsicherung.

Aslan (Grüne): Ich frage mich schön langsam, was ihr wollt. Ihr habt keinen konkreten Plan. Wir brauchen Lösungen, keinen Populismus. Beim Berufsanerkennungsgesetz sollte einiges novelliert werden, damit sie arbeiten können.

Yildirim (SPÖ): Aslywerber sollten mehr Chancen am Arbeitsmarkt haben. Die meisten sind nämlich arbeitswillig und wollen nicht untätig sein.

Grünberg (ÖVP): Nicht die Ärmsten der Armen kommen nach Europa, sondern diejenigen, die es sich leisten können. Sie suchen sich dann das Land aus, wo ihnen der Sozialstaat am meisten bietet. Wir müssen die Sozialleistungen weniger attraktiv gestalten.

Die Forderung nach einem Aus für die Kammer-Pflichtmitgliedschaften sorgt ebenfalls für Debatten. Sind Zwangsbeiträge noch zeitgemäß? Yildirim (SPÖ): Für einkommensschwache Menschen ist es schwierig, freiwillige Beiträge zu leisten. Das sieht man bei Gewerkschaften. Jene, die sie irgendwie aufbringen können, bleiben Mitglieder. Die anderen sparen sie ein, weil sie das Geld benötigen. Und wer vertritt sie dann? Außerdem beginnt eine Abwärtsspirale. Je weniger einzahlen, desto höher werden die Beiträge.

Oberhofer (NEOS): Die Hauptprofiteure des Wirtschaftswachstums in Österreich sind die Kammern, sie sitzen auf Eigentum und Geld. Wir wollen die Pflichtbeiträge nicht sofort abschaffen. Warum sollten sie nicht halbiert werden?

Yildirim (SPÖ): Mich stört, dass sie die ehrenamtlichen Funktionäre generell zu Abcashern abstempeln.

Wurm (FPÖ): Die einzigen die Angst vor einem Aus der Pflichtmitgliedschaft haben, sind die Bonzen. Sie bangen um ihre Pfründe. Seit 25 Jahren hat sich nichts geändert. Die Mitglieder sollen befragt werden und entscheiden, ob sie die Zwangsmitgliedschaft wollen oder nicht. Ist die Mehrheit dafür, soll sie auch weiter die Bonzen erhalten.

Aslan (Grüne): Das ist die klassische neoliberale Schiene, um den Sozialstaat auszuhöhlen. Die Arbeiterkammer ist eine der wichtigsten Säulen. Die FPÖ verkauft sich im Wahlkampf als soziale Heimatpartei, schlägt sich aber nicht auf die Seite der Arbeitnehmer. In Zeiten immer schlechter werdender Arbeitsbedingungen die Abschaffung der Kammern zu fordern, ist gefährlich.

Was halten Sie von einer Halbierung der Beiträge?

Aslan (Grüne): Das wäre nicht der richtige Hebel, über Reformen und mehr Transparenz soll man diskutieren.

Yildirim (SPÖ): Das sehe ich auch so.

Grünberg (ÖVP): Ich glaube, dass die Kammern Reformkonzepte benötigen. Insgesamt sind sie jedoch wichtig.

VP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz will die Kammern ebenfalls näher beleuchten.

Grünberg (ÖVP): Es muss sich etwas ändern, aber die Kammern sollen erhalten bleiben.

In den Führungsetagen der Kammern sitzen wenige Frauen. Wären deshalb verpflichtende Frauenquoten generell notwendig?

Grünberg (ÖVP): Auf den ÖVP-Listen haben wir ein Reißverschlusssystem, deshalb bin ich dafür.

Yildirim (SPÖ): Für staatsnahe Unternehmen wurde 2011 auf Bundesebene die 30-Prozent-Quote eingeführt, innerhalb kurzer Zeit gab es bereits einen Anteil von 38 Prozent Frauen. Die Quote wirkt dort, wo wir sie festlegen.

Wurm (FPÖ): Ich bin gegen Quotenregelungen.

Wie soll dann der Frauenanteil verbessert werden?

Wurm (FPÖ): Durch Leistung, wie überall. Diese Debatte geht an der Realität der Frauen vorbei. Man sollte die Aufsichtsräte Aufsichtsräte sein lassen.

Aslan (Grüne): Es geht ja um Leistung. Nur das Privileg Frau zu sein, ist zu wenig. Wir finden die Geschlechterquote zeitgemäß, weil wir sie als Gerechtigkeitsinstrument einfach benötigen. Die SPÖ ist jedoch an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert.

Oberhofer (NEOS): Als Tiroler bin ich stolz, dass ich hier am Tisch mit drei Spitzenkandidatinnen sitzen darf.

Derzeit jagt ein Diesel-Gipfel den anderen. Wie halten Sie es mit der steuerlichen Begünstigung, gehört das Dieselprivileg nicht schon längst abgeschafft?

Yildirim (SPÖ): Mittelfristig natürlich, aber derzeit liegt die Zulassungsdichte von Dieselfahrzeugen in Tirol noch bei 60 Prozent. Es braucht Begleitmaßnahmen wie einen stärkeren Ausbau des öffentlichen Verkehrs, damit die berufstätigen Pendler tatsächlich eine Alternative zum Auto haben.

Oberhofer (NEOS): Diesel ist ein mitteleuropäisches Phänomen. Die Autokonzerne haben die Misere zu verantworten. Deswegen braucht es Mut, schließlich stehen wir unmittelbar vor einer mobilen Revolution. Die müssen wir auch unterstützen.

Grünberg (ÖVP): Den Menschen bleibt schon heute am Ende des Monats zu wenig in der Geldtasche übrig. Wird der Dieselpreis angehoben, könnten sich viele das nicht mehr leisten. Die Dieselautos sind schon beim Ankauf teurer. Deshalb ist das von heute auf morgen nicht möglich, vielleicht in fünf Jahren.

Wären fünf Jahre ein Kompromiss?

Aslan (Grüne): Nein, weil wir seit Jahren säumig sind.

Wurm (FPÖ): Da sieht man es: Die Grünen würden die Menschen sofort belasten.

Aslan (Grüne): Sie sind offenbar darauf programmiert, mich misszuverstehen. Man muss sofort das Dieselprivileg abschaffen, damit sich wirklich und bald etwas verändert.

Wurm (FPÖ): Die Debatte ist wegen des Betrugs einzelner Autokonzerne entstanden. Jahrelang wurde den Menschen eingeredet, sie sollen Dieselautos kaufen, weil sie umweltfreundlicher sind. Aus diesem Grund gibt es eine hohe Dieselquote. Jetzt kann man nicht das Versagen von VW und Co. auf ihrem Rücken austragen und auf sie umwälzen. Die Autos laufen noch zehn bis 15 Jahre, bis dahin muss man ihnen auch den steuerlichen Vorteil lassen.

In einigen Urlaubsregionen geht die Bevölkerung wegen des Massentourismus bereits auf die Straßen. Ist in Tirol der Plafond auch schon erreicht. Braucht es Grenzen?

Wurm (FPÖ): Wir kommen langsam an die Grenzen des Massentourismus.

Oberhofer (NEOS): Da wird aber euer Rudi richtig toben. (Rudi Federspiel Anm. d. Red.)

Warum glauben Sie, dass die Kapazitätsgrenzen bald erreicht werden?

Wurm (FPÖ): Grundsätzlich sind wir tourismusfreundlich. Aber wenn man sich etwa das Zillertal anschaut, wird vor allem die Verkehrsbelastung für die Bevölkerung zum echten Thema. So wie in anderen Tälern. Die kommen kaum mehr raus. In Tirol muss vor allem in Qualität investiert werden. Das sagen selbst die Touristiker. Der Umsatz ist zwar da, aber was übrig bleibt, wird immer geringer. Quantitativ haben wir ein Limit, davon sind wir nicht mehr weit entfernt.

Oberhofer (NEOS): Peter Wurm versteht nicht, dass Tourismuspolitik Standortpolitik ist. Der in Tirol breit aufgestellte Tourismus stoppt die Landflucht. Die Auslastungsstatistiken steigen, wir sind am Sprung zur Ganzjahresdestination und zu Ganzjahrsarbeitsplätzen. Das führt dazu, dass die Nächtigungen ansteigen müssen. Natürlich brauchen wir Verkehrslösungen, aber die Botschaft „Weniger Tourismus“ ist eine Katastrophe für Tirol.

Aslan (Grüne): Ich bin gegen Maßnahmen, aber selbstverständlich ist es notwendig, mehr in den Sommertourismus sowie die Qualität zu investieren. Und in den peripheren Regionen und Tälern sollte das Öffi-Netz weiter verdichtet werden.

Grünberg (ÖVP): Tirol setzt ohnehin auf Qualitätstourismus, diese Strategie muss das Land weiterverfolgen.

Yildirim (SPÖ): Natürlich gibt es Zeiten, in denen die Bustouristen den Rahmen sprengen. Fakt ist, dass in Tirol seit Jahrzehnten vor allem in den (Qualitäts-)Tourismus zur Arbeitsplatzbelebung investiert wurde. Wir leben großteils vom Winter- und Sommertourismus. Er ist und bleibt ein wichtiges Standbein, deshalb braucht es keine Beschränkungen.

Das Gespräch führten Anita Heubacher und Peter Nindler