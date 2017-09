Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – In Lauben nächtigende Obdachlose, Unrat und Exkremente, dazu untertags Belästigungen durch eine kleine Gruppe Bettler, teils mit kriminellem Hintergrund. Die Situation in der Innsbrucker Altstadt hat sich in den vergangenen Sommermonaten zugespitzt, die TT berichtete. Anrainer haben Politik und Polizei zum Handeln aufgefordert.

Die Polizei reagierte – und verstärkte temporär den Streifendienst durch die Altstadt, gleichzeitig sicherte sie den Anrainern zu, mögliche Abschiebungen krimineller Obdachloser zu prüfen. Nun scheint auch die Stadtpolitik in die Gänge zu kommen, um Ruhe und Ordnung in der Altstadt wiederherzustellen. Das Mittel dazu ist den Damen und Herren Gemeinderäten bereits in bester Erinnerung: ein Nächtigungsverbot.

Bereits in der Stadtsenatssitzung am Mittwoch wird Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) ihren Koalitionspartnern eine neue Beschlussvorlage präsentieren: „Die Notwendigkeit ist die gleiche wie damals.“ Kern des Antrages ist die Erlassung eines Nächtigungsverbotes in der Altstadt. Ein erster Anlauf für solch ein Schlafverbot war im November vergangenen Jahres nur knapp gescheitert. Passierte die Vorlage den Senat damals noch mit einer Mehrheit von FI und ÖVP (bei Stimmenthaltung SPÖ), so fiel der Beschluss im Gemeinderat mit 21:17 Stimmen gegen diese neue ortspolizeiliche Verordnung aus. Während die SPÖ ausscherte, weil sie die parallel zu dem Verbot geforderte ganzjährige Einrichtung einer Notschlafstelle für Obdachlose nicht erfüllt sah, zogen die Blauen die Taktikbremse. Grundsätzlich für ein Nächtigungsverbot, hatten Rudi Federspiel und Co. ihr Ja an eine Ausweitung des derzeit nur temporär (Oster- und Christkindlmarkt) und räumlich eingeschränkten Bettelverbots geknüpft. Der Ausgang ist bekannt: Die vereinigten FPÖ-Listen stimmten gegen das Schlafverbot und gaben somit letztlich den Ausschlag, dass Oppitz-Plörer mit ihrem Antrag baden ging. Auch Sozialvereine hatten gegen ein Verbot protestiert.

Ob Oppitz-Plörers neuer Anlauf kommende Woche im Senat und Gemeinderat ob der geänderten Vorzeichen von Erfolg gekrönt sein wird, ist fraglich. Eine Ausweitung des Bettelverbotes sei weiter nicht in Planung, sagt Oppitz-Plörer mit Verweis auf die höchstgerichtlichen Entscheidungen: „Unser Verbot ist im Rahmen des Möglichen.“

Ob das Schlafverbot dieses Mal nur auf die Altstadt begrenzt wird oder doch wie im ersten Anlauf weitere neuralgische Innenstadtgebiete – Unterführungen unter der Olympiastraße (Karmelitergasse und Grassmayrstraße), Westbahn (Oerleyweg, Prämonstratenserweg), der Edith-Stein-Weg, der nordseitige Gehsteig der Mentlgasse, das Areal der Ursulinenpassage zwischen Innrain und Marktgraben, der Franziskanerplatz und der Dom­platz – umfassen soll, ist noch unklar. Oppitz-Plörer will jedenfalls einen „umfassenden Entwurf“ vorlegen. Über die örtliche Ausdehnung werde noch zu diskutieren sein.

Neu ist dieses Mal, dass auch ein Alkoholverbot für die Altstadt (eventuell auch Angerzellgasse) und ein Leinenzwang für Hunde in der Alt- und Innenstadt als Begleitmaßnahmen mitbeschlossen werden sollen.

Oppitz-Plörer hofft im zweiten Versuch auf ein Umdenken im Gemeinderat und somit eine Mehrheit, wenngleich die Koalitionspartner von ihrem Vorstoß noch nicht informiert sein sollen.

Weiterhin nicht mitgehen werden erwartungsgemäß die Grünen, wie Klubobfrau Uschi Schwarzl gegenüber der TT bekräftigt: „Ein Schlafverbot kommt einem Verbot von Obdachlosigkeit gleich.“ Das erneute Aufflammen der Schlafverbotsdebatte wundert sie nicht. Schließlich habe die FPÖ für den kommenden Gemeinderat einen dringlichen Antrag eingebracht, der Maßnahmen fordert, um die „sicherheits- und ordnungspolizeilichen Missstände in der Altstadt“ abzustellen.