Von Anton Pelinka

Der politische Trend der letzten drei Jahrzehnte richtete sich in Österreich gegen SPÖ und ÖVP. Nutznießer waren die FPÖ und vierte Parteien – vor allem die Grünen, aber auch die Liberalen (LIF, NEOS). Das – so scheint es – wird am 15. Oktober etwas anders sein: Alles weist darauf hin, dass der große Gewinner die ÖVP sein wird. Gewinner – das heißt freilich nur, dass sie im Besitz einer relativen Mehrheit im Koalitionspoker die vielleicht besseren Karten hat; in dem Spiel, das schon am Abend des Wahltages beginnen wird.

In Deutschland hat am 24. September ein starker Wunsch nach Veränderung die traditionellen Großparteien der rechten und der linken Mitte geschwächt. So ähnlich ist auch die Grundstimmung in Österreich: Es gibt ein Verlangen nach einer Wende. Anders als in Deutschland wird aber eine Partei Nutznießer einer solchen Stimmung sein, die sich immer als Mitte schlechthin verstanden hat; eine Partei, die seit mehr als drei Jahrzehnten ohne Unterbrechung regiert, die mehr als sechs Jahre den Bundeskanzler stellte.

Seit 31 Jahren an der Macht

Es ist ganz offenkundig das große Geschick des Sebastian Kurz, als Regierungsmitglied den Wind des Wandels für sich und seine Partei dienstbar zu machen; und damit einerseits dem Regierungspartner, andererseits und vor allem aber der Oppositionspartei die Show zu stehlen – jener Opposition, die sich von diesem Wendewunsch getragen fühlte, der FPÖ. Wenn alles so bleibt, wie es etwa zwei Wochen vor dem 15.Oktober aussieht, dann kann eine fast permanent regierende Partei zum Profiteur eines zwar diffusen, aber eindeutig vorhandenen Veränderungswillens werden.

Die Bewegung (Partei) des Sebastian Kurz will, dass sich vieles ändert. Was genau in welche Richtung gehen soll, darüber will sich die neue Volkspartei eher nicht festlegen. Unverbindliche Formeln und alte Ladenhüter werden auf den türkisen Plakaten und Wahlveranstaltungen versprochen – aber möglichst ohne konkrete Aussagen. Das ist verständlich – denn sobald es präzise werden könnte, etwa bei der Frage nach der Finanzierung einer Steuerreform, müsste die Volkspartei Ecken und Kanten zeigen; und das würde die einen oder die anderen verschrecken. Und so verspricht die Volkspartei, die für den Stand der Politik in Österreich mehr als jede andere die Verantwortung trägt, alles besser machen zu wollen. Aber dieses Versprechen muss möglichst unverbindlich bleiben. Es soll ja niemand abgestoßen werden. Denn konkrete Politik ist Geben und Nehmen – wem aber genommen werden soll, soll dies nicht erfahren, jedenfalls nicht vor dem Wahltag.

Abstieg des Parteienstaates

Ein Wahlerfolg der „neuen“ Volkspartei bedeutet letztlich nur, dass Kurz mit einer anderen Partei eine Koalitionsvereinbarung abschließen wird müssen. Zwar geistert die Idee einer Minderheitsregierung durch die Debatten. Aber auch eine Minderheitsregierung ist nur dann eine Option, wenn die zur Regierung entschlossene Minderheit sich durch Duldungsabsprachen gegen ein Misstrauensvotum des Nationalrates abzusichern versteht. Gegen den Willen der Mehrheit des Nationalrates kann keine Regierung bestehen. Eine Minderheitsregierung braucht ebenso Absprachen mit anderen Parteien wie dies auch für eine Koalitionsregierung erforderlich wäre. Das ist die Essenz eines parlamentarischen Systems.

Der sich abzeichnende Erfolg der Kurz-Bewegung ist auch eine Folge des Abstiegs des Parteienstaates. Personen zeigen sich an der Spitze von „Wahlbewegungen“, die mit Parteien nichts am Hut haben wollen. Personalisierung heißt das Spiel. Peter Pilz beteiligt sich daran – und die NEOS mit Irmgard Griss ebenso. Nun gibt es gute Gründe, eine historisch erklärbare Überfunktion der österreichischen Parteien zu kritisieren, die sich um Postenbesetzungen an Schulen ebenso kümmerten wie um die Vergabe öffentlicher Aufträge. Aber eine generelle Ablehnung der Parteien führt zu einer generellen Ablehnung der Demokratie. Denn in dieser kommt den Parteien eine zentrale Aufgabe zu – die Nominierung von Frauen und Männern für die Parlamente auf allen Ebenen; um dann mit diesen Personen in den Wettbewerb um Stimmen einzusteigen.

Deshalb ist es ein leeres, ein populistisches Spiel mit Worten, wenn Parteien nicht Parteien sein wollen – und dennoch ihre Aufgabe als Parteien erfüllen. Doch im Wahlkampf geht es eben immer auch um Tarnen und Täuschen. Welche Partei sagt schon, wem sie etwas wegnehmen will? Vielleicht werden da ein paar Superreiche bemüht, deren Stimmen verzichtbar erscheinen. Aber wer spricht im Wahlkampf von Solidarität und sagt auch, dass diese, wenn ernst genommen, auch Opfer vom so umworbenen „Mittelstand“ verlangt? Wer macht deutlich, dass eine effektive Kontrolle der EU-Außengrenze im Mittelmeer Österreich einiges kosten würde? Wer rechnet vor, dass die Sicherung der Gesundheits- und Pensionsvorsorge für die nächsten Generationen den heutigen etwas abverlangen muss?

Zudecken im Wahlkampf

Im Wahlkampf wird die Kehrseite der eigenen Versprechungen zugedeckt. Das ist nichts, was Parteien von den Werbekampagnen der Automobilindustrie unterscheidet. Aber wie am Auto­markt müssen auch am politischen Markt die Töne der Kampagne der Realität standhalten – danach. Und der Wahlsieger muss sich einer Wirklichkeit stellen, in der nicht alle Interessen, nicht alle Erwartungen befriedigt werden können.

Das offenkundig erfolgreiche Drehbuch des Sebastian Kurz scheint aufzugehen: aus einer Regierungsfunktion heraus den Wind des Wandels für sich zu nützen. Dazu dient eine Strategie der Glätte; eine politische Kommunikation, die bewusst im Unverbindlichen, im Vagen bleibt; die Konkretes vermeidet, um nur ja niemanden zu verärgern.

Diese Glätte könnte für einen Wahlerfolg reichen. Aber für eine Regierung ist sie kein brauchbares Rezept. Denn früher oder später muss eine Regierung manche der mobilisierten Erwartungen enttäuschen und muss die einen Interessen verletzen, weil sie die anderen befriedigen will. Im Aufstieg kann die Partei des Sebastian Kurz so tun, als könnte sie es allen recht machen. Als eine auf einen Wahltriumph pochende Regierungspartei könnte sie so nicht mehr weitermachen. Dann könnte sich die perfekte Glätte der Kampagne als besonders rutschiger Boden erweisen.