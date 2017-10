Innsbruck – In zwei Wochen findet die Volksbefragung zu einer Olympiabewerbung von Tirol/Innsbruck für die Winterspiele 2026 statt. Der Zulauf zu den Informationsveranstaltungen hält sich in Grenzen. Zuletzt wurde nicht nur massive Kritik an der Fragestellung, sondern auch von den Landesgrünen an der Befragungskampagne geübt. Klar für eine Bewerbung spricht sich Fußballpräsident Sepp Geisler aus. Er ist Chef des größten Tiroler Sport-Fachverbands.

Die Fußballeuropameisterschaft 2008 habe im ganzen Land tolle Erinnerungen hinterlassen und gezeigt, wie sportbegeistert unsere Bevölkerung sei, betont Geisler. „Der Sport vereint und lässt uns eben alle an einem Strang ziehen. Genau das würde auch 2026 wieder spürbar sein.“ Von einer erfolgreichen Bewerbung werde aber ganz besonders der Wirtschaftsstandort Tirol „und damit wir alle profitieren“. Gleichzeitig wünscht sich Geisler eine Neuausrichtung der heimischen Wirtschaft für den Sport.

Aus der Sicht Geislers werden durch sportliche Großveranstaltungen Euphorie und Emotionen ausgelöst, und der Jugend wird die Möglichkeit geboten, ihre Idole vor Ort hautnah mitzuerleben und sich von diesen inspirieren und motivieren zu lassen. „Angesichts der Tatsache, dass sich in Österreich nicht einmal mehr ein Drittel unserer Kinder und Jugendlichen ausreichend sportlich betätigt, kommt diesem Argument eine ganz besondere Bedeutung zu.“ Letztlich seien die Marke Tirol in der internationalen Sportwelt und die Kompetenz als Ausrichter sportlicher Großveranstaltungen positiv verankert.

Nächste Woche wird sich die Landespolitik im Landtag intensiv mit Olympia auseinandersetzen. Zuvor wird die Landesregierung am Dienstag die Kosten für die Volksbefragung beschließen: 600.000 Euro sind dafür vorgesehen: Darin enthalten ist ein Kostenbeitrag von 260.500 Euro für die Gemeinden, 180.000 Euro für die rund 4000 Wahlbeisitzer und 180.000 Euro an Portokosten. (pn)