Von Michael Sprenger

Wien — Die Regie wollte es so, dass zum Abschluss eines turbulenten innenpolitischen Wochenendes eine Elefantenrunde der Spitzenkandidaten zur Wahl beim Privatsender ATV auf dem Programm stand. So wurde in der ersten halben Stunde viel gestritten: über Tal Silberstein, gefakte Facebook-Seiten, einen schmutzigen Wahlkampf und Unschuldslämmer.

Erstmals nahm ÖVP-Chef Sebastian Kurz zur Silberstein-Affäre Stellung. Er habe „Hochachtung" vor SPÖ-Wahlkampfleiter Niedermühlbichler, der seinen Rücktritt erklärt habe. Aber er will von SPÖ-Chef Christian Kern wissen: Wer hat die gefakten Facebook-Seiten beauftragt und finanziert? „Was wir hier erleben, ist eine massive Grenzüberschreitung."

Christian Kern wiederholte inhaltlich seine Aussagen vom Nachmittag, versuchte dann aber auf die „skurrile Situation" hinzuweisen, dass auf diesen Seiten, für deren Inhalt er „kein Verständnis" habe, zu „80 Prozent gegen ihn" negativ berichtet wurde. Er wisse auch nicht, wer hinter der Facebook-Seite gegen seine Person stehe. Er könne auch den Ärger bei Sebastian Kurz verstehen, der da auf den gefakten Facebook-Seiten so abgekanzelt wurde. Was ihn aber ärgere, seien Dossiers von „einem ÖVP-Mitarbeiter" gegen seine Person und „erstunkene und erlogene" Behauptungen über seine Frau.

FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache sprach von einem „absoluten Tiefpunkt" im Wahlkampf. Verantwortlich sei Tal Silberstein, der von der SPÖ engagiert wurde. „Für mich ist das keine Silberstein-Affäre, sondern eine Kern-Affäre." Strache kritisierte das Verhalten von Kern. „Ich nehme Ihnen das Unschuldslamm nicht ab." Er empfahl Kern, er solle Peter Pilz zum Chef der Task-Force zur Aufarbeitung der Affäre bestellen. „Wenn sich Pilz dafür bewirbt, können wir darüber reden", konterte Kern.

NEOS-Chef Matthias Strolz sieht in den jüngsten Ereignissen den Grund dafür, vor fünf Jahren seine Pinken gegründet zu haben. Das ist „altes System".

Grünen-Chefin Ulrike Lu­na­cek hätte sich von Kern eine „klare Entschuldigung" erwartet. Sie übte aber auch Kritik an Kurz, der auf seiner Homepage Statistiken manipuliert habe. Kurz wies dies zurück.

Pilz, der Kurz an die „gefälschte Islamstudie" erinnerte, forderte alle dazu auf, endlich über die künftige Politik in Österreich zu reden.

Reaktionen auf die Silberstein-Affäre



ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger ist mit der Erklärung von Kanzler Christian Kern zur Silberstein/Facebook-Affäre der SPÖ nicht zufrieden. Sie stellt der SPÖ Fragen. Köstinger will von Kern wissen, ob die Dirty-Campaigning-Aktivitäten Tal Silbersteins jemals in seiner Anwesenheit besprochen worden sind, wer in der SPÖ davon gewusst hat, welche Mitarbeiter Silbersteins noch beschäftigt werden — und ob Vorfeldorganisationen mit Silberstein an Dirty Campaigning gearbeitet haben. Außerdem will die ÖVP-Managerin wissen, warum der SPÖ-Abgeordnete Christoph Matznetter die Causa aufklären soll — und kein parteiunabhängiger Experte. Zudem unterstellt sie Kern, über Silbersteins Rolle die Unwahrheit gesagt zu haben.

FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl nennt den Kanzler weiterhin rücktrittsreif. Das sieht auch FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache so. Er forderte in der ORF-Pressestunde vom SPÖ-Regierungschef „persönliche Konsequenzen". Sein Parteimanager Kickl geht noch weiter: „Der angeblich superkompetente Manager ist nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen, stattdessen verbreitet er krude Verschwörungstheorien", kritisiert Kickl. Er befürchtet, dass die „Schummel-Task-Force" die Angelegenheit bis zur Wahl verschleiern soll. Erklärungsbedarf sieht Kickl aber auch bei ÖVP-Chef Sebastian Kurz: Von ihm will er wissen, warum Kurz die Bekanntschaft mit Silberstein geleugnet hat, während der israelische Berater ein längeres Gespräch bestätigt.

Grünen-Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek sieht den Schaden schon angerichtet. Für sie kommt die Erklärung Kerns zu spät. Der SPÖ-Chef hätte das unwürdige Treiben schon im Frühjahr stoppen sollen, als Gerüchte über die dubiosen Geschäftsbeziehungen Tal Silbersteins ruchbar geworden waren. Auch Lunacek will wissen, wer die „Hass-Seiten" auf Facebook finanziert hat — und wer in der SPÖ dafür die Verantwortung trägt. Vor Kerns Erklärung hatte sie Aufklärung über die verdeckte Facebook-Kampagne begehrt. Sollte der rote Frontmann davon gewusst haben, müsse er abdanken. „Solche Methoden, die schüren die Spaltung in Österreich. Das ist ein Tiefpunkt, der seinesgleichen sucht." (TT)