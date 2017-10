Innsbruck – In den vom Land verwalteten Fonds und Stiftungen mit Rechtspersönlichkeit liegt viel Geld: 198,5 Millionen waren es im Vorjahr. 22 sind es an der Zahl, der Landeskulturfonds (62,9 Mio. Euro), der Gemeindeausgleichsfonds (43,9 Mio. Euro) sowie der Wirtschaftsförderungsfonds (32,7 Millionen Euro) verfügen über das meiste Kapital. Und da beginnt die Geschichte, in der zwei politische und finanztechnische Philosophien aufeinanderprallen. Denn das Land Tirol hat sich im Vorjahr 70,3 Millionen Euro von den Fonds in Form von so genannten Kassenkrediten ausgeliehen, im Jahr zuvor waren es 78,1 Mio. Euro.

Dadurch wurde die Liquidität gestärkt. Und im Gegensatz zu den Finanzschulden stellen Kassenkredite eine buchhalterische Schuld dar, der noch keine unmittelbare finanzielle Verpflichtung gegenübersteht, formuliert es der Landesrechnungshof. Denn Kassenkredite sind spätestens zu dem Zeitpunkt zu tilgen, zu dem die Fondsmittel für ihren eigentlichen Zweck benötigt werden. Beispielsweise bei der Auszahlung der Gemeindeausgleichsmittel. Der Landesrechnungshof regte diese Praxis an, dass Stiftungen und Fonds dem Land Tirol die nicht zur Besorgung laufender Aufgaben benötigten Finanzmittel in Form von Geldausleihungen zur Verfügung stellen. Nicht nur die Bonität wird verbessert, sondern das Land konnte auch seine Überziehungskosten reduzieren.

Doch das ist nur eine Seite der Medaille. So hat das Land beim Gemeindeausgleichsfonds 2016 einen Kredit von 33,7 Millionen Euro aufgenommen. Aus der Sicht von SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik ist das nicht gerechtfertigt. „Schließlich steht das Geld den Gemeinden zu.“ Beim Kapital aus dem Gemeindeausgleichsfonds handle es sich um Gemeindeanteile aus den Bundessteuern, die den Ländern überwiesen werden „und zur Gewährung von Bedarfszuweisungen an die Kommunen und Gemeindeverbände bestimmt sind“. Es sei somit Gemeindegeld. Blanik: „Wenn schon Geld im Fonds vorhanden ist, das nicht benötigt wird, dann sollte man damit nicht das ohnedies bestens aufgestellte Land unterstützen, sondern vor allem die Liquidität der Tiroler Gemeinden stärken. Ihnen gehört das Geld, ihre Finanzlage ist vielfach angespannt.“

Die SPÖ-Vorsitzende will jetzt prüfen lassen, ob nicht den Gemeinden günstige Kredite für die Erledigung notwendiger Aufgaben gewährt werden könnten. Diesem Vorstoß steht der Klubchef der ÖVP und Bürgermeister von Umhausen Jakob Wolf nicht ablehnend, aber doch skeptisch gegenüber. „Für die Finanzierung von Vorhaben gehen die Gemeinden längerfristige Verpflichtungen bei der Rückzahlung ein. Das wäre bei Krediten aus dem Gemeindeausgleichsfonds nicht möglich.“ Das Land zahle die Kredite rasch wieder zurück, damit sie für die Gemeinden wieder verfügbar seien, fügt Wolf hinzu.

Und Gemeindereferent LR Johannes Tratter (VP) verweist darauf, dass „jene Mittel, die bis zum Jahresende nicht verbraucht werden können, den Gemeinden samt Zinsen in den Folgejahren weiter zur Verfügung stehen“. (pn)