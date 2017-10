Innsbruck – Am Mittwoch und am Donnerstag tagt das Tiroler Landesparlament. Zum letzten Mal vor den Nationalratswahlen am 15. Oktober und eines der letzten Male vor seiner Auflösung. Am 25. Februar 2018 wird das Landesparlament neu gewählt und über eine etwaige Bewerbung Tirols für Olympische Winterspiele 2026 abgestimmt.

Impuls wollte zwar vor allem wegen der offenen 1,6 Millionen Euro Parteienförderung über sich selbst reden, schlägt aber für die Aktuelle Stunde am Donnerstag das Thema Olympia vor. Mit Ausnahme der Liste Fritz, die im Landtag mit zwei von 36 Abgeordneten vertreten ist, gibt es keine dezidierten Olympia-Gegner. ÖVP, FPÖ, SPÖ und Impuls sehen in Olympia „eine Chance“. Tirol könne ein „selbstbewusstes Angebot“ für ökologisch und ökonomisch nachhaltige Spiele legen. Das Land profitiere nicht nur touristisch, sondern auch durch neue Infrastruktur wie den Bau von Wohnungen und den Ausbau der Schiene. ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter setzt sich ebenso für die Spiele ein wie Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer.

Spannend wird, wie sich die Grünen verhalten. Sie waren zuerst „konstruktiv skeptisch“ und fingen letzte Woche an umzuschwenken. Die Innsbrucker Stadt-Grünen haben sich bereits gegen Olympia ausgesprochen. Der grüne Noch-Nationalrat Georg Willi will Bürgermeister in Innsbruck werden. Die Liste Fritz bringt jedenfalls im Landtag drei Dringlichkeitsanträge zu Olympia ein. In ihrem Auftrag hatte der Verfassungsjurist Heinz Mayer ein Gutachten erstellt. Die Fragestellung sei „rechtswidrig, weil manipulativ“, meinte er. ÖVP-Sportreferent Josef Geisler legte ein Gegengutachten vor. Die Fragestellung will Schwarz-Grün gleich lassen und die Volksbefragung am 15. Oktober über die Bühne bringen.

Impuls rennt indes die Zeit davon, weil das Landesparlament nicht mehr oft tagt. Ebendort müsste allerdings das Parteienfinanzierungsgesetz geändert werden, damit die drei Impuls-Abgeordneten eine Chance haben, nicht die gesamte Parteienförderung an Vorwärts selbst zahlen zu müssen. Knapp 700.000 Euro haben die drei Abgeordneten, Hans Lindenberger, Josef Schett und Maria Zwölfer, bereits an Schadenersatz an ihren ehemaligen Mitstreiter, den Mutterer Bürgermeister und Vorwärts-Parteichef Hansjörg Peer, bezahlt. ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf will nur tätig werden, wenn eine breite Mehrheit im Landtag dafür ist. ÖVP, Grüne und FPÖ seien zu wenig, hatte Wolf gemeint. SPÖ und Liste Fritz hatten beim Stopp des Geldflusses an Vorwärts nicht mitgemacht. Letzte Woche hatte ÖVP-Landtagspräsident Herwig van Staa alle Parteienvertreter zu einem Treffen geladen, um eine Lösung für die Impuls-Abgeordenten zustande zu bringen. Eine solche blieb aus. (aheu)