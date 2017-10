Von Peter Nindler

Innsbruck – In Etappen hat die Tiroler Landesregierung in den vergangenen Monaten die finanzielle Schieflage ihrer Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) ausgeglichen. Gestern erfolgte der nächste Schritt. Die 2015 um 6,6 Millionen Euro angekauften und als Asylunterkünfte nicht benötigten Traglufthallen belasten die TSD nicht nur wirtschaftlich, sondern sorgten immer wieder für heftige politische Debatten. Schließlich blieben drei von ihnen verpackt, jene in Innsbruck/Arzl wurde nach massiven Verzögerungen der Behörden von den TSD gar nie besiedelt und die Traglufthalle in Hall steht zwischenzeitlich leer. In ihr waren für sieben Monate Flüchtlinge untergebracht. Angekauft wurden die fünf Traglufthallen über ein Darlehen des Landes. Rückläufige Asylwerber-Zahlen reißen jedoch ein tiefes Loch in das Budget der ausgelagerten Flüchtlingsgesellschaft.

Dass die Landesregierung drei Traglufthallen humanitären Zwecken zur Verfügung stellen will, steht schon seit Wochen fest. Nur so einfach geht das finanz- und steuertechnisch nicht. Deshalb werden sie zum aktuellen Buchwert von je 60.000 Euro von den TSD erworben, zwei bleiben bestehen. Diesen Beschluss hat die Landesregierung gestern gefasst. „Hall wird als Notunterkunft und Reservequartier betriebsbereit gehalten“, betont die zuständige Sozialreferentin LR Christine Baur (Grüne). Für Arzl hofft sie doch noch auf eine alternative Verwendung, vor allem wegen der anfallenden Kosten. 14.640 Euro müssen monatlich an Pacht und Betriebskosten berappt werden. „Aber bisher ist eine Lösung an den notwendigen Genehmigungen gescheitert. Interessenten würde es geben“, erklärt Baur. Die Stadt Innsbruck führt ihrerseits Widmungsfragen und zusätzliche Auflagen ins Treffen.

Abzüglich der 180.000 Euro für die jetzt vom Land zurückgekauften drei Traglufthallen haben die Tiroler Sozialen Dienste noch Verbindlichkeiten von 3,7 Mio. Euro. Das ist der bestehende Darlehensrest aus der seinerzeitigen Finanzierung der Traglufthallen. Damit die TSD diesen Kredit nicht mehr abstottern müssen, wird er in einen Zuschuss umgewandelt. Damit zieht das Land einen vorläufigen Schlussstrich.

Finanzielle Vorsorge wurde auch für den vor eineinhalb Wochen fixierten Sozialplan für Mitarbeiter der TSD getroffen, sollten sie in den nächsten Monaten mangels Bedarf von der Flüchtlingsgesellschaft gekündigt werden. Die Regierung stellt dafür 750.000 Euro bereit. Die erforderlichen Gelder werden nach dem tatsächlichen Aufwand der TSD dann als Betriebszuschuss gewährt.