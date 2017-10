Von Karin Leitner

und Serdar Sahin

Wien – Sondersitzung des Nationalrats. Zum vorletzten Mal vor der Wahl tagen die 183 Mandatare. Zum zweiten Mal – umbaubedingt – im Ausweichquartier in der Wiener Hofburg. Um Bildung geht es im Plenarsaal. In den Gängen davor, in der Cafeteria, in Besprechungszimmern wird auch über etwas anderes debattiert – die Affäre Silberstein. Wie wird sie auf Wähler wirken? Beschädigt sie nur die SPÖ? Oder werden sie auch deren Polit-Konkurrenten am 15. Oktober spüren? Die Tiroler Tageszeitung hat Abgeordnete aus mehreren Bundesländern dazu befragt.

Erwin Spindelberger, Mandatar aus der Steiermark, sagt, seit dem Wochenende (da ist die Causa publik geworden) bei seiner Wahlkampf-Tour zweierlei ausgemacht zu haben: „In der Partei sind viele verunsichert. Sie fragen sich: Hat uns das zurückgehaut?“ Funktionäre meinten, ÖVP-Chef Sebastian Kurz werde mit Silbersteins Dirty-Campaigning-Aktionen „in die Hände gespielt“. Von Bürgern abseits der SPÖ höre er anderes. „Da heißt es: ,Ihr Politiker tut eh alle das Gleiche – Schmutzwäsche waschen. Das wollen wir nicht.‘ “

Spindelbergers Gesinnungsfreund, der oberösterreichische Abgeordnete Hermann Krist, berichtet Ähnliches aus dem Wahlkreis Linz-Land: „Diese Diskussion interessiert Funktionäre. Sie sind verunsichert, fragen sich, was dahintersteckt. Keiner glaubt, dass es Zufall ist, dass die Sache 14 Tage vor der Wahl bekannt wird.“

Josef Cap, der in Wien – weil auf dem chancenlosen 33. Listenplatz – um Vorzugsstimmen wirbt, tut ob seiner Gespräche mit Bürgern kund: „Ich habe den Eindruck, dass die Leute Programmpunkte wählen, nicht Wahlkämpfe.“

Krist meint gar, es könne „einen Solidarisierungseffekt“ mit Frontmann Christian Kern geben. „Etliche sagen: So geht man mit jemandem nicht um.“ Spindelberger ortet eine „Jetzt-erst-recht-Stimmung. Es geht ein Ruck durch die Reihen der Funktionäre. Sie werden jetzt noch mehr rennen – und mit Inhalten überzeugen.“

Wie sieht man beim Noch-Koalitionspartner die Angelegenheit? Rote mutmaßen ja, die ÖVP stecke hinter der Veröffentlichung der Schmutzkübel-Kampagne, bedient von einem „Maulwurf“ in der SPÖ-Zentrale. „Das ist der Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr. Es sollen andere reingezogen werden, um nicht sagen zu müssen, dass man Mist gebaut hat“, konstatiert der aus Salzburg kommende Abgeordnete Asdin El Habbassi.

Für den Tiroler Mandatar Karlheinz Töchterle ist „ungerecht, allgemeine Appelle loszulassen. Es ist doch eindeutig: Ich sehe die Unfairness bei der SPÖ, bei den restlichen Parteien kaum. Man soll den benennen, der mit Schmutz wirft. Mich ärgern diese Pauschalverurteilungen.“ Alles, was in der Politik vonstattengehe, „färbt auch auf andere ab. Die SPÖ-Causa könnte der Wahlbeteiligung schaden“, urteilt Töchterle.

„Null Schadenfreude“, weil die SPÖ derart unter Druck steht, gebe es bei der ÖVP, beteuert auch El Habbassi: „Wir werden davon nicht profitieren; darum ist es noch absurder, uns zu unterstellen, etwas damit zu schaffen zu haben.“ Viele Menschen differenzierten nicht: „Von denen kommt ein ,Lasst uns in Ruhe mit der Streiterei und dem Hickhack.’ Die Affäre schadet der gesamten Politik massiv.“ Dieser Ansicht sind auch ÖVP-Parlamentarier Jakob Auer („Den Schaden trägt die Politik“) und SPÖ-Mandatar Spindelberger („Das schadet der ganzen Politik“).

Wiens Bürgermeister Michael Häupl sieht das anders: „Der Schaden liegt nahezu ausschließlich bei der SPÖ.“