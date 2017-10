Barcelona – In der Katalonien-Krise ist weiter keine Entspannung in Sicht: Vier Tage vor der erwarteten Unabhängigkeitserklärung stellten die Zentralregierung und die katalanische Regionalregierung sich gegenseitig ausschließende Bedingungen für Gespräche über eine Beilegung der Staatskrise. Regionalpräsident.

Die spanische Regierung lehnte in der Nacht eine Vermittlung im Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens ab. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont forderte zuvor zwar eine Vermittlung, pochte aber auf Einhaltung des Fahrplans zur Loslösung von Spanien. „Warum wird in der EU das Polizeivorgehen nicht schärfer kritisiert?“, sagte Puigdemont der Bild-Zeitung vom Donnerstag mit Blick auf das gewaltsame Vorgehen der spanischen Polizei.

Puigdemont hat bereits mehrfach eine Vermittlung im Streit mit der Zentralregierung gefordert. Am Mittwochabend warf er Rajoys Regierung in einer Fernsehansprache vor, nicht auf seine Vorschläge einzugehen.

Madrid pocht auf Rechtsstaatlichkeit

„Für Verhandlungen in einer Demokratie gibt es nur einen Weg, den Weg des Gesetzes“, hieß es in einer Stellungnahme der Madrider Regierung daraufhin. „Wenn Herr Puigdemont sprechen oder verhandeln will, dann weiß er genau, was er vorher zu tun hat: Auf den Weg der Rechtsstaatlichkeit zurückkehren, den er nie hätte verlassen dürfen.“ In aller Schärfe wies die Regierung zudem die Kritik Puigdemonts am König zurück. Der katalanische Ministerpräsident habe sich damit nicht nur außerhalb des Gesetzes, sondern auch außerhalb der Realität gestellt.

Puigdemont hatte in seiner Ansprache bekräftigt, dass er das Referendum umsetzen werde. Nach Angaben seiner Regierung lag die Zustimmung für eine Unabhängigkeit nach vorläufigen Ergebnissen bei rund 90 Prozent. Allerdings betrug die Wahlbeteiligung nur rund 40 Prozent. Puigdemont sagte der „Bild“ mit Blick auf Zwangsmaßnahmen der Madrider Regierung, er persönlich habe keine Angst vor einer Verhaftung. Dies wäre aber ein barbarischer Schritt. In Spanien wird darüber spekuliert, ob Rajoy unter Berufung auf den Verfassungsartikel 155 die Regionalregierung entmachten könnte, sollte die Unabhängigkeit ausgerufen werden.

Kritik an König Felipe

Puigdemont griff auch König Felipe an, der sich hinter Rajoy gestellt und in einem ungewöhnlichen Schritt der katalanischen Regierung das Ignorieren von Gesetzen und die Spaltung der Gesellschaft vorgeworfen hatte. „So nicht! Sie haben gestern viele Menschen in Katalonien enttäuscht, Menschen die Sie geschätzt haben und einen anderen Ton und den Appell zum Dialog erwarteten“, sagte er.

Rajoy wies auch den Vorstoß der linkspopulistischen Podemos-Partei zurück, die Zentral- und die Regionalregierung sollten sich auf einen Mediator einigen. Ein Mitarbeiter der Regierung in Madrid sagte dazu, Puigdemont solle auf die Ausrufung der Unabhängigkeit verzichten, dann könne man miteinander reden. In spanischen Medien wurde auch berichtet, die Regionalregierung habe Kontakt zu hohen Würdenträgern der katholischen Kirche aufgenommen, um eine Vermittlerrolle des Klerus zu sondieren. Der FC Barcelona gab bekannt, Gruppen zu unterstützen, die eine Verhandlungslösung suchten.

Der spanische Ex-Premier Jose Maria Aznar forderte unterdessen die Regierung in Madrid dringend zum Handeln auf. Rajoy müsse in der nach Unabhängigkeit strebenden Region eingreifen oder Neuwahlen ausrufen, um Platz für eine andere Regierung zu machen, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse der Stiftung Faes, deren Präsident Aznar ist.

Oettinger warnt vor drohendem Bürgerkrieg

Der EU-Kommissar Günther Oettinger warnte am Donnerstag vor der Gefahr eines Bürgerkrieges. „Die Lage ist sehr, sehr besorgniserregend. Da ist ein Bürgerkrieg vorstellbar, mitten in Europa“, sagte der deutsche CDU-Politiker in München. „Man kann nur hoffen, dass zwischen Madrid und Barcelona bald ein Gesprächsfaden aufgenommen wird“, so Oettinger. Die EU könne sich in den Streit nicht aus eigenem Antrieb einmischen. „Eine Moderation durch die EU wäre nur denkbar, wenn wir gefragt werden, aber nicht ungefragt“, betonte Oettinger.

Auch Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte am Donnerstag, er sei „sehr besorgt aufgrund der Polarisierung in Katalonien“. Der Außenminister zeigte sich gegenüber der APA kritisch gegenüber beiden Konfliktparteien. „Das Referendum war nicht verfassungskonform“, sagte er mit Blick auf die katalonische Regionalregierung. „Gewalt kann und darf dennoch niemals eine Lösung sein“, mahnte Kurz und forderte einen „konstruktiven Dialog“ und eine „friedliche Lösung im Rahmen der spanischen Verfassung“.

(APA/AFP)