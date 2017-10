Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Anfang kommender Woche soll die Jury im Architekturwettbewerb zum Neubau des so genannten „Sicherheitszentrums“ in der Innsbrucker Kaiserjägerstraße acht bis zwölf Entwürfe auswählen, die in die zweite Stufe kommen sollen. Wie berichtet, soll das Sicherheitszentrum die über das Stadtgebiet verteilten Polizeieinheiten (Landespolizeidirektion, Stadtpolizeikommando, Landesleitzentrale, Fremdenpolizei, AGM-Gruppe, Polizeianhaltezentrum, Einsatztrainingszentrum, Landesverkehrsabteilung, Landeskriminalamt, Verfassungsschutz, Verkehrsinspektion Wilten, PI Saggen, Cobra, Technikzentrale) auf einem Standort vereinen. Errichtet wird der Komplex von der ARE, einer Tochterfirma der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Das Innenministerium mietet sich in der Folge darin ein.

Bei all den Planungen gibt es laut Landespolizeidirektor Helmut Tomac zwei kritische Infrastrukturbereiche, die spezieller Lösungen bedürfen. Einerseits die Landesleitzentrale. Diese muss im Neubau zuerst komplett aufgebaut und eingerichtet werden, bevor die alte offline gehen kann. Der zweite ist das polizeiliche Anhaltezentrum, das sich bereits in der Kaiserjägerstraße befindet. In diesem „Gefängnis“ werden Schub- und Verwaltungsstrafhäftlinge untergebracht.

Interne Berechnungen gehen davon aus, dass das Anhaltezentrum für die Jahre 2019 bis 2021 ausgelagert werden soll. Doch wohin? Ein Anhaltezentrum bedarf spezieller Sicherheitsvorkehrungen und kann nicht einfach als Containerprovisorium auf die grüne Wiese gestellt werden.

Die Justizvollzugsanstalt Ziegelstadl steht deshalb auf dem Wunschzettel der Polizei ganz oben. Dort hätte beispielsweise der Frauentrakt für das Anhaltezentrum umfunktioniert werden können. Zwischenzeitlich hätten andere JVA – Bsp. Salzburg – (Tiroler) Häftlinge verstärkt aufnehmen sollen. Sogar die Ziegelstadl-Personalvertretung soll diese Pläne begrüßt haben, wird kolportiert.

Auf Tiroler Ebene sei diese Rochade fertig paktiert gewesen, heißt es, jedoch auf Beamtenebene im Justizministerium zu Fall gebracht worden. Die Rede ist sogar von einer angeblichen Weisung für JVA-Leiter Reinhard Potocnik. Belegt ist diese nicht. Intern soll die Absage an die polizeiliche Übersiedlungsidee angeblich mit erhöhtem eigenen Platzbedarf im Ziegelstadl begründet sein.

Von Seiten der BIG/ARE bestätigt Pressesprecher Ernst Eichinger, dass sich „die Pläne zerschlagen haben“. Über die Gründe schweigt sich auch die ARE aus. Jedoch versichert Eichinger, dass man mit dem Innenministerium bereits an neuen Lösungen arbeite.

Potocnik selbst sind die Übersiedlungspläne zwar bekannt, er erklärt auf TT-Anfrage aber, in dieser Causa keine Entscheidungsbefugnis zu haben, und verweist auf die Medienstelle des Justizministeriums. Dort dementiert die leitende Staatsanwältin Britta Tichy-Martin scharf die zuvor genannten Gerüchte rund um eine angeblich definitive Ablehnung seitens des Justizministeriums. Vielmehr sei man mit dem BMI in laufenden Gesprächen, die Zusammenarbeit sei gut: „Es gibt verschiedene Lösungsansätze, sofern das Setting passt.“

Tomac seinerseits bleibt optimistisch: „Wir werden einen Weg finden, zwei Interessen kostengünstig unter einen Hut zu bringen.“ Der Polizeichef könnte damit auf einen möglichen Ausbau des Ziegelstadls anspielen. Ein allfälliger Zubau könnte dann vorübergehend für das Anhaltezentrum genutzt werden.

Die Dringlichkeit einer Lösung für die Polizei soll aber auch finanzieller und bauzeitlicher Natur sein. Wird kein Übergangsquartier gefunden, so heißt es, müsste das Anhaltezentrum am bestehenden Standort und während der Bauphase in Betrieb verbleiben. Die Konsequenz: Der Neubau könnte nicht in einem hochgezogen, sondern müsste auf bis zu drei Etappen gesplittet werden. Das brächte wohl nicht nur den Zeit- (geplante Fertigstellung 2021), sondern womöglich auch den Kostenplan ins Wanken. Derzeit ist von einer Investition von rund 80 Mio. Euro die Rede. Baustart soll im Frühjahr 2019 sein.

Die Verkehrsabteilung und die Spezialeinheit Cobra sollen indes für die Baudauer in die Vomper Kaserne abgesiedelt werden.