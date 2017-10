Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums hat der Innsbrucker Innenstadtverein (ein Zusammenschluss lokaler Unternehmer) am Mittwoch mit einem Forderungskatalog in Sachen Verkehr aufhorchen lassen. Wie berichtet, will Obmann Thomas Hudovernik nicht nur die Fußgängerzonen (Fuzo) massiv ausgeweitet wissen (südliche Maria-Theresien-Straße, Anichstraße, Meraner Straße, Museumstraße), sondern auch auf längere Sicht den Durchzugsverkehr verringern und in letzter Konsequenz, dass „Autos großteils unter die Oberfläche verschwinden“. Es gelte, die Attraktivität der Innenstadt zu erhalten.

Die Zukunftsvisionen des Innenstadtvereins kann die für den Verkehr zuständige Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider (Grüne) nur beklatschen: „Wir brauchen mehr öffentlichen Raum für die Fußgänger.“ Mit einer Reduktion der oberirdischen Pkw-Stellplätze kann sie sich gerne anfreunden. Wenngleich die Museumstraße als Fußgängerzone wohl kaum geeignet sei, wie Pitscheider anmerkt: „Das ist schließlich unsere Hauptachse im öffentlichen Personennahverkehr.“

Die Stadt-ÖVP steht den Forderungen des Innenstadtvereins weit skeptischer gegenüber. Zwar sehe man auch, dass Bozner Platz und Museumstraße eine Aufwertung erfahren müssen, jedoch ist für Stadtrat Franz Gruber die Notwendigkeit einer Fuzo-Ausweitung nicht gegeben: „Die Quantität ist der Größe der Stadt und der Anzahl der Gäste angemessen.“ Man sei besser beraten, die bestehenden Zonen laufend zu bespielen und so attraktiv zu halten, so Gruber. Den Individualverkehr in der Innenstadt noch weiter zurückzudrängen, hält Gruber für falsch: „Die Innenstadt muss auch mit Autos erreichbar bleiben.“