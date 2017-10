Der designierte Innsbrucker Bischof Hermann Glettler hat sich gestern in einer Aussendung kritisch zum teilweisen Nächtigungsverbot im Freien in Innsbruck geäußert. Wenngleich er auch Verständnis für Passanten und Geschäftsleute habe, wenn diese Belästigungen ausgesetzt sind, sei er „enttäuscht“ über die Entscheidung des Gemeinderates. „Obdachlosigkeit und Bettler auf unseren Straßen sind eine Tatsache und Teil des Abbilds gesellschaftlicher Entwicklungen, denen wir aber mit weitreichenden Lösungsbemühungen begegnen müssen.“ Vonseiten der Caritas habe er, Glettler, erfahren, dass die vorhandenen und gut geführten Einrichtungen nicht ausreichen würden. Es brauche sowohl den Ausbau der Tagesbetreuung und der mobilen Sozialarbeit wie auch die Erhöhung der Kapazitäten im Bereich der Notschlafstellen“, erklärte Glettler. Innsbruck müsse sich auch in Zukunft durch Menschlichkeit auszeichnen. Es gelte „die Armut zu bekämpfen und nicht die Armen“. Kritik am Nächtigungsverbot kommt auch von der Bettellobby. Das Verbot sei „menschenverachtend“. SPÖ-Klubobmann Gerhard Reheis sieht eine „Bankrotterklärung des Innsbrucker Gemeinderates“. Die SPÖ hat in Innsbruck gegen das Verbot gestimmt, ebenso wie die Grünen.

Zahlreiche große und kleine Gäste besuchten am Freitag die Familiensprechstunde von ÖVP-Landesrätin Beate Palfrader auf der Innsbrucker Herbstmesse. „Das Land investiert jährlich über 100 Millionen Euro in die Familienförderung und Kinderbetreuung.“

E ine Woche vor der Nationalratswahl findet in Innsbruck am Sonntag eine etwas andere Podiumsdiskussion statt. Vertreter der Parteien beantworten in einer dreiminütigen Kurzpräsentation die Frage „Wie würde unsere Gesellschaft im Jahre 2050 aussehen, wenn es nach uns ginge?“. Die Präsentationen werden einander in gelosten Zweierduellen gegenübergestellt. Abseits des Wahlkampfgeplänkels soll so der Weitblick hervorgehoben werden, erklären die Veranstalter. Die Diskussion findet am Sonntag, 8. Oktober, im „Spielraum für Alle“ in der Franz-Fischer-Straße 12 in Innsbruck statt. Beginn: 19 Uhr. (TT)