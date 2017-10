Von Karin Leitner

und Serdar Sahin

Wien – Gegenseitige Vor- und Anwürfe. Empörung in dramatischer Pose über den jeweils anderen. Propaganda der jeweiligen Anhänger auf Twitter und Facebook. Debatte über Sachfragen: keine. Tiefstpunkt in dieser beispiellosen Wahlschlacht zwischen SPÖ und ÖVP: Beide Parteien schalten die Justiz ein. Rote klagen Schwarze. Schwarze klagen Rote. Der Versuch eines Überblicks in dieser verworrenen Geschichte, in der Aussage gegen Aussage steht.

Der Auslöser: Vor einer Woche wird bekannt, dass ein Team rund um den Wahlkampf-Ezzesgeber Tal Silberstein, den die SPÖ zu Jahresbeginn engagiert hat, zwei Facebook-Seiten betreibt; gegen ÖVP-Chef Sebastian Kurz wird agitiert. Die SPÖ-Spitze bestreitet, mit diesen Umtrieben zu tun zu haben. Sowohl Geschäftsführer Georg Niedermühlbichler als auch Parteichef Christian Kern beteuern, nichts davon gewusst zu haben. Die Kooperation mit Silberstein sei beendet worden. Mitte August haben sie den Vertrag mit ihm gekündigt, weil er in Israel vorübergehend verhaftet worden ist; in Korruptionsaffären soll Silberstein verstrickt sein.

Die SPÖ gesteht aber ein, dass ein Parteimitarbeiter involviert ist. Und so tritt Niedermühlbichler zurück – mit den Worten: „Ich trage die Gesamtverantwortung.“ Kern installiert eine Taskforce, die die Causa aufklären soll. Interimsgeschäftsführer Christoph Matznetter leitet sie. Kern und er sprechen von einem Datenleck. Immer wieder seien Kampagnen-Interna publik geworden. Tatsächlich tauchen solche in einem Boulevard-Blatt auf. Darunter eine E-Mail, in der Kern als politisch unerfahren, sprunghaft und eitel beschrieben wird.

Als Quelle vermutet die SPÖ eine ehemalige Mitarbeiterin Silbersteins, eine Dolmetscherin, deren Vertrag ebenfalls am 14. August gekündigt worden ist. Sie soll gedroht haben, „die Sache auffliegen“ zu lassen.

Die Roten verdächtigen auch die ÖVP respektive Berater, die ihr nahestehen, Urheber der Leaks zu sein. Sie sollen Dossiers von Ex-Silberstein-Mitarbeitern gekauft und an Medien weitergespielt haben. Von einem „Maulwurf“, den die ÖVP in Silbersteins Truppe platziert habe, ist ebenfalls die Rede.

Reaktion in Türkis: Die ÖVP verwahrt sich gegen den Vorhalt, spricht von „Opfer-Täter-Umkehr“. Sie fühlt sich in ihrem Verdacht bestätigt: Dass Silberstein schon im Jänner Dirty Campaigning betrieben habe. Gestützt auf einen Bericht der Presse hieß es damals, die SPÖ lasse die Vergangenheit und das Privatleben von Kurz durchleuchten. Der war damals noch nicht Chef der ÖVP, es ist ihm aber schon nachgesagt worden, es werden zu wollen. Jetzt fordern Kurz & Co. vom SPÖ-Boss, sich ob der Facebook-Affäre zu entschuldigen.

Aktueller Aufreger: Operativ betrieben haben soll die Facebook-Seiten der PR-Berater Peter Puller (siehe unten). Der geht nun in die Offensive. Wie Silberstein sagt er, Kanzler Kern habe nichts von den Facebook-Aktionen gewusst. Und Puller bringt die ÖVP in Bedrängnis. Er behauptet, Kurz’ Pressesprecher im Außenministerium, Gerald Fleischmann, habe ihm Geld geboten, damit er die Seiten wechselt – und die ÖVP über die SPÖ-Kampagne informiert. Fleischmann habe ihm 100.000 Euro für die Spitzelei angeboten, sagt Puller. Als Beleg für seine Aussage publiziert er via profil SMS mit dem Sprecher von Kurz. „Können über Honorar für PR reden“, heißt es laut Puller in einer Nachricht.

Die ÖVP weist die Vorwürfe vehement zurück. Fleischmann spricht von „völliger Verdrehung der Tatsachen“; er werde sich rechtlich wehren. Fleischmann hat ein „Gedächtnisprotokoll“ veröffentlicht. Darin schreibt er, dass er seinen Chef „vor schmutzigen und erfundenen Geschichten schützen“ habe wollen, sich deswegen im Juli mit Puller getroffen habe.

ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger kündigt ebenfalls rechtliche Schritte an: „Das Maß ist voll, wir klagen.“ Die SMS könnten manipuliert sein, meint sie gar. Die ÖVP will nicht nur Puller klagen, sondern auch die SPÖ. Den Sozialdemokraten wirft Köstinger Verhetzung und Verstoß gegen das Verbotsgesetz wegen der teils antisemitischen Anti-Kurz-Seiten auf Facebook vor. Puller soll auf Unterlassung und Widerruf geklagt werden. Weiters wegen Kreditschädigung und übler Nachrede.

ÖVP-Obmann Kurz, der sich bisher aus der Sache weitgehend herausgehalten hat, meldet sich zur Angelegenheit – via Facebook: Dass Puller Geld offeriert worden sei, damit dieser für die Volkspartei arbeite, stimme nicht. Die SPÖ setze ihr Dirty Campaigning fort.

Roter Konter: Das lassen die Sozialdemokraten nicht auf sich sitzen. Auch sie werden die Justiz einschalten. Eine Sachverhaltsdarstellung gegen Fleischmann wird bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Für Geschäftsführer Matznetter besteht der Verdacht der Bestechung und der Werksspionage.

Zudem befindet er, Kurz müsse als Außenminister abdanken. Matznetters Argument: Sein Vorgänger Georg Niedermühlbichler sei zurückgetreten, obwohl es keine strafrechtlichen Vorwürfe gegen einen seiner Mitarbeiter gebe. Er erwarte sich, „dass die handelnden Personen bei der Volkspartei wenigstens 50 Prozent dieses Anstandes an den Tag legen“.

SPÖ-Chef Kern gibt sich angesichts Pullers Aussage, es sei ihm Geld für Insiderwissen geboten worden, „entsetzt“.

Trister Ausblick: Und wieder steht Aussage gegen Aussage. Wieder gibt es gegenseitige Vor- und Anwürfe. Erneut Empörung in dramatischer Pose dort wie da. Das wird in den kommenden Tagen nicht anders sein. Bis zur Wahl am 15. Oktober.