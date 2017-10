Von Michael Gehler

Es war der 25. Oktober 1917 nach dem bis Februar 1918 geltenden julianischen Kalender. Ein glatzköpfiger und untersetzter Mann rief Arbeiter- und Soldatenräten gegen drei Uhr nachmittags in Petrograd im Smolnyi-Institut, dem von Zarin Katharina II. geschaffenen früheren Internat für junge adelige Frauen, nunmehr Sitz der Bolschewiki, zu: „Genossen! Die Arbeiter- und Bauern­revolution ist vollbracht. Von nun an tritt Russland in eine neue Epoche seiner Geschichte ein, und diese dritte russische Revolution muss in ihrem Endergebnis zum Sieg des Sozialismus führen.“ Er beschwor eine Kraft, die „alles besiegen“ und „das Proletariat zur Weltrevolution führen“ werde.

Revolutionäre Vorgeschichte Der Mann, der frenetischen Applaus erntete, hieß Wladimir Iljitsch Uljanow. Er führte seit 1901 den Namen „Lenin“. Der 47-Jährige führte eine Partei „neuen Typs“, die mit Milizen und Truppen in einem nicht einmal 24-stündigen Aufstand wichtige Stellen Petrograds besetzt, den Regierungssitz im Winterpalais „erstürmt“ und die provisorische Regierung verhaftet hatte. Lenin sprach von der dritten Revolution: 1905 hatte es schon revolutionäre Unruhen gegeben und Zar Nikolaus II. im Zuge der Niederlage im Krieg mit Japan eine eingeschränktere Autokratie zulassen sowie dann im Zeichen der Revolution vom 23. Februar 1917 sogar abdanken müssen.

Seither bestand eine Doppelherrschaft der Duma (Parlament) mit der provisorischen Regierung unter Alexander Kerenski sowie Arbeiter- und Soldatenräten („Sowjets“) mit Exekutivkomitees. Das von der Landwirtschaft geprägte Russland war der durch industriell-technologischen Fortschritt modernen Kriegführung nicht gewachsen. Die soziale Lage verschärfte sich. Kerensk­i war ein fähiger Demagoge und brillanter Rhetoriker, aber ohne staatsmännische Fähig­keiten und politischen Weitblick. Über die zukünftige Ordnung sollte eine verfassungsgebende Versammlung befinden.

Exportierter Revolutionär Auf Vermittlung des Eidgenossen Fritz Platten und durch Unterstützung des Emissärs Alexander Parvus Helphand hatte das deutsche Auswärtige Amt die Fahrt Lenins vom Schweizer Exil in einem geschlossenen Eisenbahnwaggon über Deutschland und Schweden nach Finnland ermöglicht, von wo er per Schiff am 3. April in Petrograd eintraf. Die revolutionäre Fracht diente allein dem Zweck, Russland zu schwächen und an der Ostfront zu siegen. Die Revolutionäre erhielten finanzielle Zuwendung, u. a. für die seit 1912 bestehende Parteizeitung Prawda („Wahrheit“) – Schätzungen zufolge Millionen Mark in zweistelliger Höhe.

Die „Aprilthesen“ Am 7. April forderte Lenin „Alle Macht den Sowjets!“, die seit 1906 als Keimzelle einer revolutionären Bewegung bestanden, den Bruch mit Kerenski und den Sozialdemokraten, v. a. den Menschewiki, die Befriedigung des Landhungers der Bauern, die Nationalisierung der Banken und des Grundbesitzes und die Produktionsaufsicht durch Arbeiter. Lenin hetzte mit aufreizenden Parolen wie „Raubt das Geraubte!“. Seine Entschlossenheit und Zielstrebigkeit suchten ihresgleichen. Die Bolschewik­i probten schon im Juli den Aufstand und scheiterten, worauf Lenin in Finnland untertauchte.

Wahlbeteiligung oder Umsturz?

Die Entscheidung der Menschewiki und Sozialrevolutionäre, den Krieg gegen Deutschland fortzuführen, radikalisierte die Arbeiter- und Soldatenräte und entfremdete die Bevölkerung weiter von der Regierung. Leo Trotzkij wurde Vorsitzender des Petrograder Sowjet. Lenin kehrte zurück und drängte zur Machtübernahme, da er Kerenski am Ende sah. Beide behaupteten sich: Das Zentralkomitee votierte mit zwei Gegenstimmen (Grigori Sinowjew und Lew Kamenew) für die gewaltsame Machtübernahme durch ein Militärisch-Revolutionäres Komitee, bestehend aus Arbeitern, Kronstädter Marine, Roten Garden und Soldaten der Petrograder Garnison. Organisator Trotzkij übernahm das Kommando.

Inszenierung des unblutigen Wechsels

Ein Kanonenschuss vom Panzerkreuzer „Aurora“ war das Signal: Das von roten Matrosen im später gezeigten Film von Sergej Eisenstein durch das Eisengittertor erstürmte Winterpalais führte nicht zum Herrschaftssitz, sondern nur zu den Stallungen. Die Wachen ergaben sich aber widerstandslos. Kerensk­i war bereits getürmt. Die Regierung wurde unter der Bedingung freigelassen, sich von jeglicher Politik fernzuhalten. Die Machtübernahm­e geschah so nahtlos und unscheinbar, sodass die Russen davon erst aus der Presse erfuhren. Den Krieg ohne Gewinnchance fortzuführen, statt dem kriegsmüden Volk den Frieden zu schenken, die Unterschätzung der agrarischen Revolution in ihrer Dynamik, fehlende Reform- und Sofortmaßnahmen, der sich verschärfende Gegensatz zu den Sowjets und ein mangelndes Verhältnis zur Macht bedeuteten das Aus für Kerenskis Regierung.

Exaktes Timing zur Machtabsegnung

Am Abend des 25. Oktober hatte der Allrussische Sowjetkongress getagt und Lenin den Zeitpunkt seines Coups genau gewählt, um seine Macht zu legitimieren.

Die rechten Sozialrevolutionäre und Menschewiki verlangten aufgrund der bolschewistischen Gewaltaktion den Aufschub der Verhandlungen. Als der Antrag abgelehnt wurde, zog die Mehrheit ihrer Abgeordneten unter Protest ab. Trotzkij höhnte, dass sie nun auf dem „Kehrichthaufen der Geschichte“ gelandet seien.

„Volkskommissare“ Lenin proklamierte die „Sozialistische Sowjetrepublik“ unter seiner Führung eines Rates der Volkskommissar­e, dem nur Bolschewiki angehörten: Trotzkij wurde für Verteidigung, Tschitscherin für Außenpolitik, Rykow für Inneres und der am Rande lauernde Stalin für Nationalitätenfragen zuständig. War die Machtübernahme problemlos, so die Machtabsicherung weit schwieriger.

Frieden um jeden Preis und Massenverfolgungen

Am 26. Oktober 1917 wurde das Dekret über einen „gerechten Frieden“ mit sofortiger Verhandlungsbereitschaft verabschiedet. Die Mittelmächte stellten jedoch harte Bedingungen. Am 11. November 1917 erlitten die Bolschewisten mit 25 Prozent der Stimmen eine schwere Niederlage bei den Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung. Lenin ließ sie am 5. Januar 1918 gewaltsam auflösen, ohne dass die Bevölkerung protestierte. Der Oktoberputsch hatte den Bolschewiki zunächst nur zur Macht in Petrograd verholfen. Am 7. Dezember 1917 wurde daher unter Führung von Felix Dserschinski mit der Tscheka eine Sondereinheit für die Beseitigung der „Konterrevolutionäre“ gebildet, die von 1918 bis 1921 Hunderttausende „Feinde“ verfolgte und liquidierte. Die Behauptung des Macht­monopols und die Durchsetzung der „revolutionären Errungenschaften“ auch auf dem Lande waren ihre Ziele.

Äußerer Friede und Bürgerkrieg

Am 15. Dezember 1917 folgte der Waffenstillstand mit dem Deutschen Reich. Am 3. März 1918 wurde der Friede von Brest-Litowsk unter Inkaufnahme erheblicher Gebietsverluste für Russland geschlossen, doch scheiterten die Deutschen an der Überdehnung ihrer Front.

Es folgten der verheerende russische Bürgerkrieg, Kriegskommunismus und Eingriffe regulärer und freiwilliger Truppen ausländischer Mächte. Die sozialen Probleme verschärften sich dramatisch. Tausende Juden flohen vor dem grassierenden Antisemitismus nach Palästina. Die Bolschewiki konnten ihre Position behaupten und die Rote Armee Trotzkijs siegte.

Die Folgen und das Erbe

Der „rote Oktober“ löste weltweit Begeisterung bei der Linken aus. Er befeuerte Kritik an kolonialer Herrschaft, sozialer Ungleichheit und wirtschaftlicher Unterentwicklung.

Das Bürgertum reagierte mit Antikommunismus und Revolutionsfurcht. Der Nationalsozialismus folgte als Reaktion auf den Bolschewismus. Die sozialistischen Länder feierten später die „Große Sozialistische Oktoberrevolution“, die gesetzliche Gleichstellung der Geschlechter verankerte, doch sollte die Praxis ganz anders aussehen. Wladimir Putin nutzt heutzutage das zweifelhafte Datum, um den nationalen Konsens Russlands zu beschwören.