Von Karin Leitner

und Michael Sprenger

Wien – Ist Sebastian Kurz ein Taktiker? Oder doch ein Stratege?

Er verfolgte jedenfalls einen ausgeklügelten Plan, der ihn durch seinen Erfolg bei der Nationalratswahl – Kurz hat die SPÖ vom ersten Platz verdrängt – bis an die Türen des Kanzleramts geführt hat.

Er nützte die Schwäche der altbackenen ÖVP aus. Bündechefs und Landeshauptleute durften sich nach seiner Machtübernahme ihrer Partei nur mehr entlang der Pflöcke bewegen, die Kurz und seine Getreuen eingeschlagen haben. Der Wahlsieg hat Kurz’ Macht verfestigt.

Noch fehlen die letzten Schritte in das Kanzleramt. Man würde Kurz unterschätzen, wenn er hier bloß den Weg beschreiten würde, den Wolfgang Schüssel einst beschritten hat – und an dessen Ende eine schwarz-blaue Regierung, ausschließlich bestückt mit Parteigängern, stand. Der ÖVP-Obmann will etwas Neues versuchen – auch bei der Regierungsbildung.

Sein Glück dabei: Schwarz-Blau kann er immer machen. Die Orientierungslosigkeit in der SPÖ kommt ihm zupass.

Also wenn Kurz bislang ein Taktiker war, so könnte er nun den Strategen versuchen.

Was wäre also das Neue, von dem Kurz im Wahlkampf immer wieder gesprochen hat, ohne es je genau zu benennen? Er könnte anstatt einer klassischen Koalition eine „Regierungskooperation“ versuchen, wie es der Politikwissenschafter Fritz Plasser bezeichnet.

Übersetzt heißt das: eine Art ÖVP dominierte Minderheitsregierung mit Experten, die durchaus anderen Parteien nahestehen könnten. Der Fantasie wären hier Tür und Tor geöffnet. Kurz könnte einen strengen FPÖ-nahen Innenminister ebenso in die Regierung holen wie einen Gewerkschafter für das Sozialministerium, eine neoliberale Justizministerin oder eine grün-affine Umweltministerin.

Wenn man bereit ist, Kurz nicht zu unterschätzen und lediglich als Taktiker zu betrachten, dann würde es wundern, wenn er dieses Modell nicht verfolgen würde.

Der Einwurf, der jetzt kommen muss, ist nachvollziehbar und nicht überraschend: Eine Regierung braucht eine stabile Mehrheit im Parlament. Eine solche hat eine „Regierungskooperation“ nicht. Also wird sie spätestens bei den Budgetverhandlungen scheitern.

Das Schöne an berechenbaren Reaktionen ist, dass so etwas die Gegenseite, in dem Fall Kurz und sein engster Zirkel, längst einberechnet hat.

Sollte das Kabinett Kurz tatsächlich nach wenigen Monaten im Amt gestürzt werden, dann hat der ÖVP-Chef sein Thema für eine baldige Wahl, die ihm noch mehr Zuspruch bringen könnte als die jetzige. Kurz’ Geschichte könnte lauten: Er habe mit einem ambitionierten Programm, einer engagierten Experten-Regierung einen Kurs abseits der alten Parteienkaste einschlagen wollen. Diesen Erfolg habe das alte Establishment dem jungen Kanzler nicht gönnen wollen.

Variante 2: Kurz wird nicht gestürzt – und kann mit seiner Regierung Reformen umsetzen. Das kann ihm nur recht sein, weil er mit jedem Tag als Kanzler die Oppositionsparteien schwächt.

Würde ihm das gelingen, wäre die gestellte Eingangsfrage „Taktiker oder doch Stratege?“ beantwortet.

Taktiker kann Kurz immer noch sein. Dann, wenn er kommende Woche zuerst ritualisierte Sondierungs- oder Koalitionsgespräche mit den Roten führt, die er von vornherein nicht positiv abschließen will.

Je länger die SPÖ nicht weiß, wo ihr Platz ist, desto mehr kann er sie vorführen.

Bis zu dem Punkt, an dem einer von beiden sagt: Es geht nicht. Das wäre für Kurz der Startschuss für schwarz-blaue Regierungsgespräche. Diese könnten wegen der Schnittmenge zwischen Schwarz und Blau rasch vonstattengehen. Die wahre Herausforderung ist es, den Freiheitlichen ein unmissverständliches Bekenntnis zu Europa abzuringen – und sie aus dem Bündnis mit dem Front National und anderen rechtsextremen Parteien im EU-Parlament zu drängen. Würde die FPÖ standhaft bleiben und sagen: „Nein, Herr Kurz, da machen wir nicht mit. Wir bleiben in Opposition“, kann dieser zum zweiten Mal versuchen, eine Regierungskooperation mit Fachleuten zu zimmern.

In dem Fall kommt der Bundespräsident ins Spiel. Ale­xander Van der Bellen könnte Kurz eine Minderheitsregierung zugestehen. Oder die Sache jemand anderem überantworten – und SPÖ-Chef Christian Kern damit beauftragen, sich um eine tragfähige Koalition zu bemühen. Dem blieben als Gegenüber dann nur die Blauen.

Das ist wohl keine Schreckensvision für Kurz.

Wenn er es nach diesem Wahlkampf und dieser Kopie sattsam bekannter FPÖ-Positionen nicht schafft, mit den Freiheitlichen handelseins zu werden – wegen der Europapolitik –, warum sollten das die Sozialdemokraten schaffen, die inhaltlich mit der FPÖ nicht viel gemein haben? Abgesehen davon würde es bei Rot-Blau die SPÖ zerreißen.

All diese Szenarien zeigen: Nicht nur FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache hat in diesem Nachwahlspiel gute Karten; über solche verfügt auch Sebastian Kurz.