Das endgültige Ergebnis steht am Donnerstagabend fest. Am Mittwoch waren noch nicht alle Wahlkarten ausgezählt. 1. Andrä Rupprechter: Der Agrar-Minister trat im Unterland an und erreicht knapp 13.000 Vorzugsstimmen. 2. Hermann Gahr: Auch der zweite Platz geht an einen Bauernbündler mit rund 10.300 Vorzugsstimmen. 3. Dominik Schrott: Der Obmann der Jungen ÖVP setzte alles auf eine Karte, überholte die Frauenbundchefin Pfurtscheller mit rund 6600 Stimmen. 4. Bernhard Webhofer: Er gilt als überbündisch und holte 4500 Stimmen und damit fast jeden dritten ÖVP-Wähler in Osttirol. 5. Elisabeth Pfurtscheller: Knapp 4000 Vorzugsstimmen waren für die Nationalrätin zu wenig. Sie scheidet aus dem Parlament aus. 6. Josef Lettenbichler: Rund 3100 Vorzugsstimmen könnten den Wirtschaftsbündler ins Parlament befördern, wenn Andrä Rupprechter Minister bleibt. Die Landesliste: Hier ließ sich am Mittwoch am schlechtesten eine Zahl nennen, weil die Ergebnisse aus den Bezirken noch nicht alle vorlagen. 1. Kira Grünberg: Die ehemalige Sportlerin war die Spitzenkandidatin in Tirol. Sie wird sehr wahrscheinlich das Landesmandat antreten. 2. Franz Hörl: Nachdem es nur ein Landesmandat gibt, dürfte der Wirtschaftsbündler leer ausgehen.