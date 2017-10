Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Kubatur zurückfahren oder eine zwingende öffentliche Nutzung der entstehenden Mehrflächen. Darauf lassen sich jene drei Varianten zur weiteren Entwicklung von „P3“ reduzieren, welche der Innsbrucker Bauausschuss kommende Woche vorgelegt bekommen soll. Wie berichtet, hat das einstimmig gekürte Siegerprojekt zum dritten Turm von PEMA-Chef Markus Schafferer in der Südbahnstraße eine Kubatur von 35.100 m³ (aufgrund geringfügiger Umplanungen wegen der Flugsicherheitszone nunmehr rund 34.600 m³), welche die ursprünglich vom Bauausschuss fixierte Obergrenze von 29.700 m³ deutlich überschreitet. Die Politik will nun neu verhandeln, die Stadtplanung hat oben die genannten Varianten als Verhandlungsoptionen ausgearbeitet und vorgelegt.

Schafferer kann diese Vorgangsweise nicht mehr nachvollziehen, wie er gestern im Gespräch mit der TT ausführt: „Die Stadt hat alles bekommen, was sie wollte.“ Damit sind die Ansiedlung eines Hotels (Motel One) und die Gestaltung des Vorplatzes gemeint – beides stellt für Schafferer einen öffentlichen Mehrwert dar. Dass nun entweder die Kubatur des Projektes auf das Politlimit zurückgefahren werden soll, bzw. alle durch das Kubatur-Plus erzielten Flächen einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden sollen – darüber kann Schafferer nur den Kopf schütteln. Er verweist auf die Juryvorgaben zum Architekturwettbewerb. Dort waren auch Stadtpolitik (BM Christine Oppitz-Plörer, StR Gerhard Fritz) und Stadtplanung vertreten. Die Bauausschussvorgaben waren damals bekannt. Die Jury habe aber trotzdem festgehalten, dass „die Teilnehmer ermutigt werden, mit den unterschiedlichen Flächen- und Kubaturvorgaben kreativ umzugehen“. Das letztlich gekürte Siegerprojekt sei trotz der 35.100 m³ das kleinste unter den vier Erstgereihten gewesen.

Schafferer erinnert die Politik an bereits zwei von ihm gelegte und hiermit erneuerte Angebote zur Weiterentwicklung: Eines sei, den Cinematograph zu integrieren und im Edelrohbau zu übergeben. Das zweite sei, dem Entwurf eine Geschoßebene wegzunehmen. In beiden Fällen soll aber die Kubatur unverändert bleiben. Weil, so Schafferer, auch der Gestaltungsbeirat einer proportionellen Änderung des Siegerentwurfs kritisch gegenüberstehe. Die Stadt habe es in der Hand, sagt Schafferer.

Die Politik zeigt sich im Vorfeld der Bauausschusssitzung noch zurückhaltend. Die Grünen würden erst am Montag im Klub darüber beraten, sagt Planungsstadtrat Fritz: „Wir haben uns noch nicht entschieden.“ Die 29.700 m³ seien aber schon ein erheblicher Mehrwert für Schafferer gewesen, jetzt sei es noch einmal deutlich mehr Volumen und Nutzfläche. Wie sich der Ausschuss entscheidet, kann Fritz nicht vorhersagen. Für ihn ist aber klar, dass „wir eine Verhandlungslösung anstreben, die für beide Seiten eine erträgliche Aufteilung des Mehrwertes ergibt“. Eine wesentliche Änderung des Siegerentwurfs wolle er aber nicht anstreben.

Eines fixes Nein zu jeglicher Kubaturausweitung kommt von SPÖ-Stadtparteichef Helmut Buchacher. Die Stadt habe bereits zu Beginn der Planungen einem Kompromiss zugestimmt, um eben dem Hotel nicht im Wege zu stehen. Jetzt müsse aber „ein Exempel statuiert werden“, die Stadt also strikte Vorgaben an Schafferer machen: „Auf dieses Ergebnis blicken ganz viele.“ Die Bürgermeisterliste FI will ebenfalls noch beraten. Die VP hatte bis dato gefordert, dass das Hotel nicht 220, sondern lediglich 160 Zimmer umfassen dürfe.