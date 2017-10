Von Peter Nindler

Breitenbach – Tirol und seine Raumordnung, die Bürgermeister und ihre Widmungen: Rund 3000 Hektar Bauland sind im Land noch unbebaut, der Baulandüberhang ist groß. Es wird damit spekuliert, um die Preise noch weiter in die Höhe zu treiben. Obwohl es genügend gewidmete Flächen gibt, müssen wegen der Spekulationsverknappung neue ausgewiesen werden. Zuletzt kritisierten Umweltanwalt Johannes Kostenzer und sein Stellvertreter Walter Tschon, dass jährlich bis zu 700 Fußballfelder verbaut werden.

Der Flächenfraß hält aus ihrer Sicht trotz der geringen besiedelbaren Fläche in Tirol von nur zwölf Prozent unvermindert an. Die Bürgermeister seien angehalten, sorgsamer mit Grund und Boden umzugehen und keine neuen Flächen mehr zu widmen, forderte deshalb die Landesumweltanwaltschaft.

In der heimischen Landwirtschaft ist der große Flächenverbrauch ebenfalls ein bedeutsames Thema. „Besonders für die Landwirtschaft ist der immense Flächenverbrauch auf Dauer existenzgefährdend“, warnte am Freitag Bauernbundmandatar LA Martin Mayerl (VP). Doch wie eine groß angelegte Baulandumlegung in der Unterländer Gemeinde Breitenbach am Inn zeigt, klafft zwischen diesen politischen Ansagen und der Realität weiterhin eine große Lücke.

Eine zentrale Rolle spielt dabei Mayerls Bauernbund- und Landtagskollege sowie Breitenbacher Bürgermeister Alois Margreiter. Der ÖVP-Politiker verteidigt die Ausweisung des neuen Siedlungsgebiets damit, dass Wohnraum für Einheimische geschaffen wird. „Das ist zwischenzeitlich auch schon passiert.“ Dennoch wirft die 2011 eingeleitete Baulandumlegung zahlreiche Fragen auf. Schließlich profitierte der Bürgermeister ebenfalls davon. 2000 Quadratmeter Grünflächen wurden ihm umgewidmet.

Eigentlich lagen seine Flächen nicht in einem zusammenhängenden Siedlungsgebiet. Eine Inselwidmung wäre deshalb nur schwer argumentierbar gewesen. Aus diesem Grund wurden die dazwischenliegenden Freilandflächen gleichsam bebauungsfähig gemacht, damit auch die neu gewidmeten Grundstücke des Bürgermeisters in das Raumordnungskonzept passten.

Raumplaner und Land Tirol erarbeiteten Möglichkeiten für die Baulandumlegung, letztlich wurde eben die große Lösung vorgeschlagen. Im Dezember 2013 erfolgte schließlich die Änderung des Flächenwidmungplans für die Grundstücke des Bürgermeisters von Freiland in Wohngebiet. Auch für weitere Flächen, um das Siedlungsgebiet herzustellen. Doch schon damals gab es kritische Stimmen. Breitenbacher Gemeinderäte äußerten nämlich Unverständnis für die unterschiedliche Bedarfsprüfung für Widmungen. Als Begründung im konkreten Fall reichte lediglich die Erklärung aus, man plane Investitionen für sein Wohnhaus. Margreiter wies im Gemeinderat die Kritik zurück. Im Protokoll heißt es dazu: „Daher ist im klassischen Widmungsgebiet auch der Bedarf nicht so streng zu prüfen wie in den außenliegenden Weilern, wo das Land überzeugt werden muss.“

Und wie argumentierte Margreiter seinerzeit die Widmung seiner 2000 Quadratmeter Frei- in Bauland? „Es besteht die Absicht, in den nächsten Jahren die Hofstelle umzubauen, sodass dieser Baugrundverkauf zur teilweisen Finanzierung erforderlich wäre.“ Margreiters Hof wurde jedoch bis heute nicht umgebaut.

Auf Anfrage der TT erklärte Margreiter, dass „es an dem neuen Siedlungsgebiet nichts zu rütteln gibt, alles ist im Abstimmung mit dem Raumplaner erfolgt“. Es gebe keine offenen Fragen und keine schiefe Optik. „Von der Vertragswidmung haben Einheimische profitiert.“ Er selbst habe zwei Grundstücke an Ansässige verkauft. „Aber ja, es stimmt, dass ich bisher noch nicht umgebaut habe.“ Vielmehr habe er ein Feld gekauft. Aus seiner Sicht werde allerdings wieder einmal Neid geschürt, sagte Margreiter abschließend.