Innsbruck – Dass sie 1,6 Mio. Euro an Förderung für ihre ehemalige Partei „Vorwärts Tirol“ 2016 und 2017 nicht abgerufen haben, fällt den drei Impuls-Mandataren Hans Lindenberger, Maria Zwölfer und Josef Schett jetzt auf den Kopf. Seit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, dass sie für 2016 Schadenersatz leisten müssen, wird im Landtag über eine mögliche Lösung verhandelt, um die drei Abgeordneten vor dem persönlichen Ruin zu retten. Doch die Bereitschaft dazu schwindet, auch der gestrige Ausschuss wurde ohne Lösung vertagt. Vorerst unbefristet.

ÖVP, Grüne und FPÖ haben sich in zwei Landtagsentschließungen gegen die Förderung der inhaltlich nicht mehr existenten Partei Vorwärts ausgesprochen. Weil sich die drei Abgeordneten 2015 davon losgesagt haben, obwohl sie sich zwei Jahre zuvor zivilrechtlich dazu verpflichtet hatten, das jährliche Parteigeld von rund 740.000 Euro zu beantragen. Andererseits war für den Verfassungsdienst im Land stets klar, dass Lindenberger und Co. trotz der Abspaltung nach wie vor der Wählergruppe „Vorwärts“ angehören.

Jetzt beruft sich Klubchef Hans Lindenberger auf die Landtagsentschließungen und fordert eine nachträgliche Möglichkeit, um für Parteiförderung anzusuchen. Unabhängig davon hat Impuls im August 650.000 Euro aus eigener Tasche berappt.

SPÖ und Liste Fritz wollen mit der Sache nichts zu tun haben und auch nicht in die Verantwortung genommen werden. Schließlich waren sie seinerzeit gegen die Parteiförderung. „Volkspartei, Grüne und FPÖ können jederzeit einen Beschluss fassen“, argumentieren LA Georg Dornauer (SPÖ) und Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Die FPÖ wartet einmal ab, ÖVP und Grüne versuchen hingegen einen Spagat, gewinnen können sie ohnehin nichts. Außer Kritik. Trotzdem: Der grüne Klubchef Gebi Mair machte einen Kompromissvorschlag, dass nur für das laufende Jahr 2017 das Gesetz aufgemacht werde. Einerseits seien für heuer die Gerichtsverfahren nach wie vor anhängig und die ursprünglich für Vorwärts vorgesehene Parteiförderung noch im Budget. „Aber wenn nicht einmal Impuls das akzeptiert, wird es keine Lösung mehr geben.“ Für Mair ist sie mit dem gestrigen Ausschuss bereits gestorben.

Ähnlich argumentiert ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf: „Es muss ein persönlicher Beitrag von Impuls geleistet werden, sonst sehe ich keine Lösungsmöglichkeit. Auch die Bevölkerung würde das nicht verstehen.“ Und die schwarz-grüne Mitverantwortung durch die Landtagsentschließung? „Wir haben unsere Position gegenüber der Landesregierung zum Ausdruck gebracht, Lindenberger hätte ja ansuchen können“, erklären Wolf und Mair.

Lindenberger und Parteichefin Maria Zwölfer sehen das völlig anders. Bis zum November-Landtag wollen sie weiterverhandeln. Impuls dreht nämlich den Spieß um und sieht das Land in der Pflicht. Offen hat Lindenberger bereits mit rechtlichen Schritten gedroht. Auf Anfrage der TT bestätigt er solche Überlegungen. „Ich habe mehrere Anwälte prüfen lassen, unter anderen in Wien, wie eine Forderung an das Land eingeschätzt wird, zumal wir ja durch Landtagsbeschlüsse beeinflusst waren.“ Vorerst hofft Lindenberger noch auf ein positives Ergebnis bis zum Landtag.

Ob die Klagsandrohung dabei hilfreich ist, bleibt dahingestellt. (pn)