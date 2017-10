Innsbruck – Entscheidungen der Regierung von Viktor Orban wie jene, den EuGH-Entscheid zur Flüchtlingsverteilung nicht zu akzeptieren, wurden in der EU kritisiert. 2012 sorgte die Justizreform für Aufsehen. Die TT sprach mit Etelka Halasz, Richterin am Oberlandesgericht in Budapest, über die Gerichtsbarkeit in Ungarn.

In den vergangenen Monaten und Jahren entstand der Eindruck, Ungarn und Polen würden sich immer mehr von der EU entfernen. Ein zentrales Thema dabei ist die Rechtsstaatlichkeit. Die Frage ist, ob die Gerichte noch unabhängig sind. Wie sehen Sie das als Richterin in Ungarn?

Etelka Halasz: Politische Themen – wie der Kontakt zwischen Ungarn und der EU – beschäftigen mich nicht. Für mich ist die fachliche Perspektive interessant. In Ungarn hat es natürlich starke Angriffe auf die Justiz gegeben. Zum Beispiel wurde der Präsident der Kurie (Oberstes Gericht in Ungarn, Anm.) abgesetzt. 2012 gab es eine Justizreform. Und Zwangspensionierungen von Richtern. Das wurde aber mittlerweile gelöst.

Die Justizreform wurde damals von politischer Seite und von Experten kritisiert. Es wurde befürchtet, dass der politische Einfluss auf die Justiz zu groß werden würde. Fünf Jahre später – hat sich das bewahrheitet?

Halasz: Wir haben noch immer ein großes Problem mit der Ernennungspraxis. Das wurde noch nicht gelöst. Bewerbungen für Richterposten können von der Präsidentin der Landesgerichtsbehörde, also einer einzigen Person, für ungültig erklärt werden. Das ist ein großes Problem.

Wird hier politischer Druck ausgeübt?

Halasz: Das wissen wir nicht. Es lässt sich nicht belegen, ob Entscheidungen der Präsidentin aus politischen oder subjektiven Gründen getroffen werden. Nicht nur bei Leitungspositionen, auch bei normalen Richterstellen kommt es aber vor, dass sie Bewerbungen für ungültig erklärt. Die Begründungen dafür sind immer sehr kurz. Dann heißt es etwa, dass der Bewerber nicht die Ziele der Landesgerichtsbehörde verwirklichen kann. Mittlerweile beschäftigen sich Journalisten damit und wir hoffen, dass sich das ändern wird.

Sie hoffen, dass es auf Druck der Medien zu Änderungen kommt. Sind Medien in Ungarn unabhängig?

Halasz: Teilweise. Sicher sind viele TV-Sender, Zeitungen und Zeitschriften regierungsnah. Aber es gibt auch eine Opposition dazu, die darüber schreiben kann. Das ist aber natürlich nur ein kleiner Teil der großen Medienlandschaft.

Auch in Polen wird derzeit wegen einer Justizreform gestritten. Die EU-Kommission hat ein Verfahren eingeleitet. Sehen Sie Parallelen zwischen Ungarn und Polen?

Halasz: Nicht Parallelen, aber Ähnlichkeiten. Das was jetzt in Polen passiert, ist vorher in Ungarn passiert. Zum Beispiel die Zwangspensionierungen von Richtern. Das war auch bei uns ein großer Angriff auf die Gerichtsbarkeit. In Ungarn wurde das aber gesetzlich gelöst. Richter konnten aus drei Optionen wählen. Entweder auf ihre Posten zurückkehren, Schadenersatz bekommen oder eine dritte Möglichkeit, die aber niemand gewählt hat. Die meisten der betroffenen Richter haben sich Schadenersatz ausbezahlen lassen. Trotzdem muss man sagen: 230 Richter waren betroffen, 170 von ihnen sind in Pension gegangen. Das Ziel ist also eigentlich erreicht worden, weil diese Richter nicht mehr arbeiten konnten.

Diese Richter wurden mittlerweile ersetzt. Welchen Einfluss haben diese Neubesetzungen genommen? Hat sich dadurch die Rechtsprechung geändert?

Nein. Die Richter sind bei ihren Entscheidungen im Gerichtssaal unabhängig geblieben. Das ist denke ich das Wesentlichste.

Der Europäische Gerichtshof hat in der Frage der Flüchtlingsverteilung ein Urteil gefällt, das Ungarns Regierung nicht akzeptieren will. Was bedeutet es für einen Rechtsstaat, wenn das Urteil der höchsten Instanz nicht akzeptiert wird?

Halasz: Das ist eine politische Frage und nicht meine Aufgabe. Wir haben auch keinen Einfluss auf die Entscheidungen zu Flüchtlingen. Das ist Sache des Europäischen Gerichtshofs. Als Strafrichterin beschäftige ich mich nicht mit Flüchtlingen.

Das Gespräch führte Matthias Sauermann