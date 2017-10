Von Karin Leitner

Wien – Nun hat Christian Kern den Sanktus für etwas, das er am Sonntagabend nach einer Unterredung mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz wissen hat lassen: Schwarze und Blaue würden einen Regierungspakt ausverhandeln. „Wir werden uns auf die Opposition und auf unsere Rolle im Parlament vorbereiten.“

Im SPÖ-Präsidium und im -Vorstand ist gestern darüber debattiert worden. Die Parteifreunde heißen Kerns Linie gut. Nach der Wahl waren die zweitplatzierten Genossen ja gewillt, mit den anderen Parteien – so auch mit der FPÖ – über eine allfällige Koalition zu sprechen. Vor allem die Gewerkschafter wollten, dass die SPÖ wieder mitregiert. Auch sie müssen sich mit der neuen Rolle ihrer Partei abfinden. Wie wird sie Frontmann Kern anlegen? Als Gegengewicht zum „Spektakel“ der „Brot-und-Spiele-Politik“ von ÖVP und FPÖ werde er die SPÖ positionieren. Gegengewicht zum „Rechtspopulismus“ werde sie sein.

Er habe nach der Nationalratswahl mit Schwarzen und Blauen geredet, sagt Kern. „Das Ergebnis war, dass das inhaltlich Trennende nicht überwindbar ist – ohne den Preis der Selbstaufgabe zahlen zu müssen.“ Große Differenzen gebe es – steuer-, sozial-, umweltpolitisch.

Die SPÖ will er in der Opposition neu aufstellen. Wer die Bundespartei künftig in der Wiener Löwelstraße befehligt, wird erst entschieden, wenn die neue Regierung steht. Bis dahin führen Christoph Matznetter und Andrea Brunner die Geschäfte. Und was das Hohe Haus anlangt: Wie von der TT berichtet, wird Kern Klubobmann, Andreas Schieder, der das bisher war, wird geschäftsführender Fraktionschef. Doris Bures, die bis zur konstituierenden Nationalratssitzung am 9. November Erste Nationalratspräsidentin ist, wird von der SPÖ als Zweite nominiert. Sie muss im Plenum gewählt werden.

Ebenfalls im Vorstand fixiert worden ist, wer die sieben Bundesmandate, die die SPÖ erreicht hat, annehmen soll. Matznetter geht leer aus.

Dabei war eines für ihn vorgesehen gewesen – als Belohnung für seinen Einsatz für die Partei. Georg Niedermühlbichler dankte ja, nachdem die Causa Silberstein publik geworden war, als Parteimanager zurück. Matznetter hat den Job interimistisch übernommen; er leitet auch die interne Taskforce, die die Affäre aufarbeiten soll. Niedermühlbichler bleibt zwar im Wiener Landtag, es haben aber offenbar nicht genug andere vor Matznetter auf der Liste gereihte Kandidaten verzichtet. Ergo wechselt Mario Lindner vom Bundesrat in den Nationalrat.

Die anderen Mandate gehen an Kern, Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner, FSG-Chef Wolfgang Katzian, Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek, Kanzleramtsminister Thomas Drozda und die Bürgermeisterin von Altmünster, Elisabeth Feichtinger.

Staatssekretärin Muna Duzdar erhält das dritte Wiener Landeslisten-Mandat.