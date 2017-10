Von Alexander Paschinger

Nassereith – Dass sich die Landwirtschaft seit Jahrzehnten im Wandel befindet, erkennt man bisweilen auch an der Kulturlandschaft. Etwa im Gurgltal. Die idyllische Landschaft zwischen Imst und Nassereith ist geprägt von einem bewirtschafteten Talboden und Hunderten Stadeln, die bislang noch keiner richtig gezählt hat. „Wir haben einmal mit Gottfried Mair vom Ökozentrum die Aktion ,Tal der 1000 Stadel‘ gemacht“, sagt der Tarrenzer Bürgermeister und Bezirksbauernchef Rudolf Köll, „aber genau kann man nicht sagen, wie viele es gibt.“

In Nassereith inzwischen schon: Dort bemühen sich Dorfchef Herbert Kröll und der Obmann des Landwirtschaftsausschusses, Markus Leitner, um die Erhaltung dieser Gebäude. „Die letzte Erhebung hat 227 Stadel ergeben“, so Leitner auf Anfrage der TT. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter der Dorferneuerung wurden diese Scheunen in Schulnoten von 1 bis 5 eingeteilt. Die Idee: Je nach Erhaltungszustand sollte es eine Förderung geben.

„Wir arbeiten derzeit einen Vorschlag aus, wie ein Fördersystem aussehen kann“, sagt Nikolaus Juen, der Leiter der Abteilung Dorferneuerung. Das sollte bis Ende November, wenn der zuständige Dorferneuerungs-Beirat tagen wird, feststehen. Auch über die Förderhöhe oder die Gelder, die aufgebracht werden müssen, könne man noch nichts sagen. „Wir wollen jedenfalls ein einfaches Verfahren“, erklärt GV Leitner. Bisher gibt es erst zwei ähnliche Projekte in Osttirol, an denen sich die Dorferneuerung in solchen Bereichen engagiert: einmal bei Almhäusern in Innervillgraten und beim „Unteren Feld“ in Obertilliach.

Mit der Gemeinde Nassereith steht Juen in einem guten Kontakt. „Das ist auch wichtig. Du brauchst die Motoren vor Ort.“ Und dabei sei von den Nassereithern viel Engagement zu spüren. „Wir treten nicht von uns aus in Aktion – es muss auch die Leute geben, die etwas tun wollen.“ Auch Leitner baut beim Rettungsprojekt für die Stadel auf die Einbindung von Vereinen wie die Jungbauern oder Traktorfreunde.

Im Nachbardorf Tarrenz beobachtet BM Köll die Entwicklung in Nassereith sehr interessiert: „Wir schauen uns das an, wie die Nassereither das Fördersystem aufstellen“, so der Bezirksobmann der Landwirtschaftskammer. Denn für Tarrenz wird das Projekt zur Sanierung der landschaftstypischen Stadel auch aktuell: „Wir haben auf dem Gemeindegebiet 700 bis 750 Stück stehen“, sagt Köll. Und für die Bezirkshauptstadt Imst sollte das Projekt ebenfalls Beispielwirkung haben, so Köll.