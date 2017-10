Innsbruck – Oft dürften selbst hochrangige Parteifunktionäre nicht auf die offizielle Homepage der Tiroler Volkspartei schauen, die derzeit aber alle Farben spielt; einmal kommt Türkis zum Vorschein, dann wieder traditionell Schwarz. Doch Mitte letzter Woche wurde dann einigen richtig schwarz vor Augen. Die Umfrage des Monats, die laut Partei-Angaben schon mehrere Wochen online war, ließ ihren Puls nach oben schnellen. „Sind Sie dafür, dass die Kammern als Teil der Sozialpartnerschaft auch in Zukunft bestehen bleiben sollen?“, wollte die Tiroler Volkspartei wissen. Mehr hat es nicht gebraucht, obwohl 81,5 Prozent letztlich dafür gestimmt haben.

Der Pressesprecher der Tiroler Volkspartei, Sebastian Kolland, bestätigt, dass es trotz der „unverfänglichen Frage“ Irritationen gegeben habe. Aber es waren nicht nur Verstimmungen, sondern es hagelte handfeste Kritik. Vor allem in der ÖVP-dominierten Wirtschaftskammer reagierte man mit heftigen Protesten, auch Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl (VP) soll dem Vernehmen gar nicht erfreut gewesen sein. Auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung bekräftigt Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer (VP), dass er sehr verwundert darüber sei, welche unüberlegten und unkoordinierten Schnellschüsse derzeit erfolgen würden. „Der Tiroler Volkspartei scheint nicht klar zu sein, dass es nicht um die Existenz oder die Sozialpartnerschaft geht, sondern um die Pflichtmitgliedschaft.“

Jedenfalls lief die Frage des Monats nach 853 Klicks noch vor Monatsende aus, die Unmutsbekundungen scheinen gewirkt zu haben. Am Donnerstag wurde die Umfrage aus dem Netz genommen und durch eine neue ersetzt. Jetzt wird die Befindlichkeit zur Lkw-Blockabfertigung an den Nachfeiertagen in Kufstein abgefragt.

Was die Aufregung um die Kammerumfrage aber zeigt, ist zum einen die große Nervosität unter den Sozialpartnern und zu anderen in der Partei. Bodenseer und Zangerl verteidigen die gesetzliche Pflichtmitgliedschaft, das dürfte gleichzeitig der Grundtenor in weiten Teilen der Volkspartei sein. Vor allem der Arbeitnehmerflügel ist eng mit der Arbeiterkammer personell verknüpft. Andererseits werden die Bruchlinien innerhalb der Volkspartei sichtbar. Der Arbeitnehmerbund (AAB) wird sich wohl querlegen, sollte die Pflichtmitgliedschaft in den Koalitionsverhandlungen in Frage gestellt werden. AK-Präsident Erwin Zangerl, der ohnehin Schwarz-Blau ablehnt, hat sich bereits vorsorglich mit einer Resolution in Stellung gebracht. „Wer die AK in Frage stellt, schwächt die Arbeitnehmer und gefährdet den sozialen Frieden.“ Er appelliere an alle Parteien im Land, nach der teilweise höchst untergriffigen Wahlauseinandersetzung diesen sinnlosen Angriff auf die Rechte der Arbeitnehmer einzustellen, meinte Zangerl bei der Vollversammlung der Arbeiterkammer. (pn)