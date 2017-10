Sorgen Sie sich um Europa, um die Europäische Union?

Jean Asselborn: Optimistisch stimmen mich die Reden von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Emmanuel Macron zu ihren Vorstellungen für EU-Reformen. Sorgen muss man sich angesichts der drei großen Herausforderungen — Brexit, Migration und Wertegemeinschaft — machen. Wer das nicht tut, hat Scheuklappen auf.

Bleiben wir bei der Migration. Sie kritisieren Polen und Ungarn, zuletzt auch den Wahlsieger in Tschechien für ihre Weigerung, Flüchtlinge aufzunehmen. Wie könnte man diese Länder zur Umkehr bewegen?

Asselborn: Das kann nur der Europäische Gerichtshof. Viele, wie Österreich, haben ihre Aufgaben gemacht. Aber Länder, die die Tür für Flüchtlinge aus dem Süden, die arabisch sprechen und Muslime sind, nicht öffnen wollen, ignorieren die Werte Solidarität und Verantwortung. Und das stimmt nicht mit dem überein, was die EU eigentlich darstellt. Sie ist ein Friedensprojekt, ein Projekt, das auf Werten aufgebaut ist. Es sind nicht Verträge, die Europa zusammenhalten. Es sind die gemeinsamen Werte. Und es sind die Werte, die Kriege verhindern. Es ging 2015 nicht nur um die Genfer Konvention, sondern auch um Solidarität mit Italien und Griechenland. Sich zu weigern, diese Ländern zu entlasten, ist etwas, das Europa zerstören kann. Denn Nicht-Solidarität in der Flüchtlingsfrage heißt auch Nicht-Solidarität in anderen Fragen.

Aber man kann ja bei Wahlen gut abschneiden, wenn man sagt, man könne die Herausforderung der Migration eliminieren.

Sie meinen Aussagen ...

Asselborn: ... Aussagen wie „Wir müssen die Mittelmeerroute schließen", ja. Das ist unehrlich. Wir werden in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten mit Migration konfrontiert sein. Entweder haben wir eine Strategie, um eine europäische Migrationspolitik hinzukriegen, oder wir versagen. Und wenn wir in der Migrationsfrage versagen, versagen wir in der fundamentalsten Menschlichkeit. Natürlich ertrinken jetzt weniger Menschen im Mittelmeer, weil die Hilfe systematischer ist. Aber auch, weil viele gar nicht mehr bis ans Meer kommen. Sie lassen ihr Leben schon in der Wüste. Es kann uns nicht egal sein, wie die Situation in Libyen ist. Wir müssen helfen und dafür brauchen wir Geld. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Wurzeln der Migration eingedämmt werden. Und drittens brauchen wir schnell eine Möglichkeit für legale Migration.

Wenn man Italien und Griechenland nicht allein lassen will, muss eigentlich das Dublin-Übereinkommen geändert werden, wonach in dem Land Asyl zu beantragen ist, in dem man erstmals EU-Boden betrat.

Asselborn: Richtig, das wäre unheimlich wichtig. Die Kommission hat da ihre Arbeit auch schon gemacht und ein ganzes Asylpaket vorgelegt. Aber zuerst müssen wir die Lastenaufteilung konkret festlegen. Und es braucht eine einheitliche Asylprozedur in der EU.

Es gibt auch in Sachen Rechtsstaatlichkeit Bedenken bei Polen. Macht es Sinn, die Stimmrechte zu entziehen, wie es Juncker angesprochen hat, oder die Förderungen zu kürzen?

Asselborn: Wenn man gegen den Geist der EU und die Verträge handelt, kann als höchste Sanktion Artikel 7 angewandt werden. Derzeit verhandelt die Kommission noch mit Polen, doch ich mache mir keine Illusionen. Ich bin der letzte, der einem Land das Stimmrecht entziehen möchte, aber man kann auch nicht weitermachen, als wäre nichts geschehen. Es ist doch Doppelzüngigkeit, wenn wir überall in der Welt predigen, dass wir die fundamentalen Werte verteidigen, aber es im Inneren nicht fertigbringen, die Gewaltenteilung, die Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz 100-prozentig aufrechtzuerhalten.

Wie bedenklich ist der Rechtsruck in Europa?

Asselborn: Wenn ich mir die AfD mit 13 Prozent im deutschen Bundestag anschaue, Frankreichs Front National mit über 30 Prozent bei den letzten Präsidentschaftswahlen — in Österreich kann man ja auch nicht gerade von einem Drang zur Mitte reden —, dann ist das natürlich eine Tendenz weg von den traditionellen Parteien. Wenn es mehr traditionelle rechte Parteien in Europa gibt, ist das kein Problem, genauso wenig, wenn es mehr sozialdemokratische, also linke sind. Aber wenn es jemandem darum geht, das Christentum gegen den Islam zu schützen und deshalb die Grenzen zu schließen und keinen fremden Menschen mehr hereinzulassen, dann hat das nichts mehr mit rechts zu tun. Man sollte es einfach Extremismus nennen. Und die, die an Europa glauben und Demokraten sind, müssen sich dagegen wehren.

In Österreich dürfte die FPÖ der nächsten Regierung angehören. Das letzte Mal gab es deshalb Sanktionen gegen Österreich. Warum ist das kein Thema mehr? Haben Parteien wie die FPÖ ihren Schrecken verloren?

Asselborn: Ich erinnere mich, dass Jörg Haider Dinge gesagt hat, die so klangen, als wünschte er Hitler zurück. Die heutige FPÖ benutzt diese aggressive Sprache nicht mehr. Auch Marine Le Pen benutzt nicht mehr die Sprache ihres Vaters. Dass das in der Substanz ein großer Unterschied ist, bezweifle ich. Aber ich bin niemand, der hier Zensuren auszustellen hat. Ich sage nur: Ich hoffe, dass der nächste Bundeskanzler und die Regierung das europäische Gedankengut, das große Österreicher — Bruno Kreisky, Heinz Fischer und Alois Mock — gepflanzt haben, beibehalten. Ich hoffe auch, dass wir in der Migrationsfrage weiter auf Österreich zählen können, dass es bei der Entwicklung einer Strategie, die wir brauchen, mithilft.

Österreich sollte kein Verständnis haben für jene, die Solidarität und Verantwortung ablehnen. Österreich hat eine Brückenfunktion zwischen dem Westen und dem Osten. Es wird gebraucht, um auf den Osten einzuwirken, damit Werte — der Zement der EU — nicht verwässert werden. Österreich darf europapolitisch nicht zum Bremser werden. Es muss helfen, dass alle an einem Ziel arbeiten, an der Integration der Europäischen Union.

Das Gespräch führte Gabriele Starck