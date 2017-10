Innsbruck – Oktoberfeststimmung herrscht derzeit zwischen Tirol und Bayern keine. Zu sehr lässt der Verkehr die Emotionen überschäumen. Deshalb dominiert auch reger Schriftverkehr die Politik in München und Innsbruck. Vor allem der bayerische Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) sparte nicht mit Kritik an den verkehrsbeschränkenden Maßnahmen in Tirol wie die zuletzt zweimal durchgeführte Lkw-Block­abfertigung in Kufstein.

Am Donnerstag wird wieder dosiert, weil aufgrund des heutigen Feiertags in Deutschland auch in Tirol ein Lkw-Fahrverbot verhängt wird. Nach den zwei Feiertagen erwarten nämlich die Verkehrsexperten einen massiven Anstieg der Lkw-Fahrten durch Tirol. In diesem Zusammenhang war wieder einmal LH Günther Platter (VP) an der Reihe. Denn Hermann hatte in einem Schreiben an den Landeshauptmann gemeinsame Gespräche für eine Lösung der Transitprobleme angeboten. Diese nimmt Platter an, doch in einem Brief an seinen Kollegen in München vom Montag macht er klar, dass Tirol keine Wahl mehr habe, als zu handeln. Weil die Belastbarkeitsgrenze für Mensch, Natur und In­frastruktur erreicht sei. „Auch wenn es durchaus legitim ist, dass Bayern die Interessen des eigenen Landes verfolgt.“

Inhaltlich führt für Platter an einer gemeinsamen Korridormaut zwischen München und Verona kein Weg vorbei. Dies würde eine deutliche Erhöhung bedeuten. „Eine faire Maut, also eine Angleichung der Maut an Tiroler Verhältnisse, wäre ein adäquates In­strument, um den Lkw-Verkehr zu verlagern und gleichzeitig auch als Instrument den Eisenbahnkorridor zu stärken“, schreibt Platter an Herrmann.

Bei der Bahn mahnt Platter außerdem Versprechen Bayerns ein. Er kritisiert den stockenden Ausbau des Schienenzulaufs in Bayern für den Brennerbasistunnel. Die Forderung Tirols ist eindeutig: „Um eine notwendige Schienenverlagerung tatsächlich durchführen zu können, wäre es umso dringlicher, wenn der Freistaat Bayern Maßnahmen zum Ausbau des Zulaufs setzt, um in neun Jahren bei Fertigstellung des Brennebasistunnels ein Nadelöhr der Schienenverlagerung auf bayerischer Seite zu verhindern.“ Der Tiroler Landeschef verweist hier auf den Europäischen Rechnungshof, der vor einem Fleckerlteppich in der Bahninfrastruktur warnt.

Über das Diskussions­stadium sind die Bayern nach dem im März verordneten Neustart bisher nicht hi­nausgekommen. In Arbeitsgruppen werden mögliche Zulaufvarianten mit Bürgermeistern und Anrainern debattiert. (pn)