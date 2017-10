Innsbruck – Dass der ehemalige Innsbrucker Bürgermeister, Landeshauptmann und jetzige Landtagspräsident Herwig van Staa (VP) bei den Innsbrucker Gemeinderatswahlen für den Seniorenbund antreten will, ist kein Geheimnis mehr. „An vierter oder fünfter Stelle“, wie der 75-Jährige betont. Doch selbst in einer von politischen Überraschungen dominierten Zeit kann der VP-Politiker noch eines draufsetzen. Und so sorgte van Staa in der Vorwoche für Staunen im Innsbrucker VP-Parteivorstand. Denn er wird auch wieder für den Landtag kandidieren, der Seniorenbund hat den Landtagspräsidenten für die Bezirksliste nominiert.

Manchen Funktionären blieb dabei der Mund offen, schließlich hat man mit einem Abschied van Staas von der Landespolitik gerechnet. Und obwohl er polarisiert, ist der Langzeitpolitiker natürlich Konkurrent. Anhänger hat er in Innsbruck nach wie vor.

VP-Spitzenkandidatin in Innsbruck wird LR Patrizia Zoller-Frischauf (Wirtschaftsbund) sein. Dahinter soll LA Heinz Kirchmair (Arbeitnehmer) gereiht werden. Die Vorzugsstimmen könnten aber alles auf den Kopf stellen. Doch van Staa erklärt gegenüber der TT, „dass ich sicher keinen Vorzugsstimmenwahlkampf mache“. Er stehe hinter Zoller-Frischauf. Dass der Landtagspräsident nur Zählkandidat sein will, da­ran glaubt in der Innsbrucker ÖVP allerdings niemand.

In Innsbruck-Land wurde das Match um die Plätze hinter Bezirksspitzenkandidat LR Johannes Tratter eröffnet. Der Arbeitnehmerbund AAB sieht seine Felle davonschwimmen, denn just die Telfer Vizebürgermeisterin Cornelia Hagele (Wirtschaftsbund) soll Nummer zwei werden. Sie kandidierte auf der VP-Abspaltungsliste von BM Christian Härting „Wir für Telfs“. Das stößt eingefleischten VPlern sauer auf. Trotzdem: Um Platz drei rittern LA Florian Riedl (AAB) und wahrscheinlich der Bauernbündler Thomas Schweigl. Der Bauernbund wird nicht kampflos verzichten, der Reißverschluss (Mann/Frau) würde Riedl dann auf Platz fünf katapultieren. (pn)