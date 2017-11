Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Im März/April 2018 soll das Haus der Musik (HdM) am Innsbrucker Rennweg seinen künftigen Nutzern übergeben werden. Die offizielle Eröffnung soll dann mit einigem Abstand erfolgen. Derzeit wird die – durchaus kontroversiell diskutierte – Fassade montiert.

Das gemeinschaftliche Prestigeprojekt von Land, Stadt und Bund war von Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) und Landesrätin Beate Palfrader (VP) bis dato mit 58 Millionen Euro taxiert worden. Eine Summe, die nun wohl nach oben korrigiert werden dürfte.

Nicht nur, dass der Innsbrucker Stadtsenat am Dienstag durch eine Änderung des Gesellschaftervertrages die formale Integration des HdM als Sparte der Landestheater und Orchester GmbH beschloss, auch wurde der Schlüssel zur Aufteilung der laufenden HdM-Kosten mit 55 % (Land) zu 45 % (Stadt) fixiert sowie jener für die Festwochen der Alten Musik angeglichen (bisher: 60:40). Die Deckung der Erstinvestitionen sowie der „Anlaufkosten“ des HdM wurden mit 50,66 % (Land) zu 49,34 % (Stadt) festgelegt.

Und hier kommt es dick: denn bis dato war zumindest offiziell nicht bekannt, dass diese Erstinvestitionen und Anlaufkosten (aber auch der laufende Betrieb vor Eröffnung) des HdM für die Jahre 2017 und 2018 nicht in den 58 Millionen Euro inkludiert sind. „Die Kosten waren in der Schätzung ausgenommen“, bestätigt die für das HdM federführende Abteilungsleiterin der Stadt, Birgit Neu, gegenüber der TT. Dies sei aber dokumentiert worden. Nun liegen die Zahlen auf dem Tisch. Demnach muss allein die Stadt unter diesen Titeln rund 126.000 € (2017) bzw. 1,25 Mio. € (2018) nachschießen. In Summe rund 1,38 Mio. €, die es per Nachtragskredit zu finanzieren gilt. Ein ähnlich hoher Betrag dürfte gemäß Kostendeckungsschlüssel somit auch auf das Land entfallen. Mit dem Land sei das akkordiert, so Neu. Damit stünden Mehrkosten von bis zu 2,7 Mio. € im Raum.

Dass bei der ursprünglichen Budgetplanung Posten wie ein elektronisches Schließsystem, EDV-Ausstattung, Infomonitore, Telefonanlagen, aber auch die Betriebskonzepterstellung sowie Rechtsberatungen nicht berücksichtigt worden waren, stößt einigen Politikern im Sinne einer Kostentransparenz sauer auf. Neu verteidigt die Vorgehensweise damit, dass einige Systeme erst noch mit den Nutzern abzustimmen gewesen wären.

Dass sich auch die reinen Baukosten des HdM erhöhen könnten, „dazu kann ich nichts sagen“, so Neu. Doch die Anzeichen hierfür verdichten sich, wie aus gut unterrichteten Kreisen bestätigt wird. Die veranschlagten 55 Mio. € waren wertgesichert, eine zehnprozentige Kostentoleranz eingerechnet. Trotzdem soll damit nicht das Auslangen zu finden sein. Vor allem weit höhere Baupreise als erwartet sollen dafür verantwortlich sein. Palfrader will davon noch nichts wissen. Sie verweist darauf, dass der Anteil des Landes gedeckelt sei.