Von Peter Nindler

Innsbruck – Vor der Landesversammlung der Grünen am kommenden Samstag in Innsbruck/Igls gibt es intensive Diskussionen über den künftigen Kurs in Tirol. Mit der Last des Scheiterns bei der Nationalratswahl hat das Rumoren die grüne Führungsriege um Ingrid Felipe erreicht. Sie selbst geriet in Kritik, Zweifel an ihrer angekündigten Spitzenkandidatur wurden laut. Die Landeshauptmannstellvertreterin war ja bis zur Nationalratswahl auch Bundessprecherin. Am Freitag hat der Landesausschuss die Spekulationen um Felipe beendet und ihr einstimmig das Vertrauen für die Landesversammlung ausgesprochen.

„Ich habe nie einen Rückzug erwogen, das war nie Thema“, sagte sie am Samstag im TT-Gespräch. Die Unterstützung bestärke sie „im Aufstehen und Weiterkämpfen“. Sie halte selbstverständlich an ihrer Kandidatur als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl fest. Diskussionen und Kritik seien notwendig, „weil wir uns alle selbst hinterfragen müssen. Das habe ich natürlich auch getan.“ Felipe spürt wieder Aufwind, wie sie betont. Dass die Landtagswahl eine Existenzfrage für die Tiroler Grünen sein könnte, glaubt sie nicht. „Zum einen unterscheiden die Menschen sehr gut zwischen den politischen Ebenen, andererseits wird uns signalisiert, dass es die Grünen braucht.“

Für Felipe bleibt der Wahlkampf allerdings eine Herausforderung, denn es gelte die Botschaften noch klarer zu formulieren. Darin sieht sie derzeit die großen Schwächen. Weniger im Vorwurf der Angepasstheit und dass die Grünen die Bodenhaftung verloren hätten. „Ich bin bodenständig, aber oft wirken die Grünen schon sehr klug. Das muss sich ändern, wir dürfen nicht zu kompliziert sein.“

Ist nicht ihr missglücktes Engagement auf Bundesebene ein zu schwerer Rucksack für die Landtagswahl? „Ich spüre ihn, aber damit muss ich leben“, erklärt Felipe. Sie habe viel aus den vergangenen Monaten gelernt und natürlich schmerzhafte Erfahrungen gemacht. „Aber ich bin überzeugt, dass ich den Grünen bei der Landtagswahl helfen kann, ein gutes Ergebnis einzufahren“, gibt sich Felipe kämpferisch. In der Kritik an den Grünen müsse man derzeit jedoch zwischen plumpem „Grünen-Bashing“ und ernsthaftem Wachrütteln unterscheiden. Wo würde sie die Vorhaltung einordnen, die Grünen hätten in der Koalition mit der Tiroler ÖVP ihre Grundsätze aufgegeben? Felipe: „Hier müssen wir noch klarer unsere Arbeit und unsere Leistungen hervorstreichen.“

In einer Koalition zu regieren bedeutet aus der Sicht der Verkehrs- und Umweltreferentin Kompromisse einzugehen, „natürlich ist das Ergebnis dann nicht zu 100 Prozent grün. Aber wir können selbstbewusst auf unsere Bilanz verweisen.“ Vom Erhalt der Kalkkögel bis hin zum Tiroler Mindestsicherungsmodell sei alles herzeigbar. Der Wermutstropfen bleibt für sie die Verkehrspolitik. „Obwohl wir viele Maßnahmen umsetzen konnten und auf einem richtigen Weg sind, hat der Schwerverkehr zugenommen.“

Zuletzt gab es auch bei den Grünen Kontroversen über die Asylpolitik. Wird sich hier etwas ändern? Felipes Position ist weiterhin klar: „Menschen, die in Not sind, müssen wir helfen. Und einen Grenzzaun am Brenner lehne ich ab.“

Ein Wunschteam für die Landtagswahl hat Felipe im Kopf, „darüber werde ich jedoch nicht in den Medien reden“. Alle Kandidaten für die Landesliste hätten viel Qualität und würden Wertschätzung und Anerkennung verdienen. „Ich kann mit allen gut.“ Dass die etablierten Funktionäre für das Debakel bei der Nationalratswahl abgestraft werden könnten, davon geht Felipe nicht aus. Und bleibt sie bei ihrer Haltung, dass sie nach der Wahl im Februar mit der ÖVP weiterregieren möchte? „Das hängt zuerst vom Wahlergebnis ab. Wir Grünen haben bewiesen, dass wir regieren können, aber die Opposition ist uns auch nicht fremd.“ Um sozial, umwelt- oder gesellschaftspolitische Rückschritte in Tirol zu verhindern, fände es Felipe aber gut, „wenn wir weiter Verantwortung tragen“. Denn Grün habe dem Land gutgetan.