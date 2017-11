Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck, Wien — In Tirol entscheiden sich wieder mehr junge Männer für den Dienst im Bundesheer, 2016 wurden 315 weniger Zivildienstanträge gestellt als noch im Jahr zuvor. Besonders niedrig ist die Zahl in Orten mit eigener Garnison wie etwa in ­Lienz. Trotzdem nimmt die Zahl der Rekruten insgesamt seit Jahren ab, Grund dafür sind die geburtenschwachen Jahrgänge, die jetzt schlagend würden, wie Oberst Klaus Primeßnig vom Militärkommando Tirol sagt. „Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das auch andere Berufssparten betreffen wird." In diesem Jahr sind 3452 männliche Staatsbürger stellungspflichtig, vor zehn Jahren waren es noch 4106.

Dazu kommt die seit Jahren gleichbleibend hohe Zahl der Untauglichen, ein Viertel entspricht nicht den Anforderungen. Hauptursache sind Schäden beim Stütz- und Bewegungsapparat. Aber auch psychische Probleme: „Da steht Tirol grundsätzlich besser da als der Durchschnitt in Österreich", bezieht sich der Leiter der Ergänzungsabteilung auf Erfahrungswerte.

Bundesweit fehlen pro Jahr rund 2000 Rekruten, wie Generalstabschef Othmar Commenda zuletzt warnte. In Tirol ist der „Aufbringungsbedarf" von rund 1500 Grundwehrdienern jährlich derzeit „noch bewältigbar", wie sich Primeßnig ausdrückt. „Wegen der vielen Schließungen von Kasernen in den vergangenen Jahren hat es sich ergeben, dass wir weniger Bedarf haben." In Tirol gibt es derzeit elf militärische Liegenschaften, „früher waren es sehr viel mehr". Trotzdem wäre es ihm „natürlich lieber, wir hätten mehr Soldaten. Es gibt keinen Vorrat an Personal. Wir erreichen nicht einmal annähernd die Zahlen von früher."

Grund für das zuletzt gestiegene Interesse am Heer ist seiner Meinung nach die Optimierung des Grundwehrdienstes, der Versuch, diesen attraktiver zu machen — durch die Herabsetzung der Zimmerbelegung auf nur noch vier bis sechs Mann, neue Uniformen und moderneres Gerät: „Damit sollte das Vertrauen ins Militär und seine Leistungsfähigkeit gestärkt werden." Diese Botschaft sei seiner Meinung nach auch angekommen.

Die Möglichkeit, im Gegensatz zu früher Bart tragen zu dürfen und einen modernen Haarschnitt, sieht er dagegen nicht als Grund. „Aus persönlicher Erfahrung: Ich glaube nicht, dass das Argumente sind, die ausschlaggebend dafür sein können, zum Militär zu gehen."

Gestern sorgte auch eine Meldung in den Oberösterreichischen Nachrichten für Aufruhr, viele Heereshubschrauber seien wegen Personalmangels nicht einsetzbar. In Tirol ließ vor allem die Aussage von Brigadier Andreas Putz, Chef des Kommandos Luftunterstützung, aufhorchen. Er meinte, dass ein so umfangreicher Hilfseinsatz wie nach der Lawinenkatastrophe von Galtür 1999 heute nicht mehr möglich sei. Primeßnig dazu: „Das Interesse an der Pilotenausbildung ist zwar vorhanden, auch in Tirol. Aber die Auswahlkriterien sind sehr hoch, das schaffen viele nicht."

Eine Aussage, ob die Kriterien für die Auswahl der Grundwehrdiener gelockert werden sollten, will der Leiter der Ergänzungsabteilung nicht treffen: „Das ist eine Entscheidung, die auf politischer Ebene getroffen werden muss."