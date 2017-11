Von Peter Nindler

Innsbruck, München, Bozen – Die Brennerachse wird immer mehr zur Konfliktzone und beschäftigt jetzt auch wieder einmal Brüssel. Mit seinen verkehrsbeschränkenden Maßnahmen gerät Tirol nämlich zwischen alle Fronten. Deutschland und Südtirol nehmen Tirol in die Zange.

Dass allein heuer die Zahl der Fahrten über den Brenner um 526.000 gestiegen ist – darunter 101.000 zusätzliche Transit-Lkw –, will Tirol nicht länger hinnehmen. Mit Lkw-Blockabfertigungen an Nachfeiertagen in Kufstein/Kiefersfelden hat die Politik darauf reagiert. Rückstaus in Bayern waren die Folge. Aber auch politische Empörung.

In Südtirol sehen die dortige Handelskammer und die Frächter den Lkw-Verkehr auf den Autobahnen im Bundesland Tirol durch das Nachtfahrverbot, das sektorale Lkw-Fahrverbot und Fahrzeug-Kontrollen am Brenner (Tonnage) behindert. Am Donnerstag beklagten sie einen Lkw-Rückstau bis Neumarkt. „Verbote nützen nichts, der Verkehr nimmt zu. Das ist die Realität“, schimpft Südtirols Frächterpräsident Elmar Morandell. So habe der Rückstau am Allerseelentag die Transportwirtschaft 37 Mio. Euro gekostet, Aufwendungen, die natürlich weiterverrechnet werden müssten. „Deshalb werden wir auch gegen die verkehrsbeschränkenden Maßnahmen in Tirol klagen“, kündigt Morandell an.

In Deutschland hat es still und heimlich einen Wechsel im Verkehrsministerium gegeben, doch die verkehrspolitische Ausrichtung bleibt auch bei Neo-Verkehrsminister Christian Schmidt die gleiche. Wie sein Vorgänger Alexander Dobrindt gehört der bisherige Landwirtschaftsminister der bayerischen CSU an und verfolgt das Prinzip der freien Fahrt. Das hat Schmidt in aller Deutlichkeit bereits Tirols LH Günther Platter mitgeteilt.

In einer Aussendung wettert der deutsche Verkehrsminister gegen die Dosierung an der Grenze: „Die Lkw-Blockabfertigung ist ein klarer Verstoß gegen den EU-Grundsatz des freien Warenverkehrs. Österreich nimmt in Kauf, dass es auf deutscher Seite zu gefährlichen Verkehrsstaus kommt.“ Das sei im Sinne des uneingeschränkten Straßengüterverkehrs und der Verkehrssicherheit nicht hinnehmbar. Das Bundesverkehrsministerium habe in einem Schreiben an die EU-Kommission rechtliche Bedenken geltend gemacht und die Einhaltung von EU-Recht angemahnt, droht Schmidt Österreich ebenfalls mit rechtlichen Schritten.

Wie es aus dem Büro von Günther Platter (VP) heißt, hätte der Landeshauptmann Verkehrsminister Schmidt klar gemacht, dass die Belastungsgrenze in Tirol erreicht sei. Das unterstreicht auch Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne). Bereits mit der Dosierampel in Kufstein hat sie seinerzeit Schritte gegen den Pkw-Verkehr gesetzt. Auf der Autobahn möchte sie ebenfalls an 365 Tagen im Jahr eine tägliche Lkw-Obergrenze durchsetzen, also eine Höchstzahl pro Jahr. „Die Schweiz hat mit der Alpentransitbörse ein marktwirtschaftliches Instrument entwickelt, das wir jetzt mit der Europäischen Union verhandeln müssen“, sagt die Tiroler Mobilitätslandesrätin.

Ein Deckel von einer Million Lkw-Fahrten am Brenner wäre für Ingrid Felipe vorstellbar, diese sollen im Modell der Alpentransitbörse gehandelt und an die Bestbietenden verkauft werden. Der Rest der Transporte müsste auf die Schiene verlagert werden. „Wir haben hier mit der Rollenden Landstraße eine gute Brückentechnologie, die schnell und effizient hochgefahren werden kann.“

Gleichzeitig setzt Felipe auf die im Sommer von der EU-Kommission vorgeschlagene neue Mautregelung in Europa, die Kostenwahrheit und die Berücksichtigung von Umweltschäden vorsehe. „Das Land Tirol wird im Frühjahr 2018 den Vorsitz der Mobilitätsgruppe der 48 Alpenregionen übernehmen. Wir werden uns dafür starkmachen, einen Durchfahrtsdeckel für jede vom Transitverkehr betroffene Achse einzuführen“, kündigt Felipe an.