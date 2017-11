Von Peter Nindler

Innsbruck, Bozen – In Brüssel treten Tirol und Südtirol in Verkehrsfragen oft gemeinsam auf, in der Europaregion selbst kracht es im Gebälk. Bei der gewünschten Lkw-Korridormaut auf der Brennerachse, sprich einer deutlichen Anhebung auch auf der Brenner-Autobahn in Südtirol und weiter im Trentino, geht kaum etwas weiter. Südtirols Wirtschaft und die mächtige Frächtervereinigung treten auf die Bremse. Frächterpräsident Elmar Morandell will sogar gegen die Beschränkungen und Behinderungen in Tirol klagen. Davon hält Landeshauptmann Arno Kompatscher aber nichts, wie er gegenüber der TT betont. „Es ist besser, untereinander zu reden, als zu klagen“, sagt Kompatscher.

Die Transit-Situation hatte sich im Oktober zugespitzt, Tirol reagierte dreimal mit Lkw-Blockabfertigungen nach Feiertagen in Kufstein. Kompatscher spricht von „einem gemeinsamen Problem, das wir auf der Brennerachse haben.“ Deshalb benötige es auch eine abgestimmte Strategie, „um die Verkehrs- und Schadstoffbelastung in den Griff zu bekommen“. In Südtirol gab es zuletzt am Allerseelentag einen Rückstau von 100 Kilometern vom Brenner bis Neumarkt.

Doch wie will man die Transportwirtschaft mit ins Boot holen, die bereits ein Aus für das auf der Unterinntal-Autobahn geltende Lkw-Nachtfahrverbot fordert? Der Südtiroler Landeshauptmann setzt nach wie vor auf einen Dialog mit der Wirtschaft, mit Frächtern und Logistikern. „Am Umdenken kann aber nicht gerüttelt werden, vor allem die Situation nach Feiertagen müssen wir lösen.“

Sein „gemeinsam mit der Wirtschaft“ bezieht er auch auf den Bau des Brennerbasistunnels, bei dem es geeignete Verladestellen (Terminals) für die Spediteure benötige. Rückhalt für seine Pläne, eine Mauterhöhung in Rom durchzubringen, genießt Kompatscher bei seinen Regierungskollegen in Bozen, Richard Theiner (Umwelt) sowie Florian Mussner (Verkehr). Doch Italien und Deutschland zeigen derzeit wenig Interesse an höheren Mauttarifen am Brennerkorridor .

Bayern drängt EU auf Verfahren gegen Tirol

Entspannung ist indes zwischen der Tiroler Landesregierung und der Münchner Staatskanzlei nicht in Sicht. Schließlich hat Tirol für Anfang Dezember, rund um den Marienfeiertag, die nächste Lkw-Drosselung am Grenzübergang in Kufstein angekündigt. Bayern bzw. die dortige CSU dominiert schließlich die deutsche Verkehrspolitik; zuerst mit Minister Alexander Dobrindt und jetzt mit seinem Interimsnachfolger Christian Schmidt.

„Wir brauchen freie Fahrt über die Grenze – jederzeit. Auch die EU muss in diesem Sinne handeln“, kündigte Schmidt bereits ein Einschreiten in Brüssel an. Jetzt legt die CSU-Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig, die bereits den notwendigen Ausbau der Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel im bayerischen Inntal in Frage stellt, ein Schäuferl nach. Am Rande der Sondierungsgespräche in Berlin würden Schmidt und Innenminister Joachim Herrmann beraten, wie Bayern und Deutschland in dieser Angelegenheit weiter vorgehen werden, betont sie. „Auf jeden Fall ist diesbezüglich eine Kontaktaufnahme mit der EU-Kommission geplant“, fügt Ludwig drohend hinzu.

Eine Beschwerde gegen die Lkw-Blockabfertigung steht im Raum, möglicherweise auch der Antrag auf eine einstweilige Verfügung. Der Innsbrucker Europarechtsexperte Walter Obwexer, der die Landesregierung berät, rechnet sogar mit einer Beschwerde und einem möglichen Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich. „Eine einstweilige Verfügung zum sofortigen Stopp der Lkw-Blockabfertigung hat aus meiner Sicht jedoch keine Aussicht auf Erfolg.“ Insgesamt verteidigt Obwexer das Dosiersystem.

Die Beschränkung („Tropfenzählsystem“) ist laut Obwexer durch zwei wichtige Gründe gerechtfertigt, nämlich einerseits durch die Erfordernis, die Autobahn als lebenswichtige Verkehrsader funktionsfähig zu halten, andererseits durch den Schutz der Umwelt einschließlich der Gesundheit der entlang der Autobahn lebenden Bevölkerung. „Es ist auch erforderlich, da keine anderen, weniger beschränkenden Maßnahmen zur Vermeidung von Staus durch Erreichen der Aufnahmekapazität denkbar sind“, argumentiert er in seinem Gutachten. Insgesamt könne die Lkw-Dosierung als „verhältnismäßige Beschränkung des freien Warenverkehrs qualifiziert werden“ und sei mit dem geltenden Unionsrecht vereinbar.

Apropos Lkw-Dosierung: Der grüne Verkehrssprecher Hermann Weratschnig unterstützt die Forderung von seiner Parteikollegin und Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe, eine Lkw-Obergrenze von einer Million Transitfahrten am Brenner einzuziehen. „Es ist Zeit für echte Tiroler Notwehrmaßnahmen.“ Die zuletzt durchgeführte Blockabfertigung nach Feiertagen bezeichnet er als „kurzfristig sinnvolle Maßnahme“.