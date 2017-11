Gestern wurde er aufgelöst, im Dezember tritt der Tiroler Landtag dann zu seiner letzten Sitzung zusammen. Doch die Nervosität unter den Landtagsabgeordneten zeigt, dass sie bereits in den Wahlkampfmodus wechseln. Und der setzt bisweilen sogar die Grundrechnungsarten außer Kraft. Wenn FPÖ-Klubchef Rudi Federspiel das Finanzdebakel mit den Traglufthallen anprangert, das durchaus so bewertet werden kann, verrechnet er sich trotzdem bei seinen kritisierten „Gesamtkosten von 13 Millionen Euro“ gleich um sechs Millionen. Denn gekostet haben sie 6,6 Mio. Euro, bisher wurden 7,27 Mio. ausgegeben, der Rückkauf des Landes erfolgt nicht durch zusätzliche Millionen, sondern das seinerzeitige Darlehen für den Hallenankauf muss von der Flüchtlingsgesellschaft TSD nicht zurückgezahlt werden. Es wurde in einen verlorenen Zuschuss umgewandelt.

Apropos Blaue. Statt im Landtag war FPÖ-Parteichef Markus Abwerzger auf einer blauen Dienstreise für seinen Bundesparteiobmann HC Strache in der Schweiz. Via Facebook meldete sich Abwerzger aber zu den Traglufthallen zu Wort. Nicht verwunderlich: Auch in der neutralen Schweiz wurden aus den 7,27 blaue 13 Mio. Euro.

Um 1,6 Millionen Euro geht es bei der für 2026 und 2017 nicht abgerufenen Parteiförderung für Vorwärts Tirol. Die Impuls-Mandatare haben sie für ihre Vorgängerpartei nicht angesucht und dafür die Rechnung vom Obersten Gerichtshof präsentiert bekommen. Sie müssen Schadenersatz leisten. Weil sich der Landtag in zwei Entschließungen mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und FPÖ ebenfalls gegen eine Parteiförderung ausgesprochen hat, fordert jetzt Impuls eine finanzielle Sanierung. Doch die wird es, wenn überhaupt, nur noch für heuer geben. Das musste letztlich auch Impuls-Klubchef Hans Lindenberger einsehen. Im Dezember ist Showdown, die Chancen für eine rückwirkende Beantragung der Parteiförderung sind jedoch gering. Schließlich haben sich die Grünen bereits dagegen ausgesprochen, weil Impuls vorerst nicht gesprächsbereit war. Jetzt wollen alle Parteien den Vorschlag prüfen.

Der Beschluss des Südtiroler Landtages mit einem Bekenntnis zur Eindämmung des Lkw-Transit-Verkehrs ist für LH Günther Platter (VP) der nächste Erfolg in der Verkehrsdiskussion: „In der Euregio arbeiten wir gemeinsam an der Verkehrsproblematik.“ Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) fordert die neue Bundesregierung auf, sich für die Lkw-Obergrenze von einer Mio. Fahrten einzusetzen. (pn)