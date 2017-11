Von Wolfgang Otter

Wörgl – Der Stadtrat wird weiterhin alleinig die Personalagenden der Stadt Wörgl innehaben. Die dort nicht vorhandenen Fraktionen im Gemeinderat werden weiter vor vollendete Tatsachen gestellt. Ein anderslautender Antrag von vier Gemeinderatsgruppierungen (Bürgerliste, Junge Wörgler Liste, Team Wörgl, Wörgler Grüne) wurde von der Regierungskoalition Liste Wechner und Freiheitliche Wörgler Liste abgelehnt.

Zuvor hatte es eine Diskussion um die Bestellung des Finanzchefs (eines damaligen Liste-Wechner-Mandatars) durch den Stadtrat gegeben. Dabei sei es nicht um die Person gegangen, sondern um die Tatsache, dass der Gemeinderat nicht eingebunden war. Letztlich hat die Opposition den Ausschuss gefordert, „damit die Vergabe eine geordnete Vorgangsweise hat“, wie im Antrag steht. Die Gemeinderatsfraktionen wollten ein Mitspracherecht, wenn es um zu besetzende führende Positionen geht, oder zumindest als Mindestmaß Informationen erhalten. Dabei sollte im neuen Ausschuss jede Fraktion mit einem stimmberechtigten Mitglied sitzen.

Gemeinderat Herbert Pertl (Liste Wechner) präsentierte den Beschlussvorschlag des Verwaltungsausschusses, der diesen Antrag ablehnte. Gemeinderat Michael Riedhart (Junge Wörgler Liste) wollte den Antrag abändern, sodass wenigstens Informationen an die Mandatare ergehen, „damit die Transparenz erhalten bleibt“. BM Hedi Wechners Konter: „Transparenz heißt für mich Zugänglichkeit der Gemeindemandatare, aber ich will nicht am nächsten Tag in der Presse lesen, wer sich für was beworben hat. Hier geht es um Personalgeschichten, die teilweise sehr heikel sind. Das und die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben uns dazu bewogen, genau das so zu machen.“ Die Unterlagen bekommen laut Wechner nur die Stadtamtsdirektion, „meine Wenigkeit die Bürgermeisterin, der Personalreferent und der Personalstadtrat“, stellte die Wörgler Stadtchefin klipp und klar fest.