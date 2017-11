Frau Bürgermeisterin, würde es Sie manchmal reizen, Landeshauptfrau von Tirol zu sein? Und, Herr Landeshauptmann, denken Sie sich hie und da, ja, Bürgermeister von Innsbruck zu sein, wäre schon auch etwas? Christine Oppitz-Plörer: Nein, das würde mich nicht reizen. Ich habe großen Respekt vor allen politischen Funktionen, die Kommunalpolitik zählt jedoch zu den schönsten politischen Aufgaben.

Günther Platter: Diese Gedanken habe ich nicht. Ich war Bürgermeister, Nationalrat, Landesrat und Minister. Als Landeshauptmann habe ich nun die schönste Funktion.

Blickt man fünf Jahre zurück, so gab es damals zwischen Ihnen beiden ziemlich raue Töne. Derzeit wirkt das Verhältnis gelöster. Platter: Unabhängig von Eitelkeiten und Befindlichkeiten ist es unsere Aufgabe, bestmöglich für die Bevölkerung zu arbeiten; auf Landes- und Stadtebene. Dazu müssen wir nicht jeden Tag gemeinsam auf einen Kaffee gehen. Wir haben viel zusammengebracht. Nicht durch Streitereien, sondern im Wettbewerb der besten Ideen, obwohl die Verhandlungen nicht immer einfach waren.

Oppitz-Plörer: Wir können eine sehr gute Bilanz in der Umsetzung von zukunftsweisenden und lang diskutierten Projekten vorlegen. Ich würde die Zusammenarbeit als sehr entspannt und im Sinne der Bürger als hervorragend bezeichnen.

Wann erfolgte dieses Umdenken? Platter: Mit den Themen. Wir haben wichtige Entscheidungen getroffen wie für die Regionalbahn, das Haus der Musik, das Management Center oder das Sicherheitszentrum. Da hatten wir stets den viel zitierten Zug zum Tor, um klare Entscheidungen zu treffen.

Oppitz-Plörer: Stadt und Land sind in der privilegierten Situation, Projekte auch umsetzen zu können. Da waren wir sehr engagiert.

Das Projekt Olympia ist hingegen gescheitert. Glauben Sie, dass Ihnen das nachhängen wird? Platter: Die Entscheidung pickt, sie ist erledigt. Ich finde es schade, es wäre durchaus eine Chance gewesen. Um den Breitensport zu fördern, werden wir jetzt ein Sportpaket schnüren.

Oppitz-Plörer: Olympia ist eine Sachfrage, die wir den Bürgern vorgelegt haben. Sie waren jedoch der Meinung, wir sollen die Olympia-Bewerbung nicht weiter verfolgen.

Im Zusammenhang mit den Förderungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds gibt es immer wieder Kritik aus Innsbruck, dass sie auf neun Mio. Euro gedeckelt sind. Gibt es hier Verhandlungsspielraum? Platter: Mit den Mitteln aus dem Gemeindeausgleichsfonds sollen vor allem jene Gemeinden unterstützt werden, die sich sehr schwer tun. Das passiert gezielt und verantwortungsbewusst.

Oppitz-Plörer: Unsere Position unterscheidet sich hier systembedingt, aber da streben wir eine Reform an.

Platter: Es ist legitim, dass es in so einer Frage Auffassungsunterschiede gibt.

Oppitz-Plörer: Manche Kompetenzen und Zuständigkeiten sollten generell geklärt werden. Da war Finanzminister Hansjörg Schelling schon relativ weit. Im Städtebund haben wir uns dafür ausgesprochen, dass die Kinderbetreuung zu 100 Prozent von den Gemeinden verwaltet werden soll. Im Gegenzug ist eine Entlastung vom Gesundheitsbereich angedacht.

Ist das nicht nur ein Abtausch? Platter: Da geht es um klare Entscheidungsstrukturen. Wir brauchen nicht weniger Föderalismus, sondern eine klare Kompetenzverteilung. Wer regelt was mit fest umrissenen Zuständigkeiten. Das würde uns in Tirol natürlich ebenfalls helfen.

Oppitz-Plörer: Im Gesundheitsbereich ist eine Steuerung über die Gemeinden hinaus sinnvoll, in der Kinderbetreuung erfolgt die operative Umsetzung allerdings vor Ort in den Kommunen.

Platter: Bei den Bezirkskrankenhäusern benötigen wir schon eine gemeinsame Zielsetzung, damit nicht jedes Spital alles macht. Da sind Strukturveränderungen notwendig, ansonsten wird der Gesundheitsbereich nicht mehr finanzierbar sein. Dieser Prozess ist derzeit mit den Gemeinden zu führen.

Nach dem Aus für den Pflegeregress wird derzeit auch die Pflegefinanzierung wieder intensiv diskutiert. Was halten Sie von einer Pflegeversicherung? Oppitz-Plörer: Wegen der gesellschaftlichen Entwicklung ist es absehbar, dass am Ende wohl eine Pflegeversicherung stehen wird. Die Frage ist nur noch der Zeithorizont. Aber es geht um eine allgemeine soziale Leistung, um die Menschen in diesem Bereich abzusichern. Wir können die vom Land vorgegebenen Strukturen derzeit erfüllen, aber die Abschaffung des Pflegeregresses durch den Bund stellt uns vor Herausforderungen.

Platter: Bei dieser Entscheidung waren wir nicht eingebunden. Ich befürworte den Beschluss, den Regress abzuschaffen, aber wer anschafft, muss auch zahlen. Wir sollten darüber hinaus die Pflege zu Hause stärken. Durch die Abschaffung des Pflegeregresses sehe ich schon die Gefahr, dass es mehr Plätze in Alten- und Pflegeheimen benötigen wird und wir zusätzlich Geld und Personal dafür zur Verfügung stellen müssen. Natürlich ist die Pflegeversicherung eine Möglichkeit, die Finanzierung längerfristig sicherzustellen. Trotzdem müssen wir eine umfassende Strukturdebatte führen. Jetzt mit neuen Abgaben zu reagieren, ist der falsche Ansatz. Vor Wahlen sollten keine Beschlüsse gefasst werden, die sich so nachhaltig auswirken.

Oppitz-Plörer: Das sehe ich gleich, denn es müssen die gesamten Auswirkungen von Beschlüssen gesehen werden.

Die Planungs- und Widmungshoheit der Gemeinden sorgt oft für Unmut. Sollte sie nicht von den Bezirkshauptmannschaften oder dem Land übernommen werden? Platter: Ich bin strikt dagegen, gerade die Raumordnung ist ein wesentlicher Gestaltungsbereich der Gemeinden. Hier komme ich wieder auf die Subsidiarität bzw. Selbstverantwortung zurück. Die Gemeinden können die Raumordnung am besten bewältigen. In der überörtlichen braucht es vielleicht Nachschärfungen.

Oppitz-Plörer: Wie im Wohnbau geht es schon um sehr individuelle Fragen, hier sollte die Widmungshoheit unbedingt bei den Gemeinden bleiben. Bei Gewerbegebieten, Bauhöfen oder Feuerwehren bedarf es am ehesten einer überörtlichen Planung. Hier geht es auch um Förderungen, um interkommunale Zusammenarbeit zu forcieren.

Der von den Touristikern geforderte Zusammenschluss der Skigebiete Axamer Lizum und Schlick über die Kalkkögel in den Stubaier Alpen ist gescheitert. Wird man diese Frage noch einmal thematisieren, vielleicht in den Wahlprogrammen vor den Wahlen? Oppitz-Plörer: Was in unserem Wahlprogramm stehen wird, kann ich noch nicht sagen. Dass ich den Zusammenschluss für den Zentralraum Innsbruck mit 250.000 Menschen befürworte, ist hinlänglich bekannt. Die ökologische Verträglichkeit wäre gegeben. In Obergurgl oder in der Wildschönau hat man gesehen, welche Impulse das auslösen kann. Bestehende Skigebiete zusammenzuschließen hat nicht nur eine wirtschaftliche Dynamik, sondern auch positive Auswirkungen auf das Freizeitverhalten. Manche Bretter, die man in der Politik bohren muss, sind sehr dick.

Platter: Im Wahlprogramm der ÖVP wird sich das nicht finden, weil es keine politische, sondern eine rechtliche Frage ist. Es geht nicht.

Seinerzeit wurde über Alternativkonzepte diskutiert. Was ist daraus geworden? Oppitz-Plörer: Für uns war die Konsequenz der Ausbau des Patscherkofels und die Sicherung des Sommerbetriebs mit einer Bahn. Das entspricht der seinerzeitigen Seilbahnstudie.

Platter: Die Vorschläge sollten aus den Regionen kommen.

Die Grünen waren massiv gegen den Zusammenschluss. Sie regieren beide in einer Koalition mit ihnen. Hat Sie die Zusammenarbeit eher vorwärts gebracht oder gebremst? Platter: Wir haben heuer eine positive Vier-Jahres-Bilanz gezogen. Wir hatten immer das Ziel vor Augen, Themen gut aufzubereiten, intern einen kritischen Prozess zu führen und danach zu entscheiden. Das ist uns bisher gelungen. Auch zuletzt, trotz der unterschiedlichen Gemütsbewegungen auf Bundesebene.

Oppitz-Plörer: Bei uns gibt es eine Vier-Parteien-Koalition, dabei gilt es immer, eine Mehrheit zu suchen. Die Mitglieder der Stadtregierung arbeiten allerdings sehr initiativ und engagiert. Man muss sie eher bremsen.

Sind die Grünen nach den jüngsten Krisen überhaupt noch eine Koalitionsoption? Oppitz-Plörer: Zuerst muss man Wahlen schlagen, dann geht es um Koalitionen. In den Gemeinden macht man das nicht so sehr an Farben fest, sondern an Projekten, die in einer Regierungsperiode umgesetzt werden können.

Platter: 2017 ist ein Arbeitsjahr. Und im neuen Jahr werde ich mich weniger damit beschäftigen, wie es den Grünen geht, sondern damit, dass die Tiroler ÖVP eine gute Ausgangsposition für Regierungsverhandlungen erhält. Koalitionsoptionen lasse ich völlig offen. Ich schließe niemanden ein noch aus. Der Vertrag mit den Grünen ist für fünf Jahre abgeschlossen.

Lassen Sie sich wie Günther Platter ebenfalls alle Koalitionsvarianten offen? Oppitz-Plörer: Zuerst wird gewählt und danach sehen wir weiter.

Der Bund hat bereits gewählt, welche Erwartungen haben Sie in die neue Bundesregierung? Aktuell verhandeln ja ÖVP und FPÖ. Oppitz-Plörer: Ich habe zwei konkrete Erwartungen: Wir wollen mehr Polizisten, nicht nur Planposten. Und die Aufgaben zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sollten neu definiert und klar geregelt werden.

Platter: Dass die SPÖ das Boot verlassen hat, verwundert mich nach wie vor. Ich erwarte mir von der neuen Regierung einen proeuropäischen Kurs, eine Senkung der Abgabenquote, Initiativen für Sicherheit, Unterstützung für die Tiroler Verkehrspolitik und dass der Wissenschaftsstandort Tirol gestärkt wird.

Wäre eine Koalition mit der SPÖ tatsächlich eine Option gewesen, schließlich konnte man seit Jahren nicht mehr miteinander? Platter: Natürlich ist das Modell wegen der vielen Streitigkeiten wenig attraktiv. Trotzdem: Wenn man als zweitstärkste Kraft gewählt wird, muss man sich schon die Frage stellen, ob man nicht zu Regierungsverhandlungen bereit ist. In den Koalitionsgesprächen mit der FPÖ muss die ÖVP vor allem ausloten, ob eine gegenseitige Vertrauensbasis besteht. Da geht es weniger um die Partei, sondern um die Personen.

Oppitz-Plörer: Was ich unbedingt noch anmerken möchte: Als Lehre aus der letzten schwarz-blauen Regierung sollte kein Volksvermögen mehr verkauft werden. Das beste Beispiel sind die Buwog-Wohnungen.

Das Gespräch führten Manfred Mitterwachauer und Peter Nindler