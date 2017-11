Von Michael Domanig

Hall – „Das ist eine zukunftsträchtige Angelegenheit“, erklärte die Haller Bürgermeisterin Eva Posch (VP) in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend – und meinte damit den Beschluss eines weitreichenden Verhandlungspaketes mit dem Land Tirol. Die Stadt plant, ca. 21.000 Quadratmeter an Grundflächen am Weißenbach im Nordosten des Stadtteils Schönegg anzukaufen. Diese stehen im Eigentum des Landes und grenzen östlich an ein Grundstück oberhalb der Sportanlage Schönegg, das die Stadt bereits 2016 vom Land angekauft hatte.

Ziel der Stadt sei es, „Luft und Raum“ für die verschiedenen wichtigen Infrastrukturprojekte zu gewinnen, die in diesem Bereich umgesetzt werden sollen: Dazu gehören der Neubau der Volksschule Schönegg, die Errichtung eines Kinderbetreuungszentrums sowie die Ertüchtigung bzw. Erweiterung der Sportanlage Schönegg. Die Stadt erhält die weitläufigen Flächen für einen günstigen Freilandpreis von 45 Euro pro Quadratmeter, zahlt in Summe also ca. 945.000 Euro. „Bedingung ist, dass diese Flächen für öffentliche Zwecke – Bildung, Kinderbetreuung, Freizeit – genützt werden müssen“, betont Posch. Die Anregung, dass sich die Stadt um die Gründe bemühen solle, war von Vize-BM Wolfgang Tscherner (Für Hall) ausgegangen.

Zum Gesamtpaket, das mit dem Land ausverhandelt wurde, zählen auch raumordnerische Zusagen seitens der Stadt: Dabei geht es um Grundstücke des Landes (derzeit Freiland), die ans neue Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen in der Krajncstraße anschließen. Das Land will zum einen Erweiterungsflächen für das Depot, zum anderen soll angrenzend auch geförderter Wohnbau durch die Tigewosi entstehen. Die Stadt muss dafür die Dichte erhöhen. Möglich ist all das laut Posch allerdings erst im Zuge der Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes (ÖROK) ab 2020.

Um die für die Stadt so wertvollen Grundflächen in Schönegg sicherzustellen, wird daher ein Vorvertrag mit dem Land aufgesetzt, der eben auch mit einer künftigen Widmungszusage ans Land verknüpft ist.

„Erst wenn man weiß, dass man die Gründe bekommt, ist es seriös möglich, in die tiefere Planung zu gehen“, sagt Posch zur weiteren Vorgehensweise bei den Infrastrukturvorhaben. Zum einen betrifft das die komplexe Frage der verkehrsmäßigen Erschließung, zum anderen eine Machbarkeitsstudie, die klären soll, was am Gesamtareal wo situiert werden soll. Das Raumprogramm für den Neubau der VS Schönegg liegt schon länger vor, ebenso die Pläne für ein Kinderzentrum – das ursprünglich einmal im Stadtteil Untere Lend vorgesehen war.

Das Gesamtpaket fand auch die Zustimmung der Opposition und wurde am Ende einstimmig beschlossen.