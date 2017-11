Von Wolfgang Otter

Langkampfen – „Delikat“ – so bezeichnet Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser eine Aufgabe, die auf ihn zukommen könnte. Ehrenstrasser ist in seiner Funktion als Dorfchef auch Substanzverwalter für drei Agrargemeinschaften (Oberlangkampfen, Niederbreitenbach und Unterlangkampfen). Damit muss er sich auch mit neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Das Land hat – auf Anordnung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) – den Stichtag für Rückforderungen aus Ausschüttungen bei atypischen Agrargemeinschaften, die aus Gemeindegrund entstanden sind, zurückverlegt. Bekanntlich gehören bei atypischen Gemeinschaften alle Substanz­erlöse und Einnahmen aus Verpachtungen, Grund-, Holz- oder Schotterverkäufen den Gemeinden. Vorerst war der Stichtag 1. 1. 2008 festgelegt worden, nun lautet er 1. 1. 1998. Und das ist ein Tag, der nun in Langkampfen eine besondere Situation hervorrufen könnte. Das Land hatte nach diesem Stichtag die Agrargemeinschaft Auerfrei aufgelöst. Die Gemeinschaft hatte einige Grundstücke im Bereich Stimmersee. Nach Ansicht von Ehrenstrasser könnte es sich bei Auerfrei um eine atypische Gemeinschaft handeln. Das Land hätte daher einer Übertragung von Grundstücken auf die Anteilbesitzer nicht zustimmen dürfen. Immerhin hatte der VfGH bereits 1982 festgestellt, dass die in den 50er- und 60er-Jahren vorgenommene Übertragung von Grundstücken der Gemeinde auf die Agrargemeinschaften nicht rechtens war.

Es ist nicht die einzige Agrarbaustelle, auf der BM Ehrenstrasser zu Werke geht. Auch auf die Anteilbesitzer der Agrargemeinschaft Niederbreitenbach könnte eine gesalzene Rückzahlung zukommen. Dort hatte die Agrargemeinschaft Erlöse aus Schotterabbau, Rodungen und Grundverkauf aufgeteilt. „Das geht in die Hunderttausende Euro, die eigentlich der Gemeinde gehört hätten.“ Die Folge ist eine Rückforderung, die der Gemeinderat beschließen muss, auch wenn Ehrenstrasser befürchtet, dass so mancher Anteilbesitzer gar nicht in der Lage ist, das Geld zurückzuzahlen. „Aber wir sind dazu gesetzlich verpflichtet. Sonst muss der Gemeinderat vor dem Staatsanwalt erscheinen“, meint der Dorfchef.

Nicht anders verhält sich die Situation mit der Agrargemeinschaft Unterlangkamp­fen. Dort werden an die 16.000 Euro an Rechtsanwaltskosten eingefordert. Geld, das die Agrarier nicht aus der Substanz hätten entnehmen dürfen. Dafür hagelt es Kritik am Substanzverwalter bzw. Bürgermeister. Mancher Agrarier hätte gerne, dass die Gemeinde diese Kosten übernimmt, „aber das dürfen wir nicht“, so Ehrenstrasser.