Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Wogen gehen hoch: Dass ÖVP-Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl die Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer und hochrangige Funktionäre in den Wirtschaftsbund eingeladen hat, sorgte diese Woche hinter den Kulissen für heftige Diskussionen. Schließlich wurde Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer dabei ausgespart. Offensichtlich sollte der Kammerpräsident am Montag zum vorzeitigen Rückzug aufgefordert und Hörl selbst in Stellung gebracht werden. Doch das lehnten viele Wirtschaftsbosse ab, Vizepräsident Martin Felder drängte vehement darauf, dass auch der Kammerpräsident anwesend sein müsse. Das hat Hörl letztlich akzeptiert.

Gegenüber der TT dementiert Hörl am Freitag Putschpläne gegen Bodenseer. Er habe lediglich die Spitzenfunktionäre der Tiroler Wirtschaftskammer für kommenden Montag in die Landesleitung geladen, um sie über den Vergleich mit dem ehemaligen Wirtschaftsbundobmann Helmut Kern zu informieren. „Und über die Versäumnisse aus der Vergangenheit.“ Er sei gegenüber seinen Funktionären und Mitgliedern zu voller Aufklärung verpflichtet. „Daraus jedoch einen Putsch zu konstruieren, hat nichts mit Aufklärung zu tun. Mein einziges Ziel ist es, den finanziellen Schaden für den Wirtschaftsbund möglichst gering zu halten – nicht mehr und nicht weniger.“

So weit, so gut. In einer eiligen Mail an die Wirtschaftsbundfunktionäre wies Hörl gestern einmal mehr darauf hin, dass sich abseits davon für ihn „aufgrund des aktuellen Informationsstandes auch die Frage nach der politischen Verantwortung“ stelle. Will er jetzt Bodenseer beerben? „Diese Frage stellt sich derzeit nicht“, betont der Wirtschaftsbundobmann.

Am Montag dürfte es jedenfalls spannend werden, schließlich wollen die Wirtschaftsvertreter, dass wieder Ruhe einkehrt. Das haben sie am Freitag Hörl klar zu verstehen gegeben. Letzterer hat Bodenseer vor einer Woche das Misstrauen ausgesprochen und prüft in der Causa Kern eine Schadenersatzklage. Das will Bodenseer nicht auf sich sitzen lassen.

Ein Thema dürfte auch die Übergabe in der Kammer sein. Die Kammerspitzen fordern einen geordneten Übergang mit einem klaren Auswahlprozess. Ursprünglich wollte sich Bodenseer Mitte 2018 zurückziehen, möglicherweise erfolgt dies bereits im Herbst 2018.