Von Rolf Steininger

Schloss Sigmundskron kennt jeder in Südtirol. Seit 2006 kann man dort eines der Messner Mountain Museen bewundern. Vor 60 Jahren, am 17. November 1957, einem Sonntag, versammelten sich dort 35.000 Südtiroler. Es war die größte Demonstration in der Geschichte des Landes und wurde zum Wendepunkt in der Südtirolpolitik.

Worum ging es damals?

Scheinautonomie für Südtirol

Nach dem Ersten Weltkrieg war Südtirol als Kriegsbeute Italien zugeschlagen worden. Nach den schlimmen Jahren von Faschismus und Nationalsozialismus hofften die Südtiroler 1945 auf Rückkehr zu Österreich. Die Sieger sagten Nein. Als eine Art Ersatzlösung schlossen Österreich und Italien im September 1946 in Paris ein Abkommen, das Südtirol wenigstens die Autonomie bringen sollte. Es kam bekanntlich ganz anders.

Rom entwickelte eine Politik, die den Faschisten zur Ehre gereicht hätte. Die zugesagte Autonomie entwickelte sich zur Scheinautonomie: 1947 legte man Südtirol mit dem Trentino zur Region Trentino-Alto Adige zusammen, in der die Italiener in der Mehrheit waren – und die sie rücksichtslos ausnutzten. In einer internen Sitzung in Innsbruck 1953 nannte Graf Trapp die Sache beim Namen: „Die Trentiner sind die gefährlichsten Feinde der Südtiroler.“

Was noch schlimmer war: Durch die anhaltende Zuwanderung von Italienern setzte Rom die Entnationalisierungspolitik des Faschismus fort. 1953 sprach der bekannteste „Dableiber“ Südtirols, Kanonikus Michael Gamper, vom „Todesmarsch“ der Südtiroler.

Im Mai 1957 kam es zur Wachablösung in der Südtiroler Volkspartei (SVP). Silvius Magnago wurde Obmann. Die neue SVP-Führungsspitze war zu einem inneritalienischen Dialog nicht mehr bereit.

Neue Wohnungen nur für Italiener

Zur Eskalation kam es, als die italienische Regierung Anfang Oktober 1957 der Stadt Bozen 2,5 Mrd. Lire zur Durchführung eines Wohnungsbauprogramms für 5000 Wohnungen zuwies. Die Stimmung wurde in den Schlagzeilen der deutschsprachigen Tageszeitung Dolomiten deutlich: „Das Deutschtum in Bozen völlig abgewürgt“; „Rom scheut keine Gelder, um neue Italiener anzusiedeln“; „Wohnungsbau darf nicht der Entnationalisierung dienen“; „Randfragen werden uninteressant, wenn die Axt an die Wurzel unseres Volkstums gelegt wird“. Die österreichische Botschaft in Rom sah das ähnlich und berichtete nach Wien: „Die Absicht einer Förderung der Unterwanderung ist zweifellos gegeben, zumal (Arbeitsminister Giuseppe) Togni als Nationalist bekannt ist.“ Das konnte man auch noch anders beweisen. In Bozen wurden im Herbst 1957 700 Wohnungen gebaut. Für die italienischen Baracken- und Ruinenbewohner benötigte man nur 350 Wohnungen. Trotzdem sollten jetzt 5000 Wohnungen gebaut werden – fast ausschließlich für neu zuwandernde Italiener. Die Diskussion über den Volkswohnbau zeigte nach Meinung des deutschen Generalkonsuls in Mailand, „wie sehr die deutsche Volksgruppe mit dem Rücken an der Wand steht und wie hilflos sie im Grunde genommen gegen die unter einer zivilisierten, ‚europäischen‘ Oberfläche geführten systematischen Angriffe gegen ihre Existenz ist“.

So wie bisher konnte es jedenfalls nicht weitergehen. Und so beschloss die SVP-Führung am 17. November, in Bozen eine, wie es hieß, „Volkskundgebung“ als Protest gegen die italienische Wohnbaupolitik durchzuführen. Die Dolomiten fassten die Stimmung im Land mit folgenden Worten zusammen:

„Das Deutschtum wird sozial erdrosselt. [...] Wir haben es nun einmal satt, dass in Bozen dauernd Hunderte von Wohnungen für Rovigoten, Lombarden, Trentiner, Neapolitaner und Calabresen geschaffen werden und unsere Leute wie Bettler vor den Toren der Stadt bleiben müssen. Wir sind es satt, dass man Industrien aufbaut, die keinem der Landeskinder Brot geben, sondern nur solchen, die aus allen Teilen Italiens zuwandern. Baut Industrien und Wohnungen für die Rovigoten in Rovigo, sie schreien dort danach und werden euch dankbar sein. In Südtirol aber baut solche Industrien und solche Wohnungen, die den Südtirolern zugute kommen. Das wollen wir.“

Die Frage, die mit der Ausschüttung der 2,5 Milliarden Lire wieder aufgerollt worden sei, „ist also nicht die Frage Wohnbau oder nicht, es ist nicht die Frage Industrie oder nicht, sondern es ist die Lebensfrage des Südtiroler Volkes“.

Regierungskommissar Lui­gi Sandrelli verbot die Kundgebung in Bozen mit der Begründung, die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung sei nicht möglich. Er änderte dann aber seine Meinung und genehmigte als Versammlungsort Schloss Sigmundskron, nachdem Magnago sein später immer wieder von ihm zitiertes „deutsches Wort“ gegeben hatte, dass es von dort keinen gewaltsamen „Marsch auf Bozen“ geben werde.

„Landsleute! Kommt in Massen!“

Die Dolomiten veröffentlichten am 9. November den Aufruf der SVP-Führung zur Teilnahme an der Demonstration:

„Wenn ihr nicht wollt, dass Südtirol in einem Meer italienischer Zuwanderer ertrinke; wenn ihr nicht wollt, dass unsere Jugend aus den Bergen und Tälern keine Stellen mehr erhält, weil alle neuen Stellen nur Italienern vorbehalten werden; wenn ihr nicht wollt, dass die Südtiroler von der Zuteilung der mit staatlichen Geldern gebauten Wohnungen für alle Zukunft ausgeschlossen bleiben; wenn ihr wollt, dass die im Pariser Vertrag garantierte Autonomie Wirklichkeit wird in Form einer echten Selbstverwaltung für das Land Südtirol vom Brenner bis Salurn; wenn ihr wollt, dass unsere deutsche Jugend endlich Arbeit auf dem angestammten Väterboden erhält und zwar auch in den staatlichen Verwaltungsstellen; dann kommt zur Volkskundgebung [...] Landsleute! Kommt in Massen!“

Die Südtiroler kamen in Massen. Auf Plakaten und Transparenten hatten sie ihre Forderungen formuliert. „Brüder im Norden, helft uns!“, „Mander, es isch Zeit“, „Volksabstimmung für die Kolonie Südtirol“, „Südtirol vor die UNO“, „Tirol den Tirolern“, „Schutz vor 48 Millionen“ und schließlich die wichtigste: „Los von Trient!“

Die Resolution von Sigmundskron

In der mit überwältigender Mehrheit angenommenen Resolution hieß es:

„Den Staat aber mahnen wir an die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen. Dazu gehören vor allem: die Gewährung einer echten Autonomie für Südtirol als eigene Region mit der Sicherung des unbedingten Vorrechtes auf Arbeit und Wohnung für die einheimische Bevölkerung, die Durchführung der vollen und wirklichen Gleichberechtigung der deutschen Sprache im öffentlichen Leben und wirksame Maßnahmen, welche die verhältnismäßige Berücksichtigung unserer Volksgruppe bei der Besetzung aller öffentlichen Stellen und der Vertretung in allen öffentlichen Organen sichern.“

An Österreich wurde appelliert, sich mit ganzer Kraft und allen Mitteln für die Erfüllung dieser Forderungen einzusetzen. Sollten unmittelbare Verhandlungen zu keinem Ergebnis führen, „so fordern wir Österreich schon heute auf, vor den geeigneten internationalen Instanzen Recht und Gerechtigkeit für Südtirol zu verlangen.“ Der Weg zur UNO war damit vorgezeichnet. Drei Jahre später geschah genau das.

Was bedeutet Sigmundskron?

Die größte Protestdemonstration in der Geschichte Südtirols war das bis dahin wichtigste Ereignis in der Nachkriegsgeschichte des Landes. Von nun an blies ein schärferer Wind in der Südtirolpolitik. Sigmundskron wurde gleichzeitig zur Bewährungsprobe für den neuen Obmann der SVP, Silvius Magnago, dessen politischer Aufstieg jetzt begann. Unter seiner Führung begann die SVP im Zusammenwirken mit Innsbruck und Wien eine neue Phase in ihrem Kampf ums Überleben der Volksgruppe. Es dauerte zwar noch 15 Jahre, aber 1972 gab es ein neues Autonomiestatut, das dieses Überleben sicherte.