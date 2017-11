Von Peter Nindler

Innsbruck – Seit Jahren ist die Innsbrucker SPÖ gespalten, nach der Wahl der Gemeinderatskandidaten für die Wahl am 22. April setzt sich der Riss fort. Lediglich 66 Prozent der Delegiertenstimmen erhielt Bürgermeisterkandidatin und Quereinsteigerin Irene Heisz (49) am Parteitag. Für ihre Mitstreiter auf den Plätzen sieht es kaum besser aus. Vor allem von der Gewerkschaft gab es Streichungen, schließlich wurden die gewerkschaftlichen Bewerber mit mehr als 90 Prozent ausgestattet.

Wenngleich Heisz-Erfinderin und SPÖ-Landesparteivorsitzende Elisabeth Blanik das Ergebnis keinesfalls negativ beurteilt, hätte sie sich mehr Aufbruchstimmung für die anstehenden Wahlen im Land und in der Stadt Innsbruck erwartet. Fühlt sie sich für die Situation mitverantwortlich? „Nein“, sagt Blanik: „Nach den Schwierigkeiten rund um die Nominierung eines Bürgermeisterkandidaten habe ich mich bemüht, eine geeignete Persönlichkeit zu finden. Irene Heisz ist aus meiner Sicht eine ausgezeichnete Kandidatin.“ Sie geht davon aus, dass das Ergebnis „die Truppe“ letztlich zusammenschweißen werde. „Und sie müssen die Kritiker ins Boot holen und ab jetzt an einem Strang ziehen.“

Blanik macht strukturelle Defizite in der Stadtpartei für die Diskussionen am Parteitag verantwortlich. „Die Funktionäre, die sich für die Partei engagieren, klammere ich bewusst aus. Es geht mir um die Firma SPÖ.“ Im Vorfeld des Parteitags habe es zu wenig Kommunikation gegeben, über die Liste sei nicht diskutiert worden. „Ich erwarte mir, dass die Funktionäre mehr miteinander reden. Im Vordergrund müssen die Partei und die Kandidaten stehen und nicht die eigenen Befindlichkeiten.“ Das ist auch ein eindeutiger Fingerzeig an das Parteimanagement um Bezirksgeschäftsführer Harald Mimm. In den anderen Bezirken sei die Erneuerung bereits gelungen, fügt Blanik hinzu.

In der SPÖ laufen derzeit die Vorbereitungen für die Landtagswahl, die Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene beobachtet Blanik genau. Für sie ist Schwarz-Blau quasi fix. „Aber so stelle ich mir mein Land nicht vor. Ich will eine weltoffene Gesellschaft mit einer sozialen Verantwortung.“ ÖVP und FPÖ würden durchsickern lassen, dass es in die Gegenrichtung gehen werde.

Was Tirol betrifft will sich Blanik auf keine Spekulationen einlassen. „Wir wollen stärker werden. Das ist unser vorrangiges Ziel.“ Und wie sieht es mit einer möglichen Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl aus? „Solange die ÖVP mit einer derart dominanten Machtposition wie jetzt ausgestattet ist, macht das keinen Sinn“, betont Blanik. Neben eigenen Zugewinnen müsse die ÖVP deshalb deutlich schwächer werden, „erst dann ist eine Regierungspartnerschaft auf Augenhöhe möglich“. Die SPÖ habe in der Vergangenheit bitteres Lehrgeld gezahlt, die Grünen seien jetzt in einer ähnlichen Situation und würden den Machtapparat der ÖVP spüren. Für Blanik ist klar: „Sollte sich nichts ändern, ist es besser, gute Oppositions- und Kontrollpolitik zu machen.“