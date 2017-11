Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Reihe um Reihe füllten sich die Sitzplätze im SZentrum, als am Montagabend zum Stadtforum geladen wurde. So viele Schwazer waren schon lange nicht mehr gekommen, um ihre Anliegen und Sorgen offen kundzutun. Nach einem ausführlichen Jahresrückblick von BM Hans Lintner konnten die rund 170 Schwazer die Stadtführung mit ihren Fragen löchern.

Eines hatten die meisten Bürgeranfragen gemeinsam: ein dickes Lob für die Vielfältigkeit der Stadt und Bemühungen des Gemeinderates. Doch im Anschluss an jedes Lob kam auch einiges an Kritik. „Mir fehlt es an Sicherheit auf den Straßen, vor allem im Bereich der Spornberg- und Swarovskistraße. Da bräuchte es eine Geschwindigkeitsmessung“, sagte ein Schwazer. Auch die verschwundenen Zebrastreifen sorgen nach wie vor für Unmut. „Warum ist man mit der E-Mobilität nicht konsequenter?“, fragte ein Schwazer in Bezug auf das neue Stadtpolizeiauto. „Oft steigt man beim Citybus nicht auf befestigten Boden aus, sondern irgendwo in ein Feld oder im Matsch. Das ist sehr unangenehm“, meinte ein Zuhörer. Auch desolate Straßen, fehlende Beleuchtungen, Lärmbelastungen, fehlende öffentliche Toiletten und Schwaz als „Staustadt“ wurden angeprangert. Erneut angesprochen wurde zudem von Charly Grill, dass sich in puncto Frauen in leitenden Positionen der städtischen Einrichtungen noch immer nichts getan habe.

All das nahm der Stadtchef gerne auf und gab es an die betreffende­n Stellen weiter. Eine Kritik ging ihm aber sichtlich an die Nieren, und zwar jene, als Ehrenbürger und Stadtgalerien-Chef Günthe­r Berg­hofer das Wort ergriff.

„Ich bin nicht begeistert von der SOG-Zone. Die Zone soll zum Schutz und zur Erhaltung von Gebäuden sein. Aber wieso nimmt man dann Gebäude wie das Bezirkskrankenhaus oder die Häuser in der Archengasse dazu? Dort wird nur eingeschränkt. Die SOG-Zone ist eine Entmündigung des Gemeinderates“, sagte Berghofer. Dass auch seine Stadtgalerien in der Zone liegen, wundere ihn sehr. Seine Stellungnahme, sie wieder herauszunehmen, wurde nicht berücksichtigt. „Die Stadtgalerien wurden 2012 errichtet. Warum muss man sie schützen?“, fragte er. Es sei die Norm, dass ein Einkaufszentrum alle 15 Jahre erneuert werde. „Jetzt muss ich aber schon beim Anbringen einer Tafel beim SOG-Beirat ansuchen“, ärgert sich Berghofer.

Zudem prangerte der Unternehmer die Parkplatzsituation in der Stadt an: „Es ist nicht in Ordnung, dass bei uns jede Menge Parkplätze errichtet wurden und bei anderen Betrieben spielt das keine Rolle.“ Dabei nannete er ein Gebäude, wo ein Stock draufgebaut wurde, ohne dass zusätzliche Parkplätze ein Thema gewesen seien.

Bei der SOG-Zone plädierte BM Lintner für eine qualitätsvolle Entwicklung der Stadt. Das Stadt- und Ortsbild habe nichts mit dem Denkmalschutz zu tun, sondern einer Sensibilität zur Neugestaltung. Auf die Parkplatzfrage ging er nur sehr ausweichend ein: „Du hast Recht, wir brauchen mehr Parkflächen. Dieser Aufgabe stellen wir uns.“

Kritik hagelte es auch von einem jungen Schwazer zur geplanten Hotel- und Chaletanlage inklusive Freizeitwohnsitzen am Kellerjoch: „Wir brauchen ein Naherholungsgebiet, wir brauchen Platz, wo wir die Natur genießen können, und kein Chaletdorf.“ Dafür erntete er jede Menge Applaus im Saal. Für BM Lintner ist die geplante Anlage notwendig, um den Kellerjochlift am Leben zu erhalten. „Wir benötigen diese Infrastruktur, um die Eigenfrequenz des Liftes zu stärken“, sagte er.