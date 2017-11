Von Peter Nindler

Innsbruck, Bozen – Eigentlich war die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler nach jahrelangen Diskussionen im Vorjahr vom Tisch: Für eine parlamentarische Bürgerinitiative zeichnete sich im österreichischen Hohen Haus keine Mehrheit ab. Auch das Engagement der damaligen Regierungsparteien SPÖ und ÖVP war enden wollend, NEOS und Grüne waren ebenfalls dagegen. Einzig die FPÖ war uneingeschränkt dafür. Selbst die Südtiroler Volkspartei (SVP) unter Landeshauptmann Arno Kompatscher betrieb den als „Herzens- angelegenheit“ bezeichneten Doppelpass nicht offensiv.

Doch die sich abzeichnende neue politische Regierungskonstellation macht die Tür für die Doppelstaatsbürgerschaft wieder auf. Es ist ein Wunsch der Freiheitlichen, der allerdings in den Koalitionsverhandlungen bisher noch nicht offiziell thematisiert wurde. Aber erstmals haben sich 19 Abgeordnete im Südtiroler Landtag parteiübergreifend an ÖVP-Chef und Außenminister Sebastian Kurz sowie an FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache gewandt; darunter die Mandatare der deutschsprachigen rechten Heimatparteien Süd-Tiroler Freiheit, der Freiheitlichen und der Bürgerunion, jeweils ein Vertreter der 5-Sterne-Bewegung und des italienischsprachigen Teams Autonomie, aber auch sieben Abgeordnete der Sammelpartei SVP.

Für den Innsbrucker Europarechtsexperten Walter Obwexer ist der „Erwerb der Staatsbürgerschaft für Südtiroler, die vor Inkrafttreten des Staatsvertrages von Saint-Germain 1919 die österreichische Staatsbürgerschaft hatten („Altösterreicher“) oder zu deren Nachfahren gehören“, vor allem eine politische Frage. Die rechtlichen Hürden seien durch Änderungen des Staatsbürgerschaftsgesetzes im Parlament mit einfacher Mehrheit möglich. Völkerrechtliche Bedenken hat Obwexer ebenfalls keine.

Zwar haben Österreich und Italien das Übereinkommen des Europarats „über die Verminderung der Fälle mehrfacher Staatsangehörigkeit“ unterzeichnet, doch Italien hat sich im Jahr 2009 davon verabschiedet. Auch der Pariser Vertrag, die Grundlage der heutigen Autonomie in Südtirol, sowie die darin verankerte Schutzfunktion Österreichs für Südtirol würde der Doppelstaatsbürgerschaft nicht entgegenstehen, wie Obwexer im Gespräch mit der TT anmerkt. „Und letztlich bleiben die Südtiroler auch EU-Bürger.“

Bereits 2011 hat der Innsbrucker Universitätsprofessor ein Gutachten für die SVP erstellt. Rechtlich würde sich die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler primär in Österreich auswirken. „Betroffen wären vor allem die Staatsbürgerrechte wie Wahlrecht und die Wehrpflicht.“ Bei uns herrscht Wehrpflicht, in Italien wurde sie abgeschafft. Südtiroler mit österreichischem Pass, die im Bundesgebiet ihren Wohnsitz haben, müssten demnach den Wehrdienst ableisten. Das Wahlrecht auf einen Hauptwohnsitz in Österreich zu beschränken, ist allerdings schwieriger. Weil es sich um ein Staatsbürgerschaftsrecht und um ein demokratisches Prinzip handelt. Die Änderung des Wahlrechts wäre wohl nur mit Verfassungsmehrheit möglich, Obwexer schließt die Notwendigkeit einer Volksabstimmung ebenfalls nicht aus. „Die Alternative wäre, dass alle Südtiroler mit rotweißroter Staatsbürgerschaft bei nationalen Urnengängen wählen dürfen.“

Sollte die Doppelstaatsbürgerschaft politisch von der neuen Bundesregierung forciert werden, rät Walter Obwexer jedoch zu einer engen Abstimmung mit Rom. „Hier geht es darum, die zuletzt sehr guten Beziehungen nicht zu belasten.“ Die italienische Regierung dürfe nicht das Gefühl haben, die Doppelstaatsbürgerschaft sei ein erster politischer Schritt Südtirols in Richtung Abspaltung.

Andererseits hat Obwexer schon in seiner Expertise darauf hingewiesen, dass die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Südtiroler rechtlich keine Stärkung der Schutzfunktion Österreichs bringen würde. Sollte der österreichische Pass aber nur mäßigen Widerhall bei den Südtirolern hervorrufen, befürchtet Obwexer durchaus eine Schwächung der Schutzfunktion Österreichs gegenüber Bozen. „In politischer Hinsicht könnte eine unterdurchschnittliche Inanspruchnahme als nicht mehr vorhandene Bindung der ,Südtiroler’ zum Vaterland und Mutterstaat Österreich ausgelegt und von Italien zur Abwehr von Maßnahmen Österreichs in Ausübung seiner Schutzfunktion ins Treffen geführt werden“, ist der Europrechtsexperte auch heute noch überzeugt.