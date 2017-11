Von Floo Weißmann

Brüssel – Die einen schwärmen vom Beginn einer europäischen Verteidigungsunion. Die anderen sehen einen militärischen Papiertiger. Gemeint ist die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit bei der Verteidigung, abgekürzt Pesco, die vor zwei Wochen in Brüssel unterzeichnet wurde. Auch Österreich macht mit.

Was genau ist Pesco?

EU-Mitglieder, die bei der Verteidigung enger zusammenarbeiten wollen, können entsprechende Projekte einreichen und dafür EU-Förderung kassieren. Beispiele sind Rüstungskooperationen, Beschaffung, Ausbildung, Aufklärung und Logistik. Pesco liefert dafür erstmals einen rechtlichen Rahmen mit 20 Teilnahmekriterien. Dazu zählt etwa die Verpflichtung, das Verteidigungsbudget regelmäßig zu erhöhen und europäische Lösungen stets den nationalen vorzuziehen. Derzeit machen 23 EU-Mitglieder mit; zwei weitere Teilnahmen werden erwartet. Außen vor bleiben Großbritannien, das 2019 aus der EU ausscheidet, sowie Dänemark und Malta.

Was spricht verteidigungspolitisch für Pesco?

In Europa wächst das Bedürfnis, sich von den USA zu emanzipieren. Zudem fällt mit Großbritannien der größte Gegner einer Verteidigungsunion weg. Operativ leiden die Euro- päer unter zahlreichen unterschiedlichen Waffensystemen und Strukturen, was gemeinsame Missionen erschwert. Das unterstreicht laut Spiegel auch eine noch nicht veröffentlichte Studie der Münchner Sicherheitskonferenz.

Was spricht finanziell für Pesco?

Jede neue Generation von Waffen kostet mehr als die vorherige. „Wenn man kooperiert, senkt das die Kosten pro Einheit. Das ist die Logik“, sagte Aude Fleurant vom Friedensforschungsinstitut SIPRI der TT. Dazu kommt das Anliegen, die Milliarden lieber in die eigene Rüstungsindustrie zu stecken als in eine fremde. Sven Biscop, Direktor des Egmont-Instituts, sieht Deutschland und Frankreich als Führungsländer. Diese wollten „ihr industrielles Potenzial langsam integrieren“, sagte er der TT. „Die anderen werden sich anschließen oder untergehen.“ Das betrifft auch die vielen Zulieferer in kleineren Ländern – was mit erklären dürfte, warum fast alle bei Pesco dabei sein wollen.

Welche Projekte laufen unter Pesco?

Die großen EU-Staaten und viele Experten denken bei Pesco vor allem an gemeinsame Plattformen für komplexe Waffensysteme – etwa Flugzeuge, Schiffe, Panzer, Drohnen usw. Doch solche Projekte brauchen Vorlaufzeit und Milliardenspritzen. Und bis dann das erste Pesco-Flugzeug abhebt, können Jahrzehnte vergehen. Fleurant gibt auch zu bedenken, dass internationale Plattformen schwer zu managen sind. Regierungswechsel, Änderungen der öffentlichen Meinung oder der Sicherheitslage können ein Projekt verzögern, verteuern oder entgleisen lassen. In der Anfangsphase liegen deshalb 15 kleinere Projekte vor, die sich rascher und leichter umsetzen lassen. Das Bundesheer will sich an vier dieser Projekte beteiligen (siehe Kasten).

Wie ist das Verhältnis zwischen EU und NATO?

Fast alle EU-Mitglieder sind zugleich NATO-Mitglieder, und sie wünschen keine Parallelstrukturen. Eher geht es ihnen darum, die europäische Säule innerhalb der Allianz zu stärken. Pesco schaffe militärische Fähigkeiten, sagt Biscop. „Wenn sie einmal existieren, kann man sie in jedem Rahmen verwenden.“

Gibt es Beschränkungen durch die Neutralität?

Pesco schafft keine Beistandsverpflichtung und keine dauerhaften EU-Militärstrukturen. Deshalb sieht die Regierung kein Hindernis für die Teilnahme. Jeder Staat entscheidet selbst, bei welchen Projekten er in welcher Form mitmacht. „Alles muss mit der österreichischen Landesverteidigung argumentierbar sein“, heißt es im Verteidigungsministerium. Problematisch könnte es für Österreich werden, sollte sich die EU langfristig in Richtung Militärallianz entwickeln.

Wird es in Zukunft europäische Truppen geben?

Biscop seht Pesco als Meilenstein auf dem Weg der EU von militärischer Kooperation zu Integration. Zwar wolle derzeit niemand eine europäische Armee aufstellen. Aber er sieht neue Möglichkeiten für internationale Einheiten. Beispielsweise könnten Staaten beschließen, im Rahmen von Pesco eine Drohnenflotte zu bauen und diese dann aus praktischen und finanziellen Gründen unter einem gemeinsamen Kommando zu belassen. Fleurant hingegen äußert sich zurückhaltender. Sie sieht derzeit bei Pesco einen „Unterzeichnungs-Effekt“. Alle seien glücklich, dass etwas passiert; doch die konkrete Umsetzung werde viel schwieriger, warnt sie.