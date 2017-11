Wien – Wenn alles nach Plan verläuft, wollen ÖVP und FPÖ die Koalitionsverhandlungen am 8. oder 9. Dezember abschließen. Am 10. Dezember sollen bereits die Parteigremien der künftigen Koalitionspartner am Wort sein. Dann ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Zug. Er will mit allen neuen Ministern ausführlich reden, bevor er die neue Bundesregierung zur Angelobung in die Wiener Hofburg bittet. Die nächste Plenarsitzung ist mit dem 13. Dezember terminisiert. Da könnte Sebastian Kurz (ÖVP) als neuer Bundeskanzler schon seine Regierungserklärung halten. Von ÖVP-Seite ist dies der Wunsch-Fahrplan. Denn so könnte Kurz am 14. Dezember seinen ersten Auftritt beim EU-Gipfel haben. Will er doch verhindern, dass dort noch einmal Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) eine Bühne bekommt. In der FPÖ will man sich von den Tempomachern in der Volkspartei nicht anstecken lassen. Die Freiheitlichen wollen alle Themen konkret und detailliert festschreiben. Ob die Verhandlungen vor Weihnachten oder erst im Jänner finalisiert werden, ist den Blauen nicht so wichtig. Allerdings sind sie damit einverstanden, dass noch diese Woche die Fachgruppen ihre Ergebnisse liefern. Und: Die schwarz-blauen Chefverhandler werden ab heute täglich zusammensitzen, wenn auch nicht immer unter medialer Begleitung. Idealerweise, so heißt es aus der ÖVP, sollte es ab dem Wochenende bei den Chefverhandlern nur noch um die Feinjustierung gehen. In der kommenden Wochen soll zudem die endgültige Ressortaufteilung zwischen FPÖ und ÖVP fixiert werden. (misp)