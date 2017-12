Sie waren Teil einer Bewegung, die 2011 in Libyen zu einem “Tag des Zorns” gegen das Gaddafi-Regime aufrief. Das resultierte in Demonstrationen im ganzen Land und schlussendlich zu einer Revolution und dem Ende des Ghaddafi-Regimes. Wie kam es dazu?

Zahra‘ Langhi: Ich war Teil dieser Bewegung, ich würde aber nicht sagen, dass der Aufstand direkt daraus resultierte. Die lokale Bevölkerung, vor allem Frauen, gingen bereits zuvor auf die Straße. Der Aufstand wurde also nicht von außen herangetragen, sondern kam aus den lokalen Gemeinschaften heraus, die damals litten. Der Aufstand kam spontan aus dem Volk.

Mütter und Schwestern von politischen Gefangenen protestierten, es gab eine Bewegung von Anwälten, den Ruf nach Recht und Gesetz. Nach einer Verfassung, Gewaltenteilung. Das hatte in den Jahrzehnten zuvor gefehlt. Dann reagierte Gaddafi mit Gewalt auf die friedlichen Proteste. Die internationale Gemeinschaft reagierte mit einer Flugverbotszone und schlussendlich mit einer Intervention.

Wie hat das libysche Volk unter dem alten Regime gelitten?

Langhi: Die vier Jahrzehnte unter Gaddafi waren brutal. 1996 wurden 1200 oder 1300 Menschen – die genaue Zahl ist noch immer nicht bekannt – innerhalb von Stunden in einem Gefängnis getötet. Das ist nur ein Beispiel für die Massaker, die Gaddafi anordnete. Es gab während der vier Jahrzehnte Exekutionen auf dem Campus der Universität. Es gab eine systematische Zerstörung von Institutionen des Staates und den moralischen Grundfesten des Volkes. Die Verfassung, die zu Zeiten der Unabhängigkeit eingeführt worden war, wurde außer Kraft gesetzt.

Außerdem unterdrückte Gaddafi Minderheiten. Politische Parteien wurden kriminalisiert. Meinungs- und Ausdrucksfreiheit wurden genauso unterdrückt wie Nichtregierungsorganisationen oder andere Bereiche der Zivilgesellschaft. Die Armee wurde zerschmettert und mit den Brigaden eine parallele militärische Einheit aufgebaut, die ihm bis zum Ende treu blieb. Mit diesem Erbe kämpfen wir zur Zeit.

Die Gewalt in den sechs Monaten Krieg führte zu noch mehr Gräueltaten nach der Revolution. Verbrechen der Vergangenheit wurden nicht aufgearbeitet. Momentan beobachten wir immer mehr Frustration und immer weitere Gräueltaten. Die Revolution gegen Gaddafi setzte sich eigentlich für Meinungsfreiheit und Menschenrechte ein. Davon ist nun keine Spur.

Sie waren auch Teil des Prozesses, nach der Revolution Wahlen abzuhalten und das Land in eine demokratische Zukunft zu führen. Sie haben das Erbe der Vergangenheit als Grund genannt, warum das scheiterte. Gibt es noch weitere? Langhi: Ein weiterer Grund ist die Schablone, welche die internationale Gemeinschaft für die Demokratisierung hatte. Diese begann mit Wahlen. Ohne sich zuvor auf eine Verfassung, Freiheitsrechte oder einen sozialen Vertrag geeinigt zu haben. Wir hasteten in die Wahlen, ohne das Fundament dafür zu kennen. Ich übernehme dafür Verantwortung. Auch ich habe die Euphorie der Revolution und der Wahlen gespürt. Ich dachte, wenn wir ein inklusiveres Wahlrecht haben, das eine faire Repräsentation von allen garantiert – auch jenen, die unter Gaddafi ausgeschlossen waren – würde das die Probleme lösen. Aber dazu braucht es mehr. Wir hätten zuvor einen Dialog und einen Versöhnungsprozess benötigt. Das hat also alles nur zu noch mehr Polarisierung geführt. Statt eines Pfades zur Demokratie haben wir nun einen zu einem gescheiterten Staat. Und ich fürchte, es wird auch eine gescheiterte Nation werden.

Gibt es noch einen Weg für die libysche Gesellschaft aus dieser Spirale?

Langhi: Ich glaube ja. Es ist natürlich schwerer als zuvor, wir haben sechs Jahre verloren. In denen sich noch mehr ereignet hat, mit dem wir kämpfen. Noch mehr Gräueltaten, die verübt wurden. Es gibt noch mehr Teilung, das soziale Fundament wurde zerstört. Es ist also nicht mehr so einfach wie zu Beginn der Revolution. Wir müssen einen Versöhnungsprozess einleiten, uns um Gerechtigkeit bemühen und die Militarisierung bekämpfen. Die Überflutung des Landes mit Waffen beenden und Gruppen entwaffnen. Das sind die wichtigsten Probleme, die im von den UNO geführten Friedensprozess nicht angegangen werden. Dieser kümmert sich nur um den Streit zwischen den beiden Parlamenten. Es gibt keine Diskussion über die ungleiche Verteilung von Vermögen. Über eine nationale Identität. Über den Umgang mit Minderheiten.

Der bisherige Friedensprozess hat demnach nur an der Oberfläche gekratzt. Wessen Verantwortung wäre es, die von Ihnen genannten Probleme zu behandeln? Langhi: In erster Linie der Libyer, aber auch der internationalen Gemeinschaft. Bislang geht es nur um Dinge wie, wo und wie die Weltbank in Stellung gebracht werden kann. Ein Beispiel: In Benghazi gibt es Landminen, die von der IS und ihren Verbündeten, radikalen Islamisten, dort platziert wurden. Man kann hier nicht einfach sagen: Lass uns das Land wiederaufbauen. Man muss sich erst um die Minen kümmern, um die Traumata, die Opfer und ihre Familien. Rein durch Spender und wirtschaftliche Investitionen hilft man nicht der Bevölkerung. Die moralischen Grundfesten, das Vertrauen wurde zerstört. Um dieses Erbe muss man sich erst kümmern.

Sie mussten fliehen und leben nun in Ägypten. Wie ergeht es politischen Aktivisten und Frauen in ihrer Heimat? Langhi: Frauen aus Familien von politischen Gefangenen waren der Funken, der zur Revolution führte. In den ersten zwei bis drei Jahren führten Frauen die zivilgesellschaftlichen Initiativen an. In der formalen politischen Arena waren sie jedoch großteils ausgeschlossen. Stimmen von Frauen waren dennoch stark und übten einen großen Druck auf die Milizen aus. Sie setzten sich für die richtigen Prioritäten ein, also Entwaffnung, Demobilisierung. 2014 bezahlten wir dafür einen hohen Preis. Mehrere Frauen, unter anderem meine Freundin Salwa Bughaigis wurden ermordet. Es gab systematische Gewalt gegen Aktivistinnen und Menschenrechtsaktivisten generell. Das zeigt, dass das Reden über die Stärkung von Frauenrechten nicht genügt, wenn man nicht gleichzeitig etwas dafür tut, um Warlords zu entwaffnen, sondern diese weiterhin besänftigt, wenn es um politische Einigungen geht. Es zeigt auch, dass es niemals richtige Teilhabe von Frauen geben kann, wenn es keinen Schutz gibt. Und es wird nie Schutz geben, solange es Straffreiheit gibt.

Sie arbeiten jetzt von außerhalb Libyens, und unterstützten Bloggerinnen. Sind solche Bemühungen stark genug, um wirklich zu helfen? Langhi: Ich glaube ja. Unsere Stimmen waren so laut, dass es Warlords Angst eingejagt hat. Deshalb haben diese angefangen, systematisch alle zu ermorden. Unsere Stimmen werden in den lokalen Gemeinden gehört. Speziell wenn es um das Problem mit Waffen geht. Es ist wichtig, diese Bemühungen fortzusetzen. Natürlich gab es unter Aktivistinnen, insbesondere nach 2014, viel Frustration, der Glaube an die Demokratie ging bisweilen verloren. Man erwägte, einer anderen paramilitärischen Einheit in die Arme zu laufen, um vor den Terroristen beschützt zu werden. Ich glaube aber, dass es jetzt eine Gegenbewegung gibt. Aktivistinnen merken, dass sie an ihren Glaubensgrundsätzen festhalten müssen. Sie wollen keinen neuen Gaddafi, keine neuen Gräueltaten. Selbst nicht gegen diejenigen, die unsere Liebsten getötet haben. Wir wollen die Herrschaft des Rechts. Es liegen große Herausforderungen vor uns. Aber wir haben keine andere Wahl als das fortzuführen, was unsere Freunde und Kollegen begonnen haben.

Sie sagten in Interviews, mittlerweile bereuen Sie den Aufruf zu einem „Tag des Zorns“. Stattdessen hätten sie nach einem „Tag des Mitgefühls“ verlangen sollen. Was meinen Sie damit? Ist Mitgefühl stark genug, um eine Revolution zu tragen?

Langhi: Die Bewegung, der ich mich 2011 angeschlossen habe, rief zu einem „Tag des Zorns“ auf. Nach der Zerstörung in den ersten beiden Jahren dachte ich, dass hier irgendetwas furchtbar schief läuft. Und dass Zorn vielleicht nicht die Antwort war. Ja, ich glaube, Mitgefühl ist die Antwort für einen Kreislauf wie in Libyen. Aber das heißt nicht, dass es keine Gerechtigkeit geben muss. Ich fordere noch immer Gerechtigkeit. Ja, es braucht Zorn. Man muss Diktatoren konfrontieren. Aber man muss auch daran denken, was danach kommt. Und hier ist Zorn nicht genug. Mitgefühl schließt Gerechtigkeit mit ein. Wenn man Opfern nicht Gerechtigkeit gibt, war man nicht barmherzig genug. Mitgefühl heißt also nicht, Unrecht zu ignorieren. Wir sagen, und das gibt es nicht nur im Islam, sondern auch in anderen Religionen: Meine Barmherzigkeit kommt vor meinem Zorn. Die finale Antwort ist Mitgefühl, ist Barmherzigkeit. Trotzdem heißt das nicht, dass es nicht in einem gewissen Stadium auch Zorn braucht.

In Europa wird zunehmend über einen „politischen Islam“ diskutiert. Über die Gefahren, die dieser für westliche Werte wie die Gleichberechtigung von Frauen darstellt. Gibt es so etwas für Sie? Langhi: Ja. Eines der größten Probleme, welches uns nicht nur in Libyen, sondern in der gesamten Region beschäftigt, ist die Politisierung des Islam. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, und nicht als Islamophobie abstempeln. Ich unterscheide zwischen dem traditionellen Islam, wo es auch Probleme gibt, um die man sich kümmern muss. Und die Politisierung des Islam. Viele Gesellschaften hatten zu einem gewissen Zeitpunkt damit zu kämpfen, dass Religionen politisiert und religiöse Texte als Waffen eingesetzt wurden. Das Problem, dass religiöse Texte instrumentalisiert werden, ist nicht auf den Islam beschränkt. Der politische Islam ist ein großes Problem. Und der Mainstream-Islam muss sich dagegen wehren.

Wie sollen europäische Gesellschaften auf die Gefahren des politischen Islam reagieren? Langhi: Die internationale Gemeinschaft muss sich die religiösen Führer genau anschauen. Mit wem man in Kontakt treten kann, um friedensfördernde Maßnahmen zu setzen. Wenn es um gemeinsame Werte, Demokratie und Toleranz, auch gegenüber Andersgläubigen, geht. Es gibt auch religiöse Führer, deren Einfluss sehr negativ ist. Und dann muss man diese unterstützen. Direkte Intervention aus dem Westen kann aber diesen Gruppen auch manchmal schaden und deren Legitimität untergraben.

Nach dem arabischen Frühling wurden etwa Gruppen unterstützt, von denen man dachte, dass diese offen wären für demokratische Werte. Sie haben das aber nur benützt, um an die Macht zu kommen. Und dann die anderen wieder ausgeschlossen. Der Westen muss also sehr genau mit Experten vor Ort zusammenarbeiten, die Gruppen und deren Ideologie am besten einschätzen können. Und wie groß deren Einfluss überhaupt ist.

Der Westen muss mit traditionellen Muslimen, die den Islam nicht politisieren, zusammenarbeiten und mit ihnen daran arbeiten, die universalen Menschenrechte zu übernehmen. Daran arbeiten wir auch bei der Plattform „Libyan Women’s Platform for Peace“. Der Islam darf nicht in eine politische Ideologie umgewandelt werden. Der Islam ist eine Religion und sollte eine bleiben. Natürlich kann er Standpunkte einnehmen, wenn es um Ethik geht. Aber er darf nicht darauf reduziert werden, eine politische Ideologie zu sein. Der Westen, und Muslime, kämpfen dagegen an.

Das Gespräch führte Matthias Sauermann