Von Peter Nindler

Das der TT vorliegende Koalitionspapier zum „Strukturreformgesetz der Sozialversicherungen und der Selbstverwaltung neu“ birgt Sprengstoff. In drei Schritten sollen die 21 zu vier Krankenkassen fusioniert werden: die Österreichische Krankenkasse (ÖKK) mit den teilautonomen Gebietskrankenkassen in den Ländern, die Pensionsversicherungsanstalt, eine Sozialversicherung für Selbstständige und Bauern sowie eine für die öffentlich Bediensteten. In der ÖKK und auf Landesebene gibt es künftig Verwaltungsräte, der Bund reklamiert sich mit 50 Prozent dort hinein. ÖVP und FPÖ möchten zuletzt die Unfallversicherungsanstalt (AUVA) auflösen. Eine „einheitliche Prüfung der Lohnabgaben“ ist beim Finanzministerium angesiedelt. In Tirol, Vorarlberg und Salzburg regt sich unter Führung von AK-Präsident Erwin Zangerl Widerstand gegen Zentralisierung und Zerschlagung der Selbstverwaltung.

„Die Selbstverwaltung bei den Kassen wird kastriert“

Die Pläne von ÖVP und FPÖ in den Regierungsverhandlungen sehen in drei Schritten vier Kassen unter dem Dach des Hauptverbands, die Entmachtung der Länder, das Aus der Unfallversicherungsanstalt und die alleinige Prüfung durch die Finanz vor. Alles ist noch geheim, „weil mit uns ja niemand redet“, empört sich jetzt Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl (VP). Gemeinsam mit dem Obmann der Tiroler Gebietskrankenkasse Werner Salzburger will er sich nicht mehr zurückhalten. „Wir sind nicht gegen Reformen bei den Kassen, aber die sind in den Ländern zu führen.“ Was jedoch ÖVP und FPÖ bei ihren Regierungsverhandlungen planen würden, sei Zentralismus pur, fügt Zangerl hinzu. „Mit dieser Struktur und nur noch einer österreichischen Kasse statt den neun Gebietskrankenkassen hat Tirol überhaupt keinen Einfluss mehr. Es geht uns um Verantwortung für die Versicherten und unsere Mitglieder vor Ort.“

Widerstand im Westen

Im Westen formiert sich deshalb Widerstand, Tirol, Vorarlberg und Salzburg haben bereits ein Positionspapier verabschiedet. TGKK-Obmann Salzburger spricht von regionalen Bedürfnissen, die bei dieser Zentralisierung kaum berücksichtigt würden. „Die regionale Planung bei den Strukturplänen Gesundheit einschließlich der Stellenpläne muss vor Ort erfolgen“, kritisiert er „die erzwungene politische Diskussion“ über die Kassen. Bei der Honorargestaltung sollte der Gestaltungsspielraum der Landesstellen weiterhin aufrechtbleiben, um mit Aufschlägen die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum sicherzustellen. „Heute redet jeder von Regio­nalisierung, bei den Kassen wird das Gegenteil gemacht“, wundert sich Salzburger.

AK-Chef Erwin Zangerl warnt seine Partei davor, vor den politischen Machtansprüchen der Freiheitlichen einzuknicken. „Bei den demokratischen Wahlen in den Interessenvertretungen bzw. der Selbstverwaltung waren sie in der Vergangenheit kaum erfolgreich, jetzt versuchen die Blauen über die Zerschlagung der Selbstverwaltung Einfluss zu gewinnen.“ Schließlich werde es bei der Österreichischen Kasse mit 7,2 Millionen Versicherten einen Verwaltungsrat geben, wo der Bund mit 50 Prozent massiv das Sagen habe, befürchtet Salzburger. „Die Selbstverwaltung wird politisch kastriert.“ Um das zu verhindern, sollten in den Verwaltungsräten zur Wahrung der verfassungsrechtlichen Grundsätze die Dienstnehmer die Mehrheit und den Vorsitz erhalten. Der Bund könne ja wie bisher seine Aufsichtsfunktion wahrnehmen, aber ohne Stimmrecht.

Und was geschieht mit den Leistungsrücklagen? Die Tiroler Kasse hat rund 70 Millionen, die Vorarlberger 29 und die Salzburger 66. Zur Sicherung der Vertragsleistungen dürfen sie laut Zangerl und Salzburger nicht in einen allgemeinen Topf wandern. „Das gilt auch für sonstige Rücklagen aus Gewinnen der laufenden Geschäftsgebarung.“ Zangerl kündigt jedoch erbitterten Widerstand in seiner Volkspartei an, sollten sich die Freiheitlichen bei den Kassen durchsetzen.