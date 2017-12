Reith im Alpbachtal – Zahlreiche Mitglieder des Vereins „Lebenswertes Alpbachtal“ rund um Obmann Thomas Fuchs sowie Anrainer aus Brixlegg und auch Brixleggs BM Rudi Puecher kamen vor Kurzem zur gewerblichen Verhandlung über das geplante Zwischenlager für Baurestmassen der Firma Transporte Madersbacher in Reith an der Gemeindegrenze zum Brixlegger Ortsteil Mehrn. Geleitet wurde die Verhandlung von Gabriele Neururer von der BH Kufstein, welche zu Beginn verkündete, dass einige schriftliche Einsprüche gegen das Projekt eingelangt seien, wodurch die Einspruch­erheber nun Parteistellung in der Verhandlung erhalten.

Beim Lokalaugenschein auf dem rund 3600 m2 großen Firmengelände erklärte Planer Claudio Hauser, dass hier ein Zwischenlager für nicht gefährliche Bauabfälle mit einer maximalen jährlichen Kapazität von 15.000 Tonnen entstehen soll. Zwischengelagert werden sollen Bodenaushub sowie Bauschutt, Beton und Asphaltreste und weitere unbedenkliche Abfälle – wurde den Anwesenden versichert. Dies wurde auch von den anwesenden Vertretern der Behörde bestätigt.

Auch Holzabfälle und Sperrmüll können in den Containern zwischengelagert werden, bevor sie weitertransportiert werden. Angeliefert und abtransportiert werden die Abfälle über die private Zufahrtsstraße der Firma Madersbacher. Derzeit wird mit rund zwei Lkw-Lieferungen pro Tag gerechnet.

„Wir wollen eurem Geschäft nicht schaden, aber wir haben Angst vor der Lärm- und vor allem vor der gesundheitsschädlichen Feinstaubbelastung“, erklärten Anrainer. Besonders beklagten sich die Betroffenen auch über die unzumutbaren Betriebszeiten von 5 bis 22 Uhr. Diese wurden allerdings bei einer Nachreichung auf 7 bis 19 Uhr korrigiert.

Der gewerbetechnische Sachverständige Hubert Graf betonte, dass er eine nachvollziehbare Emissionserklärung über die täglichen Fahrten und das Abladegeschehen auf dem Firmengelände brauche, um dann eine Lärmausbreitungsanalyse anfertigen zu können. Weiters benötige er genaue Daten, wie die Lagerung des Materials erfolgt, um eine Staubausbreitungsanalyse erstellen zu können. Ebenfalls fehle ein Gutachten bezüglich der geplanten Berieselung, welche wesentlich für die Staubreduktion sei.

Die Anrainer äußerten auch Bedenken, dass ihre Grundstücke durch das Projekt entwertet werden könnten. Weiters sei der nordöstlich an das Areal angrenzende dünne Wald auch kein richtiger Schutz gegen den Staub. „Es bleibt halt die Frage, ob es deren Gewinn wert ist, unsere Gesundheit zu gefährden“, betonte Fuchs abschließend.

„Wir waren überrascht, dass wir noch Gutachten brauchen. Seit dem Jahr 2014 dachten wir, dass mit der ordnungsgemäßen Oberflächenwasserentsorgung alles erledigt ist. Wir werden die Gutachten aber so schnell als möglich nachreichen“, sagt Seniorchef Alfred Madersbacher. Verwundert zeigte er sich aber im Gespräch mit der TT, dass so viele Leute bei der gewerberechtlichen Verhandlung anwesend waren. „So viele Nachbarn haben wir ja gar nicht.“ (fh, mm)