Innsbruck — Noch vor Weihnachten will die Europäische Union in München im Transitstreit zwischen Tirol und Bayern vermitteln. Nimmt Verkehrskommissarin Violeta Bulc die Kritik der Kommission ernst, dass der „Straßengüterverkehr am Brennerkorridor seit 2013 kontinuierlich zunimmt und dieser Trend dem Ziel der Kommission entgegenlaufe", dann müsste sie Tirols Bemühungen für eine Lkw-Obergrenze von einer Million Fahrten pro Jahr, höhere Mauttarife am Brenner und Lkw-Dosierungen in Kufstein unterstützen. Deutschland und Bayern laufen bekanntlich dagegen Sturm.

Eine Verlagerung ist nicht nur wegen der Transitbelastungen der Bevölkerung notwendig: Denn auf der Autobahn herrscht bereits abschnittsweise Lkw-Stillstand, vor allem nach den Feiertagsfahrverboten. Gleichzeitig kann die Bahn zwar ihr Gütervolumen steigern, doch auf der Straße sind die Zuwächse doppelt so hoch. 2016 wurden 46 Millionen Tonnen im alpenquerenden Transit befördert, davon rund 33 Millionen auf der Brennerautobahn. Im Vorjahr rollten 2,1 Millionen Lkw auf der Transitachse Richtung Süden, die Zunahme betrug 8,1 Prozent. Heuer dürfte es ähnlich sein, bereits im November verzeichnete man ein Plus von 7,8 Prozent. Mehr als 2,2 Millionen Lkw-Fahrten werden es zu Jahresende wohl sein.

Eine Million Fahrten sind dem Umwegtransit zuzurechnen, weil die für die Spediteure und Frächter teure Schweiz umfahren wird. Bei den Eidgenossen ging der Lkw-Verkehr seit 2010 um nicht weniger als 21 Prozent zurück, der Anteil der Schiene am Güterverkehr macht derzeit 71 Prozent aus. In Österreich ist es umgekehrt, lediglich 29 Prozent der Waren werden auf der Schiene über den Brenner transportiert.

Die Bahn zockelt dem Lkw hinterher



Die transportierten Tonnagen über der Brenner sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße steigen jährlich. Das Wirtschaftswachstum zieht an und in seinem Schlepptau der Warenverkehr. 2016 wurden drei Prozent mehr Güter über den Brenner befördert, die Bahn verzeichnete dabei sogar eine Steigerung von 4,7 Prozent auf 13,3 Millionen Tonnen. Doch im Verhältnis zur Straße holt die Bahn nicht auf. Rund 70 Prozent des Gesamtgütervolumens von rund 46 Millionen Tonnen werden nach wie vor mit der Bahn befördert. In der Schweiz ist es genau umgekehrt.

Im Vorjahr führten die Frächter nicht weniger als 2,1 Millionen Lkw-Fahrten über den Brenner durch, um 8,1 Prozent mehr als 2015. Und heuer wird diese Bilanz noch einmal in derselben Größenordnung gesteigert. Bis Ende November hat die Mautstelle Schönberg eine Zunahme von 7,8 Prozent verzeichnet, bis zum Jahresende dürften rund 140.000 zusätzliche Transit-Laster durch Tirol nach Italien rollen.

Bereits heute erwarten Land Tirol und Exekutive in den Morgenstunden ein erhöhtes Lkw-Aufkommen aus Bayern Richtung Tirol. Schließlich wollen die Frächter die Stunden nach dem Feiertags- und vor dem Wochenendfahrverbot nützen, um den Brenner hinter sich zu lassen. Möglicherweise erfolgt die nächste Welle dann am Montag. Deshalb tritt Tirol heute und zwei Tage später wieder auf die Lkw-Bremse, maximal 250 bis 300 Lkw sollen stündlich Fahrt aufnehmen können. Damit es auf der Inntal-Autobahn nicht zu einem Lkw-Stau kommt, wird das Land zum vierten bzw. fünften Mal eine Blockabfertigung (Dosierung) in Kufstein durchführen.

Deutschland und Bayern schäumen, in Brüssel hat der deutsche Übergangsverkehrsminister Christian Schmidt Mittwoch offiziell Protest eingelegt. „Österreich verstößt klar gegen den EU-Grundsatz des freien Warenverkehrs. Kilometerlange Staus schränken den Straßengüterverkehr ein und gefährden die Verkehrssicherheit. Die Lkw-Blockabfertigung muss ein Ende haben", argumentiert Schmidt.

Für die Lkw soll es weiterhin freie Fahrt geben, lautet die Verkehrsstrategie unserer Nachbarn. „Anstelle restriktiver Maßnahmen wie der Blockabfertigung, die für uns inakzeptabel sind, brauchen wir mehr Anreize für die Verlagerung des Lkw-Güterverkehrs auf die Schiene. Bei dem Gipfeltreffen werden wir ausloten, was beide Seiten dafür tun können", fügt sein bayerischer CSU Kollege und Verkehrsminister Joachim Herrmann hinzu.

Deutschland will nicht die Mauttarife für Lkw auf der Brennerachse von Rosenheim bis Verona anheben, sondern durch niedrigere Trassenpreise die Bahn wieder attraktiver für eine Verlagerung machen (Joachim Herrmann). Das wiederum stößt Tirol sauer auf. Schließlich hofft LH Günther Platter auf eine Erhöhung der Lkw-Tarife auf der Brennerachse. 30 Cent pro Kilometer müssen derzeit zwischen Rosenheim und Verona berappt werden, in der Schweiz sind es 60 bis 80 Cent. Verantwortlich dafür sind die niedrigen Tarife in Bayern und in Südtirol

Trentino mit rund 16 Cent. Tirol schöpft auf dem 100 Kilometer langen Abschnitt zwischen Kufstein und dem Brenner mit 88 Cent längst die höchstmögliche Mauthöhe aus. (pn)